The Witcher 4 verschwindet von den Game Awards 2025 – Neue Hoffnungen!

Fans der Witcher-Reihe, aufgepasst: Wie Michał Nowakowski, der Co-CEO von CD Projekt Red, kürzlich mitteilte, wird The Witcher 4 in diesem Jahr nicht bei den Game Awards 2025 vorgestellt. Diese Nachricht kommt für viele überraschend, da das Spiel im letzten Jahr mit einem beeindruckenden Trailer präsentiert wurde und viele auf eine Fortsetzung hofften.

Die Game Awards sind ein jährliches Highlight für die Gaming-Industrie und bieten eine Plattform, auf der nicht nur Preise vergeben, sondern auch neue Spiele präsentiert werden. Trotz der Absenz von The Witcher 4 bleibt die Veranstaltung spannend, denn es gibt viele andere Titel, über die gesprochen wird.

Was erwartet dich bei den Game Awards 2025?

Welche Spiele stehen im Fokus? Auch wenn The Witcher 4 in diesem Jahr nicht gezeigt wird, ist es in der Kategorie „Most Anticipated Game“ nominiert. Hier trifft es auf harte Konkurrenz, darunter 007 First Light, Grand Theft Auto 6, Marvel’s Wolverine und Resident Evil Requiem. Besonders GTA 6 zieht viel Aufmerksamkeit auf sich und könnte in dieser Kategorie triumphieren.

Interessanterweise könnte Intergalactic: The Heretic Prophet ebenfalls fehlen, da Insider-Informationen darauf hindeuten, dass das Spiel noch nicht bereit für eine Präsentation ist. Hingegen wird ein neuer Trailer für das Sci-Fi-RPG Exodus erwartet, das von Archetype Entertainment entwickelt wird.

Was wissen wir über The Witcher 4?

Welche neuen Informationen gibt es zu The Witcher 4? The Witcher 4 wird von CD Projekt Red entwickelt und nutzt die Unreal Engine 5. Die Entwickler streben an, das immersivste und ambitionierteste Open-World-Erlebnis der Witcher-Reihe zu schaffen. Obwohl das Spiel nicht bei den diesjährigen Game Awards gezeigt wird, bleibt die Vorfreude groß.

Wie im letzten Jahr angekündigt, wird der Fokus des Spiels auf Ciri, der adoptierten Tochter von Geralt, liegen. Die Veröffentlichung von The Witcher 4 wird jedoch nicht vor 2027 erwartet, obwohl einige spekulieren, dass es früher gezeigt werden könnte, möglicherweise bei anderen Veranstaltungen oder durch separate Ankündigungen von CDPR.

Die Zukunft von The Witcher 4

Wann kannst du mit neuen Informationen rechnen? Auch wenn die Game Awards eine ausgezeichnete Gelegenheit bieten, neue Spiele vorzustellen, gibt es viele andere Veranstaltungen im Jahr, die CDPR nutzen könnte, um mehr über The Witcher 4 zu enthüllen. Die Entwickler legen großen Wert darauf, die Erwartungen der Fans zu erfüllen und die beste Erfahrung zu bieten.

Die Gaming-Community bleibt gespannt, wann und wo neue Informationen veröffentlicht werden. In der Zwischenzeit bleibt The Witcher 4 eines der am meisten erwarteten Spiele, und Fans weltweit freuen sich darauf, in die Rolle von Ciri zu schlüpfen und das neue Kapitel der Witcher-Saga zu erleben.

Wie siehst du die Entscheidung von CD Projekt Red, The Witcher 4 nicht bei den Game Awards 2025 zu präsentieren? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!