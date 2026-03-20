The Witcher 4 wächst auf 499 Entwickler – CD Projekt Red baut stark aus

CD Projekt Red hat einen ermutigenden Zwischenstand zur Entwicklung von The Witcher 4 geliefert. In einem aktuellen Finanzbericht an Investoren macht das Studio deutlich, dass die Arbeiten am nächsten großen Kapitel der Fantasy-Reihe nicht nur laufen, sondern personell spürbar hochgefahren wurden.

Auch wenn ein Release noch nicht in Sichtweite ist, klingt das nach einem klaren Signal: The Witcher 4 hat intern Priorität und bekommt die Ressourcen, die ein Open-World-Action-RPG dieser Größenordnung braucht. Dazu passt auch, dass das kommende Abenteuer erstmals nicht mehr Geralt in den Mittelpunkt stellt, sondern Ciri die Hauptrolle übernimmt.

Mehr Ressourcen für das neue Witcher

Wie groß ist das Entwicklerteam von The Witcher 4 aktuell? Laut CD Projekt Red arbeiten inzwischen 499 Personen direkt an The Witcher 4. Allein seit Ende Februar 2025 ist das Team damit um 88 Entwicklerinnen und Entwickler gewachsen.

Insgesamt beschäftigte das Unternehmen zum Stichtag 28. Februar 2026 über alle Projekte hinweg 933 Entwicklerinnen und Entwickler. Mehr als die Hälfte davon steckt demnach in The Witcher 4, was den Stellenwert des Spiels im aktuellen Portfolio noch einmal unterstreicht.

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Die wichtigsten Zahlen aus dem Bericht im Überblick:

Projekt Teamgröße Entwicklung The Witcher 4 499 +88 seit Ende Februar 2025 Project Sirius (Witcher-Multiplayer) 71 +22 über ein Jahr (von 49 auf 71) Project Hadar 26 -3 (von 29 auf 26) Cyberpunk 2 149 +14 seit Oktober 2025 (von 135 auf 149) Alle Projekte (gesamt) 933 Stand: 28. Februar 2026

Prominente Verstärkung und Fokus auf Qualität

Welche personellen Signale sendet CD Projekt Red? Schon in den vergangenen Monaten gab es Hinweise darauf, dass das Studio gezielt erfahrene Kräfte an Bord holt. Zwischen Dezember 2025 und jetzt wurden mehrere namhafte Neuzugänge bekannt, die zuvor an großen Produktionen anderer Teams beteiligt waren.

Genannt wurden unter anderem Felix Pedulla als Cinematic Director, der zuvor bei Baldurs Gate 3 mitgewirkt hat, außerdem der ehemalige Blizzard-Komponist Russell Brower sowie die Cinematic-Animatorin Lucie Hennet, die an Clair Obscur: Expedition 33 beteiligt war. Wie viele weitere Neuzugänge mit vergleichbarer Vita dazukamen, bleibt offen, die Stoßrichtung wirkt aber eindeutig: The Witcher 4 soll kreativ und technisch auf Top-Niveau abliefern.

Parallel wächst auch das Team von Cyberpunk 2 weiter. Das Projekt befindet sich weiterhin in der Vorproduktion, trotzdem ist die Zahl der Beteiligten seit Oktober 2025 erneut gestiegen. Das deutet darauf hin, dass CD Projekt Red langfristig mehrere große Produktionen gleichzeitig aufbaut, auch wenn The Witcher 4 aktuell klar im Vordergrund steht.

Ein größerer Plan für das Witcher-Universum

Welche Witcher-Pläne hat CD Projekt Red für die nächsten Jahre? Ein offizielles Release-Zeitfenster für The Witcher 4 gibt es weiterhin nicht. Gleichzeitig hat das Studio bereits zuvor signalisiert, dass es nicht bei einem einzelnen neuen Teil bleiben soll.

In einem früheren Earnings Call hatte ein Co-CEO von CD Projekt Red erklärt, dass innerhalb von sechs Jahren drei neue Witcher-Spiele erscheinen sollen, beginnend mit The Witcher 4. Dabei dürfte der vierte Teil voraussichtlich die längste Entwicklungszeit beanspruchen, während die darauffolgenden Spiele auf der technischen und inhaltlichen Basis aufbauen könnten, die jetzt geschaffen wird.

Wie blickt ihr auf die Entwicklung: Macht euch der starke Team-Ausbau bei The Witcher 4 optimistisch, oder wartet ihr lieber auf erstes Gameplay, bevor ihr euch festlegt? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.