Pokémon Pokopia Update 1.1.1 – zwei Bugfixes für Bauen und Fotomodus

Pokémon Pokopia hat ein neues Mini-Update bekommen: Version 1.1.1 ist seit dem 18. Juni 2026 verfügbar und bringt zwei gezielte Bugfixes für die Lebenssimulation. Wer nach großen neuen Inhalten sucht, wird diesmal allerdings nicht fündig. Stattdessen kümmert sich der Patch um technische Stolpersteine, die im Alltag auf der Insel auffallen können.

Timing ist das Update trotzdem keineswegs zufällig: Nach mehreren größeren Pokopia-Ankündigungen rund um den Nintendo Direct im Juni wirkt 1.1.1 wie ein kurzer Zwischenstopp, bevor die nächsten Inhalte im Spiel anrollen. Außerdem steht bereits das nächste Ingame-Event in den Startlöchern, das sich um das Mysteriöse Pokémon Jirachi dreht.

Das steckt in Update 1.1.1

Welche Fehler behebt Version 1.1.1? Laut offiziellen Patchnotes umfasst das Update genau zwei Korrekturen, die vor allem Builder und Foto-Fans betreffen. Die Änderungen fallen klein aus, können aber im Alltag spürbar sein, wenn ihr viel dekoriert oder regelmäßig den Fotomodus nutzt.

Im Detail werden zum einen Probleme behoben, die auftreten können, wenn in einem Gebiet zu viele Objekte platziert werden. Zum anderen gibt es einen Fix für Ditto, dessen Gesichtsausdruck im Fotomodus unter bestimmten Umständen nicht korrekt reagiert hat, wenn ihr Emotes verwendet.

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Probleme können auftreten, wenn die Anzahl platzierter Objekte in einem Bereich ein bestimmtes Limit überschreitet.

Wenn beim Fotografieren mit der Kamera ein Emote genutzt wird, ändert Ditto unter Umständen nicht den Gesichtsausdruck.

Warum der Patch trotzdem wichtig ist

Wieso lohnt sich ein Blick auf so ein kleines Update? Gerade bei Lebenssimulationen sind Stabilität und sauberes Verhalten der Systeme entscheidend, weil ein Großteil des Spielspaßes aus Routine, Aufbau und Kreativität entsteht. Wenn Dekorationen an Limits stoßen und dabei Fehler auslösen, ist das nicht nur nervig, sondern kann auch den Spielfluss ausbremsen, etwa beim Umgestalten größerer Areale.

Der Ditto-Fix ist zwar eher ein Detail, trifft aber einen Bereich, den viele in Pokopia intensiv nutzen: den Fotomodus. Wer Schnappschüsse mit Emotes inszeniert, will sich darauf verlassen können, dass Animationen und Mimik auch wirklich mitspielen, besonders wenn man Szenen mehrfach nachstellt oder eine bestimmte Pose im perfekten Moment abpassen möchte.

Ausblick auf das nächste Event rund um Jirachi

Was steht als Nächstes in Pokémon Pokopia an? Direkt nach dem Release von Version 1.1.1 rückt bereits das nächste Event in den Vordergrund, das sich um Jirachi dreht. Damit geht es nach dem eher technischen Patch wieder stärker in Richtung zeitlich begrenzter Inhalte, die euch zurück auf die Insel locken sollen.

Unterm Strich ist 1.1.1 ein klassischer Wartungs-Patch: wenig Umfang, aber zwei klare Problemstellen, die im Alltag auffallen können. Wenn ihr gerade viel baut oder eure Fotosammlung pflegt, dürfte sich das Update trotzdem schnell bemerkbar machen.

Habt ihr die beiden Bugs in Pokémon Pokopia selbst schon erlebt, und worauf hofft ihr beim Jirachi-Event am meisten? Schreibt es gerne in die Kommentare.