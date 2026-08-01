Pokémon Pokopia – Blubbmeeria bringt 31 neue Pokémon, das sind alle Neuzugänge

Pokémon Pokopia erhält mit Blubbmeeria schon bald seine erste große Erweiterung. Für die neue Unterwasserregion zeichnen sich insgesamt 31 zusätzliche Pokémon ab, wobei Wasser-Pokémon erwartungsgemäß einen großen Teil der Neuzugänge ausmachen.

20 Pokémon wurden bereits über Trailer, Bilder und Beiträge in den sozialen Medien gezeigt. Weitere elf Exemplare ergeben sich aus den zugehörigen Entwicklungsreihen, die in Pokémon Pokopia bislang stets vollständig vertreten waren.

Die vollständige Pokémon-Auswahl

Welche Pokémon wurden für Blubbmeeria direkt bestätigt? Die bisher veröffentlichten Aufnahmen zeigen 20 Neuzugänge aus mehreren Generationen. Neben bekannten ersten Partner-Pokémon sind auch Mysteriöse Pokémon und einige eher selten eingesetzte Taschenmonster vertreten.

Starmie

Karnimani

Lampi

Lanturn

Corasonn

Hydropi

Moorabbel

Kanivanha

Tohaido

Krebscorps

Barschwa

Milotic

Bamelin

Lumineon

Manaphy

Quabbel

Robball

Primarene

Tectass

Moruda

Da der Pokédex von Pokémon Pokopia Entwicklungsreihen bisher nicht unvollständig aufgenommen hat, gelten elf weitere Pokémon als praktisch gesetzt. Sie ergänzen die bereits gezeigten Exemplare um ihre jeweiligen Vorentwicklungen oder Weiterentwicklungen.

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Sterndu

Tyracroc

Impergator

Sumpex

Krebutack

Bojelin

Finneon

Phione

Apoquallyp, voraussichtlich in beiden Formen

Marikeck

Reißlaus

Damit wächst die Auswahl auf insgesamt 31 Pokémon. Eine Besonderheit bilden Barschwa und Milotic, die erst ab dem 13. August 2026 über ein zeitlich begrenztes Event erhältlich sein sollen. Auch Phione könnte möglicherweise nicht direkt zum Start von Blubbmeeria auftauchen und stattdessen für ein späteres Event vorgesehen sein.

Neue Bauoptionen unter Wasser

Was bietet die Erweiterung neben neuen Pokémon? Blubbmeeria führt eine vollständig unter Wasser gelegene Stadt ein, die erkundet und ausgebaut werden kann. Passend zur Umgebung gibt es neue Baublöcke für aquatische Gebäude, zusätzliche Dekorationen, neue Nutzpflanzen und ein U-Boot im Design von Tohaido.

Der Zugang zur Unterwasserregion setzt die neue Attacke Taucher voraus, die über ein kostenloses Update hinzugefügt wird. Außerdem muss zuvor der wichtige Wunsch Erhöhe den Umgebungslevel in Trübküstia abgeschlossen werden.

Blubbmeeria soll am 5. August 2026 als erster Teil des kostenpflichtigen Erweiterungspasses erscheinen. Teil 2 folgt Ende 2026 und erweitert unter anderem die Anpassungsmöglichkeiten für Ditto und die Pokémon in der eigenen Stadt. Ein dritter Teil mit einer weiteren neuen Stadt ist für 2027 geplant.

Welche der 31 Neuzugänge möchtet ihr zuerst in eurer Unterwasserstadt begrüßen? Schreibt uns eure Favoriten in die Kommentare.