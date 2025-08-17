Ciri übernimmt das Ruder – The Witcher 4 bringt neue Gameplay-Elemente

CD Projekt Red, der Entwickler hinter der renommierten Witcher-Serie, plant mit The Witcher 4 eine neue Richtung einzuschlagen. In diesem neuen Teil wird Geralt von Riva zur Seite treten und Ciri, seine Ziehtochter, wird die Hauptrolle übernehmen. Nach ihrem Ausflug in die Welt von Cyberpunk 2077, hat das Team nun die Möglichkeit, neue Ideen zu integrieren und wichtige Verbesserungen vorzunehmen. Hier sind fünf Verbesserungen, die CD Projekt Red in The Witcher 4 umsetzen sollte.

Erweiterte Ausrüstung und Handwerk

Wie kann das Handwerksystem verbessert werden? In The Witcher 3: Wild Hunt musste Geralt oft in von Monstern besetzte Gebiete vordringen, um Ausrüstung zu finden. Für Ciri wäre ein System vorteilhaft, bei dem sie ihre Ausrüstung eher durch Handwerk als durch Erkundung aufwerten kann. Dies gäbe dir die Möglichkeit, Rüstungen zu erstellen, die deinem Spielstil entsprechen, ohne auf Anleitungen angewiesen zu sein, um das nächste Upgrade zu finden.

Ein System, bei dem du mit einer Standardausrüstung startest, die du nach und nach verbessern kannst, würde den Spielern ermöglichen, mit ihrer Ausrüstung zu wachsen und eine stärkere Bindung zu ihr aufzubauen.

Tiefere Romanzen

Welche Bedeutung könnten Romanzen in der Geschichte haben? Während Geralt’s Romanzen im vorherigen Teil wichtig waren, sollten Ciri’s romantische Entscheidungen einen größeren Einfluss auf die Hauptgeschichte haben. Es wäre spannend zu sehen, wie CD Projekt Red erkundet, was passiert, wenn Ciri zwischen der Rettung der Welt und der Liebe ihres Lebens wählen muss.

Die Entwickler könnten tiefere und bedeutungsvollere Liebesgeschichten in die Handlung einweben, die auch das narrative Erlebnis bereichern.

Mächtige Zauberei-Builds

Welche Rolle könnte Ciri’s Magie spielen? Ciri’s Älteres Blut sollte neue Spielmöglichkeiten eröffnen. Dies könnte sich auf Fortbewegung, Rätsellösungen und Dialoge erstrecken. Die Frage, ob Ciri Telepathie nutzen könnte, um einem Gwent-Spieler in die Gedanken zu schauen, zeigt nur eine der vielen Möglichkeiten auf.

Es ist essentiell, dass Ciri’s Fähigkeiten sowohl das Gameplay als auch die Geschichte stark beeinflussen.

Tiefere Anpassungsoptionen

Wie könnte die Charakteranpassung erweitert werden? Während The Witcher 3 dir erlaubte, Geralt’s Haar und Bart anzupassen, sollte The Witcher 4 darauf aufbauen. Neben der Haarstylisierung könnte das Spiel dir erlauben, Ciri’s Lidschatten zu ändern oder ihr neue Tätowierungen zu geben.

Zusätzlich zum Aussehen ihrer Ausrüstung könnten die Entwickler eine breitere Palette an Anpassungsoptionen bieten, um deine Version von Ciri einzigartig zu machen.

Verbesserte Kampfvielfalt

Wie könnte sich der Kampf in The Witcher 4 entwickeln? Im Trailer von den Game Awards 2024 sahen wir bereits Ciri mit einer Kette am Handgelenk gegen ein Monster kämpfen. Diese Szene könnte der Ausgangspunkt für die Einführung neuer Waffentypen in Ciri’s Arsenal sein.

Ein Fokus auf actionreicheren Kämpfen könnte Ciri von Geralt unterscheiden. Ihre Kampfweise sollte flüssiger und dynamischer sein, ähnlich wie in klassischen Actionspielen, ohne das RPG-Element zu verlieren. Eine agile und stilvolle Ciri wäre eine spannende Neuerung.

Was denkst du über die geplanten Änderungen in The Witcher 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren!