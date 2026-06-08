Nintendo hat eine neue Nintendo Direct offiziell bestätigt und damit die lange Gerüchtephase beendet. Der Showcase findet am Dienstag, den 9. Juni 2026, statt und startet um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Zuletzt hatten einige Fans kurzzeitig befürchtet, dass sich das Event doch noch verschieben könnte, nachdem es rund um ein Nintendo-Store-Update Anzeichen für eine kurzfristige Änderung gab.

Nun ist klar: Die Präsentation ist fest eingeplant. Angekündigt wurde sie über die Nintendo Today App, weitere Details zum Umfang oder zur genauen Ausrichtung hat Nintendo zum Zeitpunkt der Bestätigung allerdings nicht genannt.

Termin, Uhrzeit und Rahmen der Präsentation

Wann läuft die Nintendo Direct am 9. Juni 2026 in Deutschland? Laut Bestätigung ist der Start für 7:00 Uhr PT angesetzt, was in Deutschland 16:00 Uhr am Dienstag, den 9. Juni 2026, entspricht.

Die Direct selbst soll rund 50 Minuten dauern. Danach geht es mit Nintendo Treehouse: Live weiter, das noch einmal etwa 95 Minuten zusätzliche Einblicke liefern soll. Damit liegt nicht nur die Hauptshow in einem Zeitfenster, das sich hierzulande gut live mitnehmen lässt, auch das anschließende Gameplay-Format dürfte für Fans spannend werden.

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Join us on June 9 at 7am PT for a #NintendoDirect followed by Nintendo Treehouse: Live!



The Nintendo Direct will be roughly 50 minutes and Nintendo Treehouse: Live will be 95 minutes.



Watch here: https://t.co/Zp54IsS30q pic.twitter.com/bbMTwzu4YK — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 8, 2026

Spannend ist auch der Kontext: Eine vollumfängliche Nintendo Direct gab es zuletzt im September 2025. Seitdem setzte Nintendo eher auf kleinere Formate, darunter Shows mit Fokus auf Indies und Third-Party-Titeln. Umso größer ist jetzt die Erwartung, dass es wieder mehr First-Party-News und handfeste Updates aus den großen Reihen gibt.

Diese Spiele könnten im Mittelpunkt stehen

Welche Games könnten in der Nintendo Direct gezeigt werden? Auch wenn Nintendo selbst noch keine Programmpunkte verraten hat, gibt es einige Kandidaten, die derzeit besonders naheliegend wirken und gut in das Zeitfenster passen.

Als relativ sichere Nummer gilt Star Fox: Hier bietet sich ein neuer Trailer kurz vor Release an, denn der Veröffentlichungstermin soll am 25. Juni 2026 liegen. Auch ein größerer Auftritt inklusive Gameplay-Sequenzen oder Vorbesteller-Infos wäre denkbar, wenn Nintendo dem Titel noch einmal deutlich Rückenwind geben will.

Ein weiterer heißer Kandidat ist das stark gerüchtekte Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Eine offizielle Enthüllung wäre genau die Art von Moment, die zu einer größeren Direct passt, zumal Nintendo nach Monaten mit kleineren Showcases wieder einen starken Ankerpunkt gebrauchen könnte.

Dazu kommen zwei Titel, die in den kommenden Monaten erscheinen sollen und daher ebenfalls nach neuen Trailern schreien: Splatoon Raiders und Fire Emblem Shadows. Beide Reihen funktionieren traditionell sehr gut in Direct-Formaten, weil Nintendo dort schnell mit frischen Szenen, Release-Details und kleinen Feature-Überraschungen punkten kann.

Star Fox: neuer Trailer vor Release am 25. Juni 2026

The Legend of Zelda : Ocarina of Time Remake: mögliche Enthüllung

: Ocarina of Time Remake: mögliche Enthüllung Splatoon Raiders: denkbares Update mit neuem Trailer

Fire Emblem Shadows: denkbares Update mit neuem Trailer

Abseits dieser Namen bleibt viel Raum für Überraschungen. Gerade wenn Nintendo wieder eine größere First-Party-Bühne aufmacht, gehören unerwartete Ankündigungen, Shadow-Drops oder plötzliche Release-Daten oft zum Pflichtprogramm.

Was wünschst du dir von der Nintendo Direct am 9. Juni 2026 am meisten und welche Ankündigung wäre für dich der absolute Volltreffer? Schreib es gern in die Kommentare.