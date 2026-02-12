Hogwarts Legacy erlebt durch PlayStation Plus einen Spieler-Boom Anfang 2026

Hogwarts Legacy erlebt Anfang 2026 ein kleines Comeback. Nachdem es seit dem Release am 10. Februar 2023 lange eher ruhig um das Action-RPG war, sorgt jetzt ausgerechnet ein Abo-Modell für frischen Rückenwind: Das Spiel ist in die PlayStation-Plus-Bibliothek aufgenommen worden und kann damit von Millionen Extra-Mitgliedern ohne Zusatzkosten heruntergeladen werden.

Diese neue Zugänglichkeit scheint genau das zu sein, was vielen gefehlt hat. In sozialen Netzwerken und auf Reddit häufen sich aktuell Beiträge von Leuten, die Hogwarts Legacy zum ersten Mal ausprobieren und dabei positiv überrascht werden. Der Tenor: Wer damals gezögert hat, bekommt jetzt eine zweite Chance, ganz ohne Vollpreis-Risiko.

Der zweite Frühling für Hogwarts Legacy

Warum wird Hogwarts Legacy gerade wieder so viel gespielt? Der wichtigste Treiber ist der Sprung ins PlayStation-Plus-Angebot, der die Einstiegshürde massiv senkt. Viele, die 2023 nicht zugreifen wollten, haben nun die Gelegenheit, das Spiel im Rahmen ihres Abos nachzuholen und genau diese Gruppe scheint aktuell besonders laut zu sein.

Dazu kommt, dass Hogwarts Legacy seit seiner Ankündigung im September 2020 eine sehr besondere öffentliche Wahrnehmung hatte. Das Spiel stand früh im Schatten einer Kontroverse rund um die Marke Harry Potter und die Frage, wer davon profitiert. Trotz dieser Debatten entwickelte sich der Titel nach dem Launch zu einem kommerziellen Schwergewicht.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Hogwarts Legacy wurde 2023 zum meistverkauften Spiel des Jahres, soll inzwischen 40 Millionen Mal verkauft worden sein und die Marke von 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erreicht haben. Drei Jahre später ist es nun nicht mehr nur das Verkaufsargument, sondern die niedrigere Zugangsschwelle, die das Interesse neu entfacht.

Das sagen Fans zum Gratis-Download

Was loben viele an Hogwarts Legacy besonders? Vor allem die Welt und die Detailverliebtheit werden immer wieder hervorgehoben. Ein Reddit-Nutzer, der sich selbst nur als gelegentlichen Harry-Potter-Fan beschreibt, nennt Hogwarts Legacy inzwischen sogar eines seiner Lieblingsspiele überhaupt.

Schnell vorwärts bis heute: Ich kann sicher sagen, dass das eines meiner Lieblingsspiele aller Zeiten ist. Das Worldbuilding und die Liebe zum Detail sind unglaublich. Ich war geschockt, wie gut die Optik ist und wie zufriedenstellend sich die Kämpfe anfühlen. In der Story ist noch Luft nach oben, aber ich war von Anfang bis Ende dran und würde es jedem empfehlen, der es noch nicht ausprobiert hat.

Spannend ist dabei: Gerade das PlayStation-Plus-Angebot scheint die Diskussion wieder zu öffnen. In den Kommentaren unter solchen Beiträgen trifft viel Begeisterung auf genauso viel Skepsis. Für manche ist es ein Traum, endlich frei durch die ikonische Fantasy-Welt zu streifen. Andere bleiben kritisch, sowohl inhaltlich als auch wegen der bekannten Debatte rund um die Marke.

Was das PlayStation-Plus-Comeback für Sony und das Spiel bedeutet

Welche Rolle spielt PlayStation Plus für den Erfolg des Spiels? Abo-Angebote können einem Titel eine zweite Veröffentlichungsschiene geben: Statt Day-one-Hype geht es um späte Entdeckung, Mundpropaganda und den Effekt, dass ein Spiel plötzlich wieder überall auftaucht. Genau das passiert gerade bei Hogwarts Legacy.

Für Sony ist so ein Library-Highlight ein klares Signal an die Community: Große Singleplayer-Produktionen können im Abo noch einmal richtig zünden. Und für Hogwarts Legacy bedeutet es, dass die Diskussion nicht nur zurückkehrt, sondern auch breiter wird, weil nun viele dabei sind, die es vorher schlicht ausgelassen haben.

Im Hintergrund spielen außerdem zwei weitere Faktoren mit: Die Aufmerksamkeit rund um die geplante Harry-Potter-Serie von HBO und die wachsende Neugier auf einen Nachfolger von Hogwarts Legacy. Beides sorgt dafür, dass das Spiel wieder stärker als Teil eines größeren Franchise-Moments wahrgenommen wird.

Die wichtigsten Fakten zu Hogwarts Legacy auf einen Blick

Was sollte man über Hogwarts Legacy wissen? Wer gerade erst einsteigt, bekommt hier die zentralen Eckdaten kompakt zusammengefasst.

Aspekt Info Release 10. Februar 2023 Genre Action-RPG Studio Avalanche Software Publisher Warner Bros. Interactive Engine Unreal Engine 4 Modus Singleplayer Crossplay Keine Crossplay- oder Crossplatform-Unterstützung Cross-Save Speicherdaten können zwischen Konsolen genutzt werden, wenn derselbe Account verwendet wird

Wie steht ihr zum Gratis-Download über PlayStation Plus: Ist Hogwarts Legacy für euch ein unterschätztes Highlight, oder bleibt es trotz aller Qualitäten ein Spiel, das ihr bewusst meidet?