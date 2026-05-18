Pokémon GO Fest 2026 – Leak zeigt riesige Raid-Liste für Samstag und Sonntag

Pokémon GO Fest Global 2026 könnte nach einem neuen Leak zu einem der wildesten Raid-Wochenenden werden, die das Mobile-Game je gesehen hat. Für den 11. und 12. Juli 2026 steht ohnehin ein besonderes Datum im Kalender, denn Pokémon GO feiert im Juli auch sein 10-jähriges Jubiläum. Und passend dazu deutet eine geleakte Raid-Liste auf ein Line-up hin, das kaum Wünsche offenlässt.

Offiziell ist bereits klar: Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y sollen als Aushängeschilder von GO Fest 2026 dienen. Zusätzlich ist die erste Veröffentlichung von Zeraora angekündigt, das über Spezialforschung ins Spiel kommen soll. Der Leak setzt jetzt noch einen drauf und listet eine enorme Menge an legendären und mysteriösen Pokémon, die während GO Fest Global in 5-Sterne-Raids auftauchen sollen.

Das geleakte Raid-Programm für Samstag

Welche Raids sollen am Samstag beim GO Fest Global 2026 laufen? Laut der Liste setzt Tag 1 auf eine Mischung aus ikonischen Cover-Legenden und ganzen Trio-Formationen. Auffällig ist, wie breit die Auswahl über mehrere Generationen verteilt ist, von Kanto bis Galar.

Neben den großen Namen wie Lugia, Ho-Oh oder dem Duo Dialga und Palkia sollen auch mehrere legendäre Dreiergruppen zurückkehren. Damit hätte man an einem einzigen Tag die Chance, gezielt Lücken im Pokédex zu schließen oder starke Konterteams für spätere Raids aufzubauen.

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5-Sterne-Raids (Samstag): Lavados, Zapdos, Arktos, Entei, Raikou, Suicune, Lugia, Ho-Oh, Selfe, Vesprit, Tobutz, Dialga, Palkia, Solgaleo, Lunala, Groudon, Kyogre, Rayquaza, Reshiram, Zekrom, Kyurem

Lavados, Zapdos, Arktos, Entei, Raikou, Suicune, Lugia, Ho-Oh, Selfe, Vesprit, Tobutz, Dialga, Palkia, Solgaleo, Lunala, Groudon, Kyogre, Rayquaza, Reshiram, Zekrom, Kyurem Mega-Raids (Samstag): Mega-Lohgock, Mega-Ampharos, Mega-Rexblisar, Mega-Simsala, Mega-Gengar, Mega-Sumpex, Mega-Brutalanda, Mega-Tauboss, Mega-Aerodactyl

Das geleakte Raid-Programm für Sonntag

Welche Raids sollen am Sonntag beim GO Fest Global 2026 laufen? Tag 2 wirkt im Leak sogar noch voller: Über 40 legendäre oder mysteriöse Pokémon sollen in 5-Sterne-Raids auftauchen. Besonders stark: Ultra-Bestien in großer Zahl, mehrere Formenreihen und gleich mehrere Pokémon, die in verschiedenen Varianten verfügbar sein sollen.

Wer auf bestimmte Formen jagt, dürfte am Sonntag besonders genau planen müssen. Genannt werden unter anderem Deoxys in allen Formen sowie Genesect mit sämtlichen Modulen. Dazu kommen die Inkarnationsform und Tiergeistform bei den Einall-Wetterlegenden sowie beides bei Boreos, Voltolos, Demeteros und auch Cupidos.

5-Sterne-Raids (Sonntag): Regirock, Regice, Registeel, Latias, Latios, Heatran, Regigigas, Cresselia, Darkrai, Kobalium, Terrakium, Viridium, Genesect (alle Module), Anego, Masskito, Schabelle, Voltriant, Kaguron, Katagami, Dakuma? nein, genannt ist Guzzlord, also: Katagami, Schlingking, Necrozma, Muramura, Kopplosio, Regieleki, Regidrago, Dialga (Urform), Palkia (Urform), Boreos (Inkarnationsform und Tiergeistform), Voltolos (Inkarnationsform und Tiergeistform), Demeteros (Inkarnationsform und Tiergeistform), Cupidos (Inkarnationsform und Tiergeistform), Deoxys (alle Formen), Kapu-Riki, Kapu-Fala, Kapu-Toro, Kapu-Kime, Zacian (Held der vielen Kämpfe), Zamazenta (Held der vielen Kämpfe)

Regirock, Regice, Registeel, Latias, Latios, Heatran, Regigigas, Cresselia, Darkrai, Kobalium, Terrakium, Viridium, Genesect (alle Module), Anego, Masskito, Schabelle, Voltriant, Kaguron, Katagami, Dakuma? nein, genannt ist Guzzlord, also: Katagami, Schlingking, Necrozma, Muramura, Kopplosio, Regieleki, Regidrago, Dialga (Urform), Palkia (Urform), Boreos (Inkarnationsform und Tiergeistform), Voltolos (Inkarnationsform und Tiergeistform), Demeteros (Inkarnationsform und Tiergeistform), Cupidos (Inkarnationsform und Tiergeistform), Deoxys (alle Formen), Kapu-Riki, Kapu-Fala, Kapu-Toro, Kapu-Kime, Zacian (Held der vielen Kämpfe), Zamazenta (Held der vielen Kämpfe) Mega-Raids (Sonntag): Mega-Knakrack, Mega-Ohrdoch, Mega-Metagross, Mega-Gewaldro, Mega-Pinsir, Mega-Bibor, Mega-Lucario, Mega-Despotar, Mega-Guardevoir

Was das für GO Fest Global 2026 bedeuten könnte

Warum ist dieses GO-Fest-Line-up so außergewöhnlich? Die schiere Masse an legendären und mysteriösen Raids würde GO Fest Global 2026 zu einem Event machen, das sich stärker als sonst wie ein Best-of der gesamten Pokémon-Geschichte anfühlt. Kombiniert mit Mega-Mewtu als Headliner und Zeraora über Spezialforschung wäre das ein Setup, das sowohl Sammler als auch Raid-Fans an zwei Tagen komplett auslasten kann.

Wenn die Liste so kommt, dürfte es vor allem auf gutes Zeitmanagement hinauslaufen: Prioritäten setzen, Teams vorbereiten und sich früh überlegen, ob man eher auf Meta-Power, fehlende Einträge oder spezielle Formen geht. Gerade die Verteilung auf Samstag und Sonntag legt nahe, dass man sich vorab einen klaren Plan macht, statt nur spontan auf Einladungen zu reagieren.

Welche Raid-Bosse würdet ihr beim Pokémon GO Fest Global 2026 am stärksten priorisieren, und freut ihr euch mehr auf Mega-Mewtu oder auf Zeraora? Schreibt es in die Kommentare.