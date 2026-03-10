Pokémon GO Spotlight-Stunden zurück – so nutzt ihr Bonus und Spawns optimal

Pokémon GO dreht wieder an der Event-Schraube: Die Spotlight-Stunden kehren zurück und zwar so, dass ihr sie kaum noch ignorieren könnt. Statt nur ein bisschen Bonus-EP nebenbei abzugreifen, wirken die kommenden Termine wie ein klarer Push für alle, die ihre Bonbons, Sternenstaub und Medaillen schnell nach oben treiben wollen. Wer in den letzten Wochen eher auf Autopilot gespielt hat, bekommt jetzt einen ziemlich guten Grund, dienstags wieder pünktlich aufzutauchen.

Die Idee bleibt dabei angenehm simpel: Eine Stunde lang steht ein bestimmtes Pokémon im Mittelpunkt, taucht massenhaft in der Wildnis auf und wird von einem klar definierten Bonus begleitet. Genau diese Mischung macht die Spotlight-Stunden so stark, weil ihr ohne großen Aufwand gezielt Ressourcen farmen könnt und gleichzeitig bei passenden Monstern auch noch nach perfekten IVs oder einer schillernden Variante schaut.

So funktionieren die Spotlight-Stunden in Pokémon GO

Was sind Spotlight-Stunden in Pokémon GO? Spotlight-Stunden sind wöchentliche Mini-Events, die in der Regel dienstags stattfinden und jeweils eine Stunde dauern. In dieser Zeit dominiert ein ausgewähltes Pokémon die Spawns, sodass ihr es deutlich häufiger antrefft als sonst.

Der zweite Teil ist mindestens genauso wichtig: Jede Spotlight-Stunde bringt einen konkreten Bonus mit, zum Beispiel mehr Fang-Sternenstaub, zusätzliche Fang-EP oder Vorteile rund um Bonbons. Wenn ihr euch vorher kurz vorbereitet, könnt ihr aus 60 Minuten extrem viel herausholen.

Praktisch heißt das: Beutelplatz freimachen, ein paar Top-Tränke und Bälle bereitlegen, eventuell ein Rauch zünden und je nach Bonus auch Glücks-Ei oder Sternenstück timen. Gerade in Städten lohnt sich außerdem eine Route mit vielen PokéStops, damit ihr nicht in Ball-Mangel lauft.

Warum die Rückkehr diesmal nach einem großen Push wirkt

Warum sind Spotlight-Stunden gerade jetzt so wichtig? Weil sie euch planbare, kurze Farm-Fenster geben, die perfekt in den Alltag passen. Eine Stunde klingt wenig, ist aber durch die Spawn-Dichte oft effizienter als ein langer, unstrukturierter Abend.

Wenn Niantic die Spotlight-Stunden wieder stärker in den Vordergrund rückt, ist das für viele auch ein Signal: Wer Fortschritt will, bekommt ihn über regelmäßige Spielroutinen. Gerade Sternenstaub-Boni sind Gold wert, wenn ihr mehrere Pokémon für Raid-Teams, Arena-Verteidigung oder die GO-Kampfliga hochziehen wollt.

Und selbst wenn euch das jeweilige Fokus-Pokémon nicht interessiert, kann der Bonus allein die Stunde lohnen. Je nach Rotation reichen ein paar gut gespielte Spotlight-Stunden, um euren Ressourcenstand spürbar zu stabilisieren, ohne dass ihr dafür ganze Wochenenden verplant.

So holt ihr das Maximum aus jeder Spotlight-Stunde heraus

Wie nutzt ihr Spotlight-Stunden am effektivsten? Plant die Stunde wie einen kleinen Sprint: Wenn der Bonus Fang-EP ist, lohnt sich ein Glücks-Ei und konsequentes Exzellent-Würfe üben. Bei Fang-Sternenstaub ist ein Sternenstück die beste Investition, weil ihr die Ausbeute direkt skalieren könnt.

Für Bonbon-Boni empfiehlt sich ein passender Kumpel, damit ihr nebenbei zusätzliche Bonbons bekommt. Außerdem ist es smart, vor dem Start den Pokémon-Beutel aufzuräumen, damit ihr gute Exemplare schnell favorisieren könnt und nicht mitten im Event ins Menü gezwungen werdet.

Auch wichtig: Wenn ihr gezielt nach starken Werten sucht, setzt euch vorher ein klares Ziel. Zum Beispiel eine bestimmte WP-Spanne für PvP-Ligen oder einfach ein paar Kandidaten für spätere Entwicklungen. So verbringt ihr weniger Zeit mit Sortieren und mehr Zeit mit Fangen.

Wie steht ihr zur Rückkehr der Spotlight-Stunden in Pokémon GO und plant ihr, wieder regelmäßig dienstags eine Stunde durchzuziehen? Schreibt mir eure Meinung und eure besten Spotlight-Routinen in die Kommentare.