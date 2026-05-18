Pokémon GO Teamleiter-Quests ab 26. Mai 2026 – Zeitplan und Inhalte

Pokémon GO startet ab dem 26. Mai 2026 eine neue, zeitlich begrenzte Quest-Reihe, die sich komplett um die drei Teamleiter dreht. Über drei Wochen hinweg rücken nacheinander Blanche, Spark und Candela in den Mittelpunkt und bringen jeweils eigene Schwerpunkte, Belohnungen und vor allem exklusive Begegnungen mit.
Das Prinzip ist simpel: Jede Woche ist ein anderes Team an der Reihe, die jeweilige Quest läuft sieben Tage und wird dann von der nächsten abgelöst. Insgesamt endet die Aktion am 15. Juni 2026, wobei jede Woche eigene Wild-Pokémon, Spezial-Mechaniken wie Rauch oder Eier sowie zusätzliche Feldforschungs-Begegnungen mitbringt.
Wer sich gern durch zeitlich begrenzte Inhalte spielt, bekommt hier eine klar getaktete Roadmap. Zusätzlich ist ein Pokémon-GO-Pass angekündigt, den es in einer kostenlosen und einer kostenpflichtigen Variante geben soll. Darüber werden unter anderem thematische Spezialbegegnungen samt Team-Hintergrund freigeschaltet.
Der Zeitplan der Teamleiter-Quests
Wann laufen die befristeten Teamleiter-Quests in Pokémon GO? Die Eventreihe beginnt am 26. Mai 2026 und wechselt wöchentlich das Thema, bis sie am 15. Juni 2026 endet.
Magischen Merch entdecken! ✨
Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙♂️
Zur schnellen Übersicht hat Niantic die drei Wochen klar voneinander getrennt. So könnt ihr gezielt planen, in welcher Woche ihr stärker unterwegs sein wollt, zum Beispiel für Rauch-Spawns, Ei-Schlüpfe oder Raid-Fokus.
|Zeitraum 2026
|Teamleiter
|Schwerpunkt
|26. Mai bis 1. Juni
|Blanche (Team Weisheit)
|Feldforschung und Rauch-Begegnungen
|2. Juni bis 8. Juni
|Spark (Team Intuition)
|Eier ausbrüten und Entdecken
|9. Juni bis 15. Juni
|Candela (Team Wagemut)
|Raids und Kämpfen
Woche 1 mit Blanche und Team Weisheit
Welche Pokémon stehen in Blanches Woche im Fokus? Vom 26. Mai bis 1. Juni 2026 drehen sich die Aufgaben um Feldforschung und Rauch, begleitet von angepassten Spawn-Raten und einem erweiterten Begegnungspool.
In der Wildnis sollen in dieser Woche häufiger auftauchen:
- Schiggy
- Alola-Vulpix
- Krabby
- Sterndu
- Galar-Zigzachs
Zusätzlich erhöht Niantic die Chance, diesen Pokémon in freier Wildbahn zu begegnen:
- Lapras
- Aquana
- Larvitar
Wer in diesem Zeitraum Rauch zündet, soll außerdem häufiger auf folgende Pokémon treffen:
- Tragosso
- Seeper
- Lapras
- Aquana
- Larvitar
- Gehweiher
- Aalabyss
- Petznief
Auch die Feldforschung wird ausgebaut: Als Begegnungen sind alle oben genannten Pokémon genannt, zusätzlich kommen noch zwei weitere dazu:
- Fatalitee
- Tentagra
Über den Pokémon-GO-Pass ist außerdem eine thematische Spezialbegegnung angekündigt: ein Lapras im Blanche-Stil inklusive Team-Weisheit-inspiriertem Hintergrund.
Woche 2 mit Spark und Team Intuition
Was bringt Sparks Woche für Team Intuition? Vom 2. Juni bis 8. Juni 2026 steht das Ausbrüten von Eiern im Mittelpunkt, ergänzt durch einen neuen Wild-Begegnungspool und Feldforschungs-Optionen.
In der Wildnis sollen in dieser Woche häufiger erscheinen:
- Bisasam
- Alola-Raichu
- Traumato
- Blitza
- Dratini
- Hunduster
- Liliep
- Wadribie
Der besondere Dreh ist diesmal der Fokus auf 7-km-Eier. Aus diesen Eiern sollen in der Aktionswoche schlüpfen können:
- Pichu
- Elekid
- Sheinux
- Varoom
- Galar-Corasonn
- Hisui-Baldorfish
Feldforschungsaufgaben sind ebenfalls ein Weg, um Pokémon aus dem Wochenpool zu bekommen. Als Pass-Bonus wird zudem eine besondere Begegnung genannt: ein Elekid mit Spark-Accessoire und Team-Intuition-Hintergrundkarte.
Woche 3 mit Candela und Team Wagemut
Welche Inhalte liefert Candelas Woche für Team Wagemut? Vom 9. Juni bis 15. Juni 2026 setzt Pokémon GO auf einen kampforientierten Mix aus Wild-Spawns, Raid-Rotation und passenden Feldforschungs-Begegnungen.
In der Wildnis sollen in dieser Woche häufiger auftauchen:
- Glumanda
- Menki
- Hisui-Fukano
- Machollo
- Ponita
- Sichlor
- Flamara
- Schneckmag
- Fynx
Zusätzlich werden für Raids in diesem Zeitraum folgende Pokémon häufiger genannt:
- Hisui-Fukano
- Machomei
- Scherox
- Magcargo
- Zurrokex
- Gramokles
- Wuffels
Die Feldforschung soll während dieser Woche Begegnungen mit allen oben erwähnten Pokémon ermöglichen. Über den Pokémon-GO-Pass ist außerdem ein Ponita mit Candela-Accessoire und einem einzigartigen Team-Wagemut-Hintergrund angekündigt.
Wie gefällt euch der Wochenrhythmus mit Fokus auf Teamleiter, und auf welche Spezialbegegnung habt ihr es am meisten abgesehen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.