Ex-Rockstar-Entwickler erklärt das Prinzip hinter dem GTA-6-Detailgrad

Rockstar Games ist bekannt dafür, selbst in riesigen Open Worlds noch Kleinigkeiten zu polieren, die andere Studios längst ignorieren würden. Bei GTA 6 dürfte genau dieser Hang zum Detail wieder zur neuen Branchen-Referenz werden. Jetzt hat ein ehemaliger Rockstar-Entwickler genauer beschrieben, wie diese Qualität intern überhaupt möglich wird und warum das Team dabei offenbar bewusst erst einmal komplett übertreibt.

Die Aussagen stammen von Rob Carr, einem früheren Audio-Designer, der unter anderem an Red Dead Redemption und GTA 5 mitgearbeitet hat. In einem Interview mit Kiwi Talkz sprach er über eine Design-Philosophie bei Rockstar, die kreativen Ideen zunächst praktisch keine Grenzen setzt.

Kreative Freiheit als Grundprinzip

Warum wirkt Rockstars Entwicklungsansatz so kompromisslos? Laut Carr liegt das vor allem daran, dass Rockstar in der Konzept- und Produktionsphase nicht sofort mit der kreativen Schere ansetzt. Während in vielen Teams früh nach dem Motto gearbeitet wird, was realistisch machbar oder finanziell vertretbar ist, soll es bei Rockstar erst einmal darum gehen, Ideen überhaupt zuzulassen und auszuprobieren.

Er beschreibt das sinngemäß als einen Zustand, in dem man als kreativer Kopf völlig steil gehen kann, ohne direkt Gegenwind zu spüren. Technische Grenzen seien natürlich real, aber kreative Einschränkungen würden im Prozess nicht als Standard-Barriere eingesetzt.

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Kindisch gesagt kannst du völlig steil gehen. Als kreativer Mensch war das dort für mich nie ein Problem.

Wo setzt Rockstar dann überhaupt Grenzen? Carr betont, dass die Limits eher auf technischer Ebene klar kommuniziert würden. Also nicht in dem Sinne, dass eine Idee unerwünscht ist, sondern dass sie innerhalb bestimmter Vorgaben umgesetzt werden muss, etwa bei Speicherbudgets oder festen Standards für Assets.

Das Erste, was man bei jedem Job fragt, ist: Wo liegen die Grenzen? Man nennt dir technische Limitierungen. Aber kreative Einschränkungen? Es gibt keine. Tobt euch aus.

Erst überproduzieren, dann abspecken

Wie entsteht aus grenzenlosen Ideen am Ende ein fertiges Spiel? Der Knackpunkt ist laut Carr die zweite Phase: das gezielte Abspecken. Rockstar lasse Teams zunächst lieber zu viel Material produzieren, um später im Verlauf zu entscheiden, was wirklich gebraucht wird. Das klingt nach Chaos, soll aber genau das Gegenteil bewirken: Am Ende fehlt nicht das entscheidende letzte Quäntchen, weil man zu früh gespart hat.

Als Beispiel nennt Carr die Audio-Produktion. Statt von Anfang an zu sagen, dass es nur eine begrenzte Anzahl an Schrittgeräuschen geben darf, dürfe das Team im Extremfall erst einmal eine absurd hohe Menge erstellen und später drastisch reduzieren.

Wenn du Fußstapfen vertonen willst und dafür 10.000 verschiedene, einzigartige Sounds haben möchtest, dann tobe dich aus. Wir machen lieber erst eine riesige Menge und streichen später zusammen.

Warum ist dieser Umweg für Rockstar offenbar effizienter? Carrs Argument: Es sei leichter, Regler später herunterzudrehen, als kurz vor Schluss festzustellen, dass wichtige Details fehlen und man für die letzten Prozentpunkte noch einmal mit Hochdruck nachproduzieren muss. Genau diese Phase des Zurückschneidens soll laut ihm aktuell auch bei GTA 6 stattfinden.

Es ist einfacher, später zu viel herunterzudrehen und Speck wegzuschneiden, als am Ende des Projekts für die extra fünf oder zehn Prozent kämpfen zu müssen.

Technik, Budget und Release-Ausblick

Was bedeutet das für Umfang, Budget und technische Ambitionen von GTA 6? Eine der Schattenseiten dieser Philosophie ist der enorme Aufwand. Jüngste Schätzungen platzieren das Budget von GTA 6 in einem Bereich von drei bis fünf Milliarden Euro, wobei solche Summen nicht offiziell bestätigt sind. Dass die Milliardenmarke in der Branche als realistische Größenordnung gilt, passt aber zu Carrs Beschreibung einer Entwicklung, die erst einmal maximale Möglichkeiten auslotet.

Welche technischen Highlights stehen im Raum? Im Umfeld des Spiels werden unter anderem Features wie prozedural zerstörbares Glas oder eine besonders realistische Wasser-Physik genannt. Konkrete Details dazu bleiben zwar weiterhin abzuwarten, aber der geschilderte Produktionsansatz erklärt zumindest, warum Rockstar bei solchen Themen oft ungewöhnlich weit geht.

Wann soll GTA 6 erscheinen? Wenn alles nach Plan läuft, soll GTA 6 am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series erscheinen.

Wie steht ihr zu diesem Rockstar-Prinzip: erst maximal übertreiben und später abspecken? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.