Pokémon GO – So findet ihr Salanga, diese Gebiete sollen die Spawns auslösen

In Pokémon GO sorgt seit Tagen ein neues Spawn-Rätsel für Diskussionen: Seit dem Sustainability-Week-Event im April 2026 ist die Boden-Schlange Salanga im Spiel, doch Niantic ließ Fans mit einer ziemlich vagen Beschreibung allein. Offiziell heißt es nur, dass Salanga in wüstenähnlichen Biomen auftaucht. In der Praxis stellte sich schnell die Frage, welche Orte das überhaupt sein sollen, vor allem außerhalb klassischer Wüstenregionen.

Inzwischen verdichten sich aber die Hinweise, dass die Community das Muster hinter den Spawns geknackt hat. Wer Salanga noch während des laufenden Event-Zeitraums farmen will, hat damit zumindest eine deutlich klarere Richtung, wo sich das Suchen lohnt.

Das vermutete Spawn-Prinzip hinter Salanga

Wo taucht Salanga in Pokémon GO auf? Community-Analysen deuten darauf hin, dass Niantic bei den Spawn-Zonen auf eine globale Landbedeckungs-Klassifizierung zurückgreift, statt nur auf ein grobes Wüsten-Label. Konkret steht der Verdacht im Raum, dass eine Terrestrik-Karte auf Basis der US Geological Survey als Grundlage dient, genauer ein Datensatz, der Flächen nach Vegetationsgrad und Bodenbedeckung einordnet.

Salanga soll demnach vor allem dort erscheinen, wo Gebiete als sparsely oder non-vegetated eingestuft werden, also als spärlich oder gar nicht bewachsen. Das würde erklären, warum einige Trainer Salanga auch fernab typischer Wüstenlandschaften sehen: Entscheidend ist weniger das Klima, sondern wie das Terrain in der zugrundeliegenden Karte markiert ist.

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Passend dazu berichten einige auch von Sichtungen in Gegenden, die im Alltag schlicht nach Sand aussehen, etwa an sandigen Uferbereichen, Schotterflächen, großflächigen Baustellen-Arealen oder sehr kargen Parkabschnitten. Es ist damit zwar kein regional-exklusives Pokémon, aber durch die harte Bindung an bestimmte Flächen fühlt es sich für viele fast so an.

So nutzt ihr das Event am effektivsten

Wie bekommt man genug Bonbons für die Entwicklung? Wer Salanga nicht nur für den Pokédex will, sondern direkt entwickeln möchte, sollte beim Suchen vorbereitet sein. Für die Entwicklung zu Sanaconda werden 50 Salanga-Bonbons benötigt.

Praktisch heißt das: Wenn ihr ein Gebiet gefunden habt, in dem Salanga tatsächlich spawnt, lohnt es sich, dort gezielt eine Runde zu planen statt nur kurz vorbeizuschauen. Diese Items sind dafür besonders hilfreich:

Sanana-Beeren , um pro Fang mehr Bonbons mitzunehmen

, um pro Fang mehr Bonbons mitzunehmen Rauch, um zusätzliche Spawns während des Laufens zu erzeugen

Trotz der neuen Spur ist nicht garantiert, dass jeder rechtzeitig fündig wird, bevor das Sustainability-Week-Event endet. Pokémon GO hat allerdings in der Vergangenheit bei streng ortsgebundenen Pokémon später oft nachgelegt, etwa über zeitlich begrenzte Forschungen oder Event-Fenster mit gelockerten Bedingungen.

Diese Pokémon sind in Pokémon GO regional-exklusiv

Welche Regional-Exklusiven gibt es aktuell? Auch wenn Salanga offiziell nicht zu den Regionalen gehört, erinnert die Diskussion viele an das Grundprinzip von Pokémon, die nur in bestimmten Weltregionen verfügbar sind. Hier ist die aktuelle Liste der regional-exklusiven Pokémon in Pokémon GO, nach Regionen sortiert:

Östliche Asien-Regionen: Porenta

Australien-Region: Kangama

Europa-Region: Pantimos

Europa-Region: Pantimimi (nur aus Eiern)

Nordamerika-Region: Tauros

Iberische Halbinsel: Kampfform Paldea-Tauros

Östliche Hemisphäre: Flammenform Paldea-Tauros

Östliche Hemisphäre: Sonnfel

Östliche Hemisphäre: Ostmantel-See-Muschas

Östliche Hemisphäre: Rotstreifen-Barschuft

Östliche Hemisphäre: Voltriant

Westliche Hemisphäre: Wogenform Paldea-Tauros

Westliche Hemisphäre: Lunastein

Westliche Hemisphäre: Westmantel-See-Muschas

Westliche Hemisphäre: Blaustreifen-Barschuft

Westliche Hemisphäre: Kaguron

Mexiko-, Zentral- und Südamerika-Regionen: Skaraborn

Nördlicher und südlicher Wendekreis: Corasonn

Europa, Asien und Australien: Volbeat

Europa, Asien und Australien: Sengo

Europa, Asien und Australien: Karadonis

Europa, Asien und Australien: Flamiau

Amerika und Afrika: Illumise

Amerika und Afrika: Vipitis

Amerika und Afrika: Jiutesto

Amerika und Afrika: Fermicula

Südasien-Region: Qurtel

Afrika, Levante, Malta und Südspanien: Tropius

Ozeanien-Region: Relicanth

Nordarktis: Pachirisu

Südliche Hemisphäre: Plaudagei

Südliche Hemisphäre: Katagami

Nördliche Hemisphäre: Katagami

Südosten der USA: Mampfaxo

Asien-Pazifik-Region: Selfe

Asien-Pazifik-Region: Vegimak

Asien-Pazifik-Region: Blaues Flabébé

Asien-Pazifik-Region: Oricorio im Stil Sensu

Asien-Pazifik-Region: Voltriant

Asien-Pazifik-Region: Dehnbar-Tatsugiri

Europa, Naher Osten, Afrika und Indien: Vesprit

Europa, Naher Osten, Afrika und Indien: Grillmak

Europa, Naher Osten, Afrika und Indien: Rotes Flabébé

Europa, Naher Osten, Afrika und Indien: Oricorio im Stil Baile

Europa, Naher Osten, Afrika und Indien: Anego

Europa, Naher Osten, Afrika und Indien: Schlabber-Tatsugiri

Amerika und Grönland: Tobutz

Amerika und Grönland: Sodamak

Amerika und Grönland: Gelbes Flabébé

Amerika und Grönland: Oricorio im Stil Pom-Pom

Amerika und Grönland: Masskito

Amerika und Grönland: Hängend-Tatsugiri

Südliche USA, Mexiko, Zentralamerika, Karibik und Südamerika: Maracamba

Ägypten und Griechenland: Symvolara

New York: Kukmarda

Mexiko: UHaFnir

Frankreich: Clavion

Afrikanische, asiatische, pazifische und karibische Inseln: Oricorio im Stil Pa’u

Vereinigtes Königreich: Humanolith

Habt ihr Salanga schon gefunden, und wenn ja, in welcher Art Gebiet ist es bei euch aufgetaucht? Schreibt eure Erfahrungen gern in die Kommentare.