GTA Online zum St Patrick’s Day – Collectables und Belohnungen im Überblick

In GTA Online wird es rund um den St Patrick’s Day wieder auffällig grün: Rockstar bringt zeitlich begrenzte Sammelobjekte und passende Belohnungen ins Online-Universum von Grand Theft Auto V. Wer in den nächsten Tagen regelmäßig einloggt, kann sich ein kleines Event-Paket abholen, das vor allem Sammler und Outfit-Fans bei Laune hält.

Das Prinzip ist schnell erklärt: Ihr sucht bestimmte St-Patrick’s-Day-Collectables, sammelt sie ein und streicht dafür kosmetische Rewards ein, die in dieser Form meist nur einmal im Jahr verfügbar sind. Gerade wenn ihr euren Charakter gern saisonal einkleidet oder eure Sammlung an Accessoires komplett halten wollt, lohnt sich das Mitmachen.

So funktionieren die St-Patrick’s-Day-Collectables

Wie sammelt man die St-Patrick’s-Day-Collectables in GTA Online? Die Collectables sind als zeitlich begrenzte Sammelobjekte im Freemode gedacht. Ihr müsst dafür nicht zwingend Missionen starten, sondern könnt sie während eurer normalen Sessions einsammeln, während ihr in Los Santos und Blaine County unterwegs seid.

Im typischen GTA-Online-Stil ist das Event so aufgebaut, dass ihr nebenbei sammeln könnt: einloggen, im freien Modus aktiv sein, die Collectables finden und die Belohnungen freischalten. Wer mit Freunden oder Crew unterwegs ist, kann das Ganze nebenbei erledigen, während ihr ohnehin Geschäfte vorbereitet, Rennen fahrt oder Nebenaktivitäten macht.

Wichtig ist vor allem der Zeitfaktor: Die Inhalte sind an den St Patrick’s Day gekoppelt und daher nicht dauerhaft verfügbar. Wenn ihr die Rewards wollt, solltet ihr das Event innerhalb des Aktionszeitraums erledigen, statt es auf später zu verschieben.

Diese Belohnungen gibt es zum Event

Welche Rewards bekommt man für das St-Patrick’s-Day-Event? Im Mittelpunkt stehen saisonale kosmetische Belohnungen im St-Patrick’s-Day-Look. Rockstar setzt dabei traditionell auf grüne Accessoires und auffällige Kleidungsstücke, die ihr nach dem Einsammeln der Collectables für euren Charakter nutzen könnt.

Typisch für diese Art Mini-Event sind Belohnungen, die eher auf Style als auf Gameplay-Vorteile zielen. Ihr bekommt damit keine neuen Waffen oder Fahrzeuge, dafür aber Items, mit denen ihr euch im öffentlichen Lobby-Chaos klar als Event-Teilnehmer zu erkennen gebt.

Saisonale Kleidungsstücke im St-Patrick’s-Day-Design

Passende Accessoires im grünen Look

Kosmetische Freischaltungen, die in der Regel nur während des Events erhältlich sind

Tipps für einen schnellen Abschluss

Wie holt man die St-Patrick’s-Day-Belohnungen am effizientesten ab? Am schnellsten klappt es, wenn ihr euch bewusst Zeit für eine kurze Sammelrunde nehmt, statt die Collectables nur zufällig nebenbei finden zu wollen. Plant eine Session ein, in der ihr euch aufs Einsammeln konzentriert, und kombiniert das mit euren üblichen Freemode-Wegen.

Praktisch ist außerdem, wenn ihr euch währenddessen nicht in unnötige Lobby-Scharmützel ziehen lasst. Wenn ihr merkt, dass euch andere in der Session permanent stressen, kann ein Lobby-Wechsel Zeit sparen und Nerven schonen, besonders wenn ihr die Rewards einfach nur sicher einsammeln wollt.

Wenn ihr ohnehin täglich GTA Online spielt, lohnt es sich, das Event früh im Zeitraum abzuschließen. Dann müsst ihr nicht kurz vor Schluss hetzen und habt die Freischaltungen direkt im Kleiderschrank, sobald ihr wieder Lust auf einen saisonalen Look habt.

Wie findet ihr die St-Patrick’s-Day-Collectables und Belohnungen in GTA Online, und welche saisonalen Items würdet ihr euch als Nächstes wünschen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.