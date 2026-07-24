Hogwarts Legacy – Mod bringt die Kammer des Schreckens erstmals ins Spiel

Hogwarts Legacy bekommt auf dem PC gerade einen neuen Grund für einen weiteren Durchlauf: Ein frisches Mod-Projekt ermöglicht erstmals einen Besuch in der legendären Kammer des Schreckens. Das Hauptspiel ist zwar bereits 2023 erschienen, doch die Community liefert weiter nach, während offiziell bereits feststeht, dass ein Nachfolger in Arbeit ist.

Für viele ist Hogwarts Legacy ohnehin ein Spiel, in dem man problemlos Dutzende Stunden verlieren kann. Wer aber mittlerweile alles gesehen hat, dürfte sich über neuen Entdecker-Content freuen, der tief in die Mythologie von Hogwarts greift und dabei eine ikonische Location neu interpretiert.

So funktioniert der Besuch der Kammer des Schreckens

Wie kommt man in Hogwarts Legacy in die Kammer des Schreckens? Der neue Mod, veröffentlicht auf CurseForge, wurde von maxshig_dev, KBNGaming 2, theTarya und Dyserina entwickelt und setzt genau dort an: Ihr könnt die Kammer des Schreckens betreten und erkunden, in einer Version, die für Hogwarts Legacy passend neu gestaltet wurde.

Laut Beschreibung wird empfohlen, mit einem hochstufigen Charakter hineinzuschauen. Außerdem ist die Quest Im Schatten des Arbeitszimmers eine Voraussetzung, bevor der Ausflug in die Tiefe von Hogwarts überhaupt möglich ist.

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Wo liegt der Eingang zur Kammer des Schreckens? Der Zugang befindet sich, wie Fans es erwarten, in einem Mädchenklo innerhalb von Hogwarts. Der Weg dorthin führt über die Untere Große Treppe: Von dort gehst du in Richtung Eingang zum Gemeinschaftsraum von Slytherin und biegst dann rechts ab, um das Badezimmer zu finden.

Warum die Kammer im Hauptspiel kaum mehr als ein Hinweis war

Warum ist die Kammer des Schreckens ohne Mod so unspektakulär? Das Badezimmer lässt sich im Grundspiel zwar grundsätzlich finden, aber dort gibt es ohne zusätzliche Inhalte nicht viel zu entdecken. Der entscheidende Punkt ist die Zeitlinie: Hogwarts Legacy spielt Jahrzehnte vor den Ereignissen rund um die legendäre Öffnung der Kammer.

Entsprechend bleibt auch das große Schreckgespenst der Kammer in dieser Epoche außen vor. Der Basilisk schläft, und auch die maulende Myrte ist in dieser Zeit noch kein Teil von Hogwarts, was mögliche Interaktionen im Hauptspiel stark begrenzt.

Was bringt der Mod dann konkret? Vor allem Atmosphäre und Erkundung. Statt nur einen Ort zu sehen, der als Red Herring durchgeht, bekommt ihr eine echte, begehbare Version der Kammer, die sich in das Spielgefühl von Hogwarts Legacy einfügen soll.

Ausblick auf Hogwarts Legacy 2

Was ist zu Hogwarts Legacy 2 bekannt? Ein Executive von Warner Bros. Discovery hat bestätigt, dass Hogwarts Legacy 2 in Entwicklung ist. Darüber hinaus bleibt es bislang bei Gerüchten, unter anderem zur zeitlichen Einordnung.

Im Raum steht, dass der Nachfolger ungefähr zur Zeit der kommenden Harry-Potter-TV-Serie spielen könnte, die im Dezember 2026 starten soll. Sollte sich das bewahrheiten, würde das Setting näher an Harry Potters Schulzeit rücken. Damit wären deutlich mehr Anspielungen möglich, die im ersten Teil aus Zeitgründen nicht sinnvoll unterzubringen waren, inklusive potenzieller Auftritte bekannter Figuren wie der maulenden Myrte.

Kommt in Hogwarts Legacy 2 ein Online-Modus? Auch dazu kursieren Gerüchte über eine Multiplayer-Komponente, handfeste Details gibt es bislang aber nicht. Bis offizielle Infos folgen, ist der neue Kammer-des-Schreckens-Trip auf dem PC zumindest ein schönes Community-Highlight für alle, die nochmal nach Hogwarts zurückkehren wollen.

Habt ihr Hogwarts Legacy schon komplett durchgespielt, und würdet ihr für neue Orte wie die Kammer des Schreckens nochmal nach Hogwarts zurückkehren? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.