Seit dem zweiten Trailer zu GTA 6 hat Rockstar Games vor allem neue Bilder, Charaktere und Schauplätze vorgestellt. Ein drittes Video oder eine ausführliche Gameplay-Präsentation lässt dagegen weiterhin auf sich warten.

Lange dürfte die Ruhe jedoch nicht mehr anhalten. GTA 6 soll am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Take-Two hatte bereits angekündigt, dass die große Marketingkampagne im Sommer beginnen soll.

Eine neue Fan-Analyse versucht nun, das mögliche Veröffentlichungsfenster von Trailer 3 weiter einzugrenzen. Dafür wurden die letzten Monate vor dem Launch von GTA 5 und Red Dead Redemption 2 miteinander verglichen.

Trailer 3 zwischen Ende Juli und Mitte August?

Die auf Reddit veröffentlichte Zeitleiste kommt zu dem Ergebnis, dass Trailer 3 ungefähr zwischen dem 21. Juli und dem 18. August 2026 erscheinen könnte.

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Damit hätte das mögliche Zeitfenster bereits begonnen. Sollte die Prognose stimmen, könnte Rockstar das nächste Video also jederzeit veröffentlichen.

Die Analyse geht davon aus, dass Rockstar vor dem Release noch mehrere wichtige Stationen einplant:

einen dritten regulären Trailer

ein erstes ausführliches Gameplay-Video

mögliche Presseberichte und Previews

weitere Informationen zu Spielwelt und Aktivitäten

den abschließenden Launch-Trailer

Der dritte Trailer könnte dabei ein letztes Mal stärker auf Geschichte, Charaktere und neue Schauplätze eingehen. Eine spätere Gameplay-Präsentation würde anschließend genauer erklären, wie sich GTA 6 tatsächlich spielt.

Offiziell angekündigt hat Rockstar diese Abfolge allerdings noch nicht.

GTA 5 und Red Dead Redemption 2 liefern einen Hinweis

Besonders interessant ist der Abstand zwischen den früheren Gameplay-Präsentationen und dem jeweiligen Release.

Das erste offizielle Gameplay-Video zu GTA 5 erschien am 9. Juli 2013. Das eigentliche Spiel folgte am 17. September und damit genau 70 Tage später.

Bei Red Dead Redemption 2 lagen zwischen der ersten Gameplay-Präsentation am 9. August 2018 und dem Release am 26. Oktober insgesamt 78 Tage.

Wendet man diesen Zeitraum auf GTA 6 an, ergibt sich ein erstaunlich enges Fenster:

Spiel Erstes Gameplay-Video Release Abstand GTA 5 9. Juli 2013 17. September 2013 70 Tage Red Dead Redemption 2 9. August 2018 26. Oktober 2018 78 Tage GTA 6 – mögliche Übertragung 2. bis 10. September 2026 19. November 2026 70 bis 78 Tage

Sollte Rockstar an diesem Muster festhalten, könnte die erste echte Gameplay-Präsentation zu GTA 6 zwischen dem 2. und 10. September erscheinen.

Trailer 3 müsste nach der Fan-Theorie entsprechend vorher veröffentlicht werden. Dadurch rücken die verbleibenden Juliwochen und insbesondere der August in den Mittelpunkt.

Die Rechnung ist plausibel, aber kein Leak

So verlockend die genannten Termine klingen: Die Reddit-Analyse basiert ausschließlich auf den bisherigen Marketingabläufen von Rockstar. Es handelt sich weder um einen Leak noch um eine Information aus dem Umfeld des Entwicklers.

Auch das errechnete Fenster für Trailer 3 ist weniger eindeutig als der mögliche Zeitraum für eine Gameplay-Präsentation. Zwischen den regulären Trailern, Gameplay-Videos und Veröffentlichungsterminen von GTA 5 und Red Dead Redemption 2 lagen teilweise sehr unterschiedliche Abstände.

Hinzu kommt, dass Rockstar bei GTA 6 nicht exakt denselben Plan übernehmen muss. Das Spiel ist bereits jetzt eines der bekanntesten Entertainment-Produkte der kommenden Jahre. Rockstar könnte die heiße Phase der Kampagne deshalb deutlich kompakter gestalten.

Take-Two-CEO Strauss Zelnick erklärte in der Vergangenheit mehrfach, dass das Unternehmen seine großen Marketingmaßnahmen bewusst relativ nah am Veröffentlichungstermin startet. Genau diese Phase dürfte inzwischen erreicht sein.

Was könnte Trailer 3 zu GTA 6 zeigen?

Trailer 2 konzentrierte sich stark auf Jason und Lucia sowie ihre gemeinsame Geschichte. Gleichzeitig stellte Rockstar anschließend mehrere wichtige Regionen und Nebenfiguren auf der offiziellen Website vor.

Ein dritter Trailer könnte diesen Blick erweitern. Denkbar wären unter anderem:

neue Szenen mit Jason und Lucia

weitere Einblicke in Vice City

Auftritte der bereits vorgestellten Nebenfiguren

bislang unbekannte Regionen von Leonida

mehr Fahrzeuge, Waffen und Freizeitaktivitäten

erste Hinweise auf zentrale Missionen

eine genauere Darstellung der offenen Spielwelt

Möglich wäre außerdem, dass Rockstar Trailer 3 mit neuen Screenshots oder einem größeren Update der offiziellen Website verbindet. Beim zweiten Trailer veröffentlichte das Studio ebenfalls umfangreiches zusätzliches Material.

Ob das nächste Video bereits ausführliches Gameplay enthält, bleibt offen. Rockstar bezeichnete Trailer 2 als eine Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen, die auf einer PlayStation 5 aufgenommen wurde. Ein klassisches Gameplay-Video mit erklärender Stimme und einer Übersicht der wichtigsten Systeme dürfte trotzdem noch einmal ein eigenes Format erhalten.

Wann erscheint GTA 6 Trailer 3 wirklich?

Aktuell gibt es keinen bestätigten Termin für Trailer 3. Auch Rockstar hat bislang keinen Countdown und keine konkrete Ankündigung veröffentlicht.

Die neue Fan-Rechnung zeigt aber, warum die kommenden Wochen besonders interessant werden. Soll zwischen Anfang und Mitte September tatsächlich eine ausführliche Gameplay-Präsentation folgen, wäre Ende Juli oder August ein nachvollziehbarer Zeitpunkt für den dritten Trailer.

Fest steht bislang nur: GTA 6 erscheint laut Rockstar am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Bis dahin bleiben nur noch knapp vier Monate – und die angekündigte sommerliche Marketingphase hat bereits begonnen.

Ein Trailer im August ist deshalb keineswegs ausgeschlossen. Als bestätigt sollte das errechnete Zeitfenster aber nicht verstanden werden.

Wann rechnet ihr mit Trailer 3 zu GTA 6? Erwartet ihr das nächste Video noch im Juli oder lässt sich Rockstar bis August Zeit? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.