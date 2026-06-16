PS Plus Extra und Premium im Juni 2026 – Final Fantasy 16 und Gitaroo Man da

PlayStation Plus Extra und Premium bekommen im Juni 2026 Nachschub und zwar sofort spielbar. Sony hat damit den neuen Monatsrhythmus für den Spielekatalog gestartet, bei dem die Titel nicht mehr ausschließlich in einem großen Schwung erscheinen, sondern über mehrere Termine verteilt werden.

Zum Auftakt stehen ab sofort zwei Neuzugänge bereit: Final Fantasy 16 und Gitaroo Man. Weitere Spiele sollen am 23. Juni 2026 sowie am 30. Juni 2026 folgen.

Diese zwei Spiele sind jetzt im Extra- und Premium-Katalog

Welche neuen Spiele sind ab sofort in PlayStation Plus Extra verfügbar? Direkt zum Start des Updates landen zwei sehr unterschiedliche Titel im Abo, die sowohl große Action-RPG-Fans als auch Retro-Rhythmus-Freunde abholen sollen.

Damit du schnell den Überblick hast, hier die beiden Neuzugänge im aktuellen Update:

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Final Fantasy 16

Gitaroo Man

Mit dem neuen Zeitplan signalisiert Sony außerdem klar: Wer im Juni auf frische Inhalte im Katalog wartet, sollte nicht nur einmal im Monat reinschauen, sondern auch die weiteren Update-Tage im Blick behalten.

Final Fantasy 16 als großer Headliner im Juni 2026

Was erwartet dich in Final Fantasy 16? Mit Final Fantasy 16 kommt Square Enix’ aktueller Hauptteil der Reihe ins Abo und setzt deutlich stärker auf actionorientiertes Gameplay als auf rundenbasierte oder strategiebetonte Kämpfe, wie man sie aus klassischen Serienteilen kennt.

Im Zentrum steht eine storygetriebene Fantasy-Erzählung, die sich bewusst erwachsener gibt und ihre großen Momente über wuchtige Bosskämpfe und cinematic Inszenierung aufbaut. Besonders das Kampfsystem wurde in Reviews häufig gelobt, weil es schnell, direkt und dennoch vielseitig ist, wenn du mit Builds, Fähigkeiten und Kombos experimentieren willst.

Unterm Strich ist das ein richtig starkes Angebot für alle, die das Spiel bisher verpasst haben oder nach einem großen Singleplayer-Abenteuer für lange Abende suchen.

Gitaroo Man feiert sein Comeback im Abo

Warum ist Gitaroo Man für viele ein Kultspiel? Gitaroo Man ist ein Rhythmusspiel-Klassiker aus der PS2-Ära, der ursprünglich 2001 erschienen ist. Viele kennen es noch als Geheimtipp, der mit seinem eigenwilligen Stil, der Musik und dem ungewöhnlichen Story-Charme im Gedächtnis geblieben ist.

Besonders spannend: Der Titel bekommt damit eine neue Bühne, mehr als 20 Jahre nach dem Originalrelease und nach dem letzten größeren Wiedersehen in Form der PSP-Version aus dem Jahr 2006. Für Fans von Rhythmusspielen ist das eine gute Gelegenheit, den Klassiker nachzuholen oder nostalgisch noch einmal einzusteigen.

Auch als Kontrastprogramm zu großen AAA-Abenteuern passt Gitaroo Man gut in den Katalog, weil es sich ideal für kurze Sessions eignet und etwas komplett anderes liefert als der typische Action-Standard.

Die nächsten PS-Plus-Termine im Juni 2026

Wann kommen die nächsten Spiele zu PlayStation Plus Extra und Premium? Nach dem heutigen Drop sollen die nächsten Katalog-Erweiterungen am 23. Juni 2026 und am 30. Juni 2026 folgen. Damit wird der Juni zum ersten Monat, in dem Sonys neues, gestaffeltes Veröffentlichungsmodell für Extra und Premium praktisch umgesetzt wird.

Wenn du deinen Abo-Monat planen willst, lohnt es sich also, die beiden Termine fest einzuplanen, denn die aktuelle Runde ist explizit nur der Anfang der Juni-Welle.

Was hältst du vom neuen Release-Rhythmus und welches der beiden Spiele startest du zuerst: Final Fantasy 16 oder Gitaroo Man? Schreib es gern in die Kommentare.