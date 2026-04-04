Metaphor ReFantazio könnte im Mai 2026 den Xbox Game Pass verlassen

Xbox Game Pass steht möglicherweise vor einem schmerzhaften Abgang: Nach bisherigen Rotationsmustern könnte Metaphor: ReFantazio bereits im Mai 2026 aus dem Abo fliegen. Offiziell bestätigt ist ein Entfernen zwar noch nicht, doch der Zeitraum wäre auffällig, denn das gefeierte Rollenspiel ist seit dem 29. Mai 2025 Teil des Angebots.

Für viele ist das besonders bitter, weil Metaphor: ReFantazio zu den inhaltlich stärksten und am besten bewerteten RPGs zählt, die Game Pass zuletzt im Line-up hatte. Wer das Abenteuer noch auf der Liste hat, sollte den Mai deshalb im Blick behalten.

Warum der Mai 2026 zum Stichtag werden könnte

Wann könnte Metaphor: ReFantazio den Game Pass verlassen? Der Mai 2026 würde ziemlich genau die Ein-Jahres-Marke markieren, und genau in diesem Zeitfenster rotieren viele Drittanbieter-Titel erfahrungsgemäß aus dem Service heraus. Es gibt immer wieder Ausnahmen, aber das Grundmuster ist bekannt: Was nicht aus Microsofts eigenem Portfolio stammt, bleibt häufig nicht dauerhaft.

Ein möglicher Abgang hätte auch Symbolkraft: Metaphor: ReFantazio wird nicht nur als hochwertiger Zugang wahrgenommen, sondern als einer der Titel, die viele überhaupt erst dazu bewegen, ein Abo zu starten oder es aktiv zu halten. Gerade bei einem großen RPG, das Dutzende Stunden verschlingt, ist der Zeitdruck für Nachzügler besonders unangenehm.

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Typisch für solche Fälle ist außerdem, dass die endgültige Bestätigung oft erst relativ kurzfristig kommt. Wer das Spiel also noch anfangen oder beenden will, sollte lieber früher als später Zeit einplanen.

Was Metaphor: ReFantazio im Game Pass so besonders macht

Was macht Metaphor: ReFantazio zu einem Top-Spiel im Abo? Das Rollenspiel von Atlus, veröffentlicht am 11. Oktober 2024, hat sich schnell einen Ruf als Kritikerliebling erarbeitet und sammelte zahlreiche Game-of-the-Year-Nominierungen. Inhaltlich verbindet es vertraute Stärken des Studios mit einem neuen Rahmen: Statt Schulalltag oder modernem Setting geht es hier in eine eigenständige mittelalterliche Fantasy-Welt.

Im Zentrum steht eine politische Krise rund um einen Anschlag auf die königliche Familie. Ihr schlüpft in die Rolle von Will, einem jungen Waisen, der durch das Vereinigte Königreich von Euchronia reist, um dem Prinzen zu helfen, der zugleich Wills Freund aus Kindheitstagen ist. Diese Prämisse liefert den Treibstoff für eine lange Kampagne, die auf starke Figuren, große Wendungen und ein hohes Tempo bei den Story-Beats setzt.

Mindestens genauso wichtig sind die Systeme: Wer Atlus-RPGs mag, bekommt tiefes Charakter-Building, taktische Kämpfe und genug Progression, um auch nach vielen Stunden noch neue Möglichkeiten freizuschalten. Genau diese Mischung macht Metaphor: ReFantazio im Game Pass zu einem der content-reichsten Titel seiner Kategorie.

Welche Alternativen euch im Game Pass noch abholen können

Welche RPGs könnten die Lücke füllen? Selbst wenn Metaphor: ReFantazio tatsächlich rausrotiert, bleibt Game Pass für Rollenspiel-Fans nicht leer. Für Atlus-Anhänger ist Persona 4 Golden weiterhin eine starke Option, gerade wenn ihr Lust auf Charakterdrama, Party-Dynamik und lange Abende im Dungeon habt.

Darüber hinaus sind auch außerhalb der Atlus-Ecke passende Ersatzkandidaten im Angebot, etwa Ni No Kuni: Der Fluch der Weißen Königin oder Clair Obscur: Expedition 33, die beide jeweils einen eigenen Ton treffen, aber ebenfalls viel Wert auf Story, Welt und Party-Entwicklung legen.

Persona 4 Golden als langfristiger RPG-Brocken mit starker Figuren-Chemie

als langfristiger RPG-Brocken mit starker Figuren-Chemie Ni No Kuni: Der Fluch der Weißen Königin für klassisches Abenteuer-Feeling und märchenhafte Präsentation

für klassisches Abenteuer-Feeling und märchenhafte Präsentation Clair Obscur: Expedition 33 als moderne RPG-Alternative für alle, die etwas Frisches suchen

Unterm Strich bleibt Metaphor: ReFantazio aber ein Sonderfall, weil es vertraute Atlus-DNA mit einem eigenen Fantasy-Identitätskern verbindet. Wenn ihr wissen wollt, warum so viele das Spiel als Instant-Klassiker feiern, ist die nächste Zeit vermutlich der beste Moment, um es nachzuholen.

Wie wichtig wäre euch Metaphor: ReFantazio dauerhaft im Game Pass, und würdet ihr es bei einem möglichen Abgang direkt kaufen oder einfach zum nächsten großen RPG wechseln? Schreibt es gern in die Kommentare.