Dead by Daylight kostenlos auf Steam spielbar – aber nur bis 22. Juni 2026

Steam hat gerade ein starkes Angebot für Horror-Fans am Start: Dead by Daylight ist auf dem PC bis zum 22. Juni 2026 komplett kostenlos spielbar. Wer das asymmetrische Multiplayer-Spiel schon lange mal testen wollte, kann damit ohne Risiko einsteigen und direkt ein paar Abende mit Freunden verplanen.

Wichtig ist dabei nur ein Detail: Es handelt sich um ein Free-to-Play-Event mit vollem Zugriff für den Zeitraum, nicht um eine Aktion, bei der ihr das Spiel dauerhaft behaltet. Nach dem 22. Juni ist also Schluss, wenn ihr Dead by Daylight nicht kauft.

Passend zum Timing feierte Dead by Daylight am 14. Juni 2026 sein 10-jähriges Jubiläum und läuft damit offiziell seit einem Jahrzehnt als feste Größe im Genre. Gleichzeitig gab es rund um das Jubiläum auch Bonus-Inhalte, die gerade für Neueinsteiger interessant sind.

So läuft die Gratis-Aktion auf Steam

Wie lange ist Dead by Daylight kostenlos spielbar? Das Event läuft auf Steam vom 16. Juni 2026 bis inklusive 22. Juni 2026. In diesem Zeitraum könnt ihr das Spiel herunterladen und ohne Limit spielen, solange ihr euch über Steam einloggt.

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Welche Voraussetzungen gelten? Ihr braucht lediglich einen Steam-Account. Weitere Hürden gibt es nicht, und ihr könnt direkt in Matches einsteigen, allein oder im Team.

Aktion Zeitraum Plattform Hinweis Kostenlos spielbar 16. Juni 2026 bis 22. Juni 2026 Steam (PC) Nicht dauerhaft gratis Rabatt auf das Hauptspiel bis 25. Juni 2026 Steam (PC) Ideal zum Weiterspielen nach dem Event

Parallel zur Testphase gibt es außerdem einen zeitlich begrenzten Rabatt, der euch ein paar Tage über das Ende der Gratis-Aktion hinaus Luft lässt, um zu entscheiden, ob ihr dauerhaft dranbleiben wollt.

Darum ist Dead by Daylight bis heute ein Horror-Dauerbrenner

Was macht das Gameplay so besonders? Dead by Daylight setzt auf asymmetrischen Horror: Ein Team aus Überlebenden tritt gegen einen Killer an, der von einer echten Person gesteuert wird. Die Überlebenden versuchen, Aufgaben auf der Map zu erledigen und letztlich zu entkommen, während der Killer das Team jagt, stört und ausschaltet.

Das Grundprinzip klingt simpel, aber genau daraus entsteht der typische Nervenkitzel: Jeder Fehler kann eskalieren, und jede Runde erzählt ihre eigenen kleinen Horror-Geschichten. Kein Wunder, dass das Spiel auf Steam inzwischen auf eine riesige Menge an Nutzerbewertungen kommt und sich über Jahre eine stabile Community gehalten hat.

Was ist jetzt neu zum Jubiläum? Zum 10. Geburtstag gab es ein Special-Event samt Ankündigungen. Zusätzlich wurde ein Promo-Code verteilt, der euch 10 Millionen Bloodpoints bringt. Gerade wenn ihr während der Gratis-Woche neu einsteigt, sind die Bloodpoints ein massiver Boost, weil ihr schneller freischalten und Builds ausprobieren könnt.

Neue Inhalte und der Blick auf 2027

Welche Updates sind gerade relevant? Am 16. Juni 2026 ist außerdem das neue Kapitel Jason gestartet, inspiriert von Jason Voorhees aus Freitag der 13. Das sorgt nicht nur für frischen Gesprächsstoff, sondern ist auch ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen, weil sich die Meta in solchen Phasen spürbar bewegt.

Was kommt als Nächstes? Für den Rest von 2026 sind weitere Crossovers angekündigt, unter anderem mit Scooby-Doo und Silent Hill. Außerdem soll am 25. Juni 2026 ein neuer Überlebender namens Shane Wiigwaas dazukommen und den Kader erweitern.

Langfristig bleibt es ebenfalls spannend: Für 2027 ist ein größeres Update geplant, das die Optik modernisieren und näher an aktuelle Standards bringen soll. Wer Dead by Daylight bisher verpasst hat, bekommt mit dem Gratis-Zeitraum also einen ziemlich passenden Einstiegspunkt.

Habt ihr Dead by Daylight schon gespielt, oder nutzt ihr die Gratis-Woche zum ersten Mal zum Reinschnuppern? Schreibt in die Kommentare, ob euch das asymmetrische Horror-Prinzip packt oder ob ihr lieber bei klassischen Koop-Horrorspielen bleibt.