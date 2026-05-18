Pokémon GO Teamleiter-Quests ab 26. Mai 2026 – Zeitplan und Inhalte

Pokémon GO startet ab dem 26. Mai 2026 eine neue, zeitlich begrenzte Quest-Reihe, die sich komplett um die drei Teamleiter dreht. Über drei Wochen hinweg rücken nacheinander Blanche, Spark und Candela in den Mittelpunkt und bringen jeweils eigene Schwerpunkte, Belohnungen und vor allem exklusive Begegnungen mit.

Das Prinzip ist simpel: Jede Woche ist ein anderes Team an der Reihe, die jeweilige Quest läuft sieben Tage und wird dann von der nächsten abgelöst. Insgesamt endet die Aktion am 15. Juni 2026, wobei jede Woche eigene Wild-Pokémon, Spezial-Mechaniken wie Rauch oder Eier sowie zusätzliche Feldforschungs-Begegnungen mitbringt.

Wer sich gern durch zeitlich begrenzte Inhalte spielt, bekommt hier eine klar getaktete Roadmap. Zusätzlich ist ein Pokémon-GO-Pass angekündigt, den es in einer kostenlosen und einer kostenpflichtigen Variante geben soll. Darüber werden unter anderem thematische Spezialbegegnungen samt Team-Hintergrund freigeschaltet.

Der Zeitplan der Teamleiter-Quests

Wann laufen die befristeten Teamleiter-Quests in Pokémon GO? Die Eventreihe beginnt am 26. Mai 2026 und wechselt wöchentlich das Thema, bis sie am 15. Juni 2026 endet.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Zur schnellen Übersicht hat Niantic die drei Wochen klar voneinander getrennt. So könnt ihr gezielt planen, in welcher Woche ihr stärker unterwegs sein wollt, zum Beispiel für Rauch-Spawns, Ei-Schlüpfe oder Raid-Fokus.

Zeitraum 2026 Teamleiter Schwerpunkt 26. Mai bis 1. Juni Blanche (Team Weisheit) Feldforschung und Rauch-Begegnungen 2. Juni bis 8. Juni Spark (Team Intuition) Eier ausbrüten und Entdecken 9. Juni bis 15. Juni Candela (Team Wagemut) Raids und Kämpfen

Woche 1 mit Blanche und Team Weisheit

Welche Pokémon stehen in Blanches Woche im Fokus? Vom 26. Mai bis 1. Juni 2026 drehen sich die Aufgaben um Feldforschung und Rauch, begleitet von angepassten Spawn-Raten und einem erweiterten Begegnungspool.

In der Wildnis sollen in dieser Woche häufiger auftauchen:

Schiggy

Alola-Vulpix

Krabby

Sterndu

Galar-Zigzachs

Zusätzlich erhöht Niantic die Chance, diesen Pokémon in freier Wildbahn zu begegnen:

Lapras

Aquana

Larvitar

Wer in diesem Zeitraum Rauch zündet, soll außerdem häufiger auf folgende Pokémon treffen:

Tragosso

Seeper

Lapras

Aquana

Larvitar

Gehweiher

Aalabyss

Petznief

Auch die Feldforschung wird ausgebaut: Als Begegnungen sind alle oben genannten Pokémon genannt, zusätzlich kommen noch zwei weitere dazu:

Fatalitee

Tentagra

Über den Pokémon-GO-Pass ist außerdem eine thematische Spezialbegegnung angekündigt: ein Lapras im Blanche-Stil inklusive Team-Weisheit-inspiriertem Hintergrund.

Woche 2 mit Spark und Team Intuition

Was bringt Sparks Woche für Team Intuition? Vom 2. Juni bis 8. Juni 2026 steht das Ausbrüten von Eiern im Mittelpunkt, ergänzt durch einen neuen Wild-Begegnungspool und Feldforschungs-Optionen.

In der Wildnis sollen in dieser Woche häufiger erscheinen:

Bisasam

Alola-Raichu

Traumato

Blitza

Dratini

Hunduster

Liliep

Wadribie

Der besondere Dreh ist diesmal der Fokus auf 7-km-Eier. Aus diesen Eiern sollen in der Aktionswoche schlüpfen können:

Pichu

Elekid

Sheinux

Varoom

Galar-Corasonn

Hisui-Baldorfish

Feldforschungsaufgaben sind ebenfalls ein Weg, um Pokémon aus dem Wochenpool zu bekommen. Als Pass-Bonus wird zudem eine besondere Begegnung genannt: ein Elekid mit Spark-Accessoire und Team-Intuition-Hintergrundkarte.

Woche 3 mit Candela und Team Wagemut

Welche Inhalte liefert Candelas Woche für Team Wagemut? Vom 9. Juni bis 15. Juni 2026 setzt Pokémon GO auf einen kampforientierten Mix aus Wild-Spawns, Raid-Rotation und passenden Feldforschungs-Begegnungen.

In der Wildnis sollen in dieser Woche häufiger auftauchen:

Glumanda

Menki

Hisui-Fukano

Machollo

Ponita

Sichlor

Flamara

Schneckmag

Fynx

Zusätzlich werden für Raids in diesem Zeitraum folgende Pokémon häufiger genannt:

Hisui-Fukano

Machomei

Scherox

Magcargo

Zurrokex

Gramokles

Wuffels

Die Feldforschung soll während dieser Woche Begegnungen mit allen oben erwähnten Pokémon ermöglichen. Über den Pokémon-GO-Pass ist außerdem ein Ponita mit Candela-Accessoire und einem einzigartigen Team-Wagemut-Hintergrund angekündigt.

Wie gefällt euch der Wochenrhythmus mit Fokus auf Teamleiter, und auf welche Spezialbegegnung habt ihr es am meisten abgesehen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.