Nach dem riesigen Erfolg von Resident Evil Requiem richtet sich der Blick vieler Horror-Fans bereits auf das nächste große Projekt von Capcom. Gerüchten zufolge arbeitet der Publisher derzeit intensiv an einem Remake von Resident Evil Code: Veronica – und laut neuen Insider-Infos könnte genau dieses Projekt endlich wieder stärker auf klassischen Survival Horror setzen.

Das dürfte vor allem langjährige Fans der Reihe freuen.

Insider: Horror-Fokus wird deutlich verstärkt

Die neuen Informationen stammen erneut vom bekannten Resident-Evil-Insider Dusk Golem, der sich in den vergangenen Jahren mehrfach als zuverlässige Quelle erwiesen hat.

Laut seinen Aussagen soll sich das Remake von Code Veronica deutlich stärker auf Horror konzentrieren als das Original aus dem Jahr 2000. Zwar bleiben wohl einige schräge Momente, Bosskämpfe und actionreichere Sequenzen erhalten, insgesamt wolle Capcom die Atmosphäre aber spürbar düsterer und intensiver gestalten.

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(1/2) I don't really think they are at this point. Code Veronica Remake is going in a much stronger horror direction than the original CV (still has silly stuff & action stuff, but the horror aspect is increased in the Remake), & all of Capcom's data tells them that horror is https://t.co/IluEXAWvf7 — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 12, 2026

Gerade das könnte bei vielen Fans genau ins Schwarze treffen.

Denn obwohl moderne Resident-Evil-Spiele wie Resident Evil 4 oder Teile von Resident Evil Village sehr erfolgreich waren, wünschen sich viele Spieler seit Jahren wieder mehr klassischen Horror statt Dauer-Action.

Capcom analysiert offenbar genau, was Fans wollen

Besonders interessant: Laut Dusk Golem basiert diese Entscheidung nicht einfach auf einem kreativen Bauchgefühl.

Capcom soll intern sehr stark datengetrieben arbeiten und dabei genau analysieren, welche Elemente bei Spielern besonders gut funktionieren. Und laut den angeblichen Auswertungen seien es vor allem die Horror-Momente, die bei der Community konstant am besten ankommen.

Das passt auch zu den Reaktionen auf Resident Evil Requiem. Dort wurden insbesondere die gruseligeren Abschnitte mit der neuen Figur Grace von vielen Spielern gefeiert, während die Leon-Passagen eher die klassische Action-Schiene bedienten.

Genau dieser Mix scheint Capcom aktuell als ideale Richtung für die Zukunft der Reihe zu betrachten.

Code Veronica gilt bis heute als Fan-Liebling

Das ursprüngliche Resident Evil Code: Veronica erschien im Jahr 2000 zunächst für die Sega Dreamcast und zählt bis heute für viele Fans zu den wichtigsten klassischen Resident-Evil-Spielen überhaupt.

Vor allem die düstere Atmosphäre auf Rockfort Island, die Rückkehr von Claire Redfield sowie die teils verstörenden Gegner und Schauplätze machten den Titel damals besonders beliebt.

Im Gegensatz zu den bereits veröffentlichten Remakes von Resident Evil 2, 3 und 4 blieb Code Veronica bislang allerdings unangetastet, obwohl Fans seit Jahren genau darauf hoffen.

Enthüllung wohl schon im Sommer möglich

Eine offizielle Ankündigung steht zwar weiterhin aus, laut den aktuellen Gerüchten könnte sich das aber schon sehr bald ändern.

Insider Dusk Golem hält es für möglich, dass Capcom das Remake während des Summer Game Fest 2026 am 5. Juni erstmals zeigt. Als möglicher Release-Zeitraum wird derzeit die erste Jahreshälfte 2027 gehandelt.

Sollten sich die Informationen bestätigen, könnte Capcom mit Code Veronica genau den Teil der Reihe modernisieren, den sich viele Horror-Fans seit Jahren wünschen – und gleichzeitig die aktuell erfolgreiche Horror-Ausrichtung der Serie konsequent weiterführen.