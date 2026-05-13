Directive 8020 ist für PS5, Xbox Series X|S und PC erschienen. Mit dem neuen Horror-Spiel schlägt Supermassive Games erstmals eine deutlich stärkere Sci-Fi-Richtung ein und entwickelt die bekannte Formel von The Dark Pictures Anthology weiter.

Zum Release veröffentlichte das Studio außerdem den offiziellen Launch-Trailer.

Sci-Fi-Horror im All statt klassische Geistergeschichten

Die Geschichte von Directive 8020 spielt auf dem Kolonieschiff Cassiopeia, das auf dem Planeten Tau Ceti f abstürzt. Schnell wird klar: Die Crew ist nicht allein.

Ein außerirdischer Organismus jagt die Überlebenden und besitzt die Fähigkeit, die Gestalt anderer Crew-Mitglieder anzunehmen. Dadurch entsteht permanente Paranoia, weil niemand mehr sicher weiß, wem überhaupt noch vertraut werden kann.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Entscheidungen sollen noch wichtiger werden

Wie schon in früheren Spielen von Supermassive Games beeinflussen Entscheidungen direkt den Verlauf der Geschichte.

Laut Studio können erneut:

alle Charaktere überleben

einzelne Figuren sterben

oder die komplette Crew ausgelöscht werden

Neu sind diesmal allerdings mehrere Survival- und Echtzeit-Elemente, die die klassische Dark-Pictures-Formel erweitern sollen.

Neue Gameplay-Mechaniken

Zu den neuen Features gehören unter anderem:

Echtzeit-Bedrohungen

Survival-Horror-Gameplay

Stealth-Abschnitte

erweiterte Wendepunkt-Mechaniken

stärkere Konsequenzen bei Entscheidungen

Gerade die Echtzeit-Sequenzen könnten das Spiel deutlich hektischer und direkter machen als frühere Dark-Pictures-Titel.

Filmabend-Modus kehrt zurück

Natürlich ist auch der bekannte Filmabend-Modus wieder mit dabei. Damit lässt sich Directive 8020 gemeinsam mit bis zu fünf Spielern lokal im Couch-Koop erleben. Ein Online-Multiplayer soll dagegen erst nach dem Release per Update folgen.

Bekannte Schauspielerin übernimmt Hauptrolle

Die Hauptfigur Brianna Young wird von Lashana Lynch gespielt, die unter anderem aus:

The Woman King

Bob Marley: One Love

dem James-Bond-Universum

bekannt ist.

Supermassive spricht von „neuen Gefilden“

Creative Director Will Doyle beschreibt Directive 8020 als wichtigen Entwicklungsschritt für das Studio:

Mit Directive 8020 haben wir unsere charakteristische Horror-Erzählweise genommen und in neue Gefilde geführt.

Besonders spannend dürfte dabei werden, wie gut die Mischung aus:

filmischem Horror

Entscheidungen

Survival-Gameplay

Sci-Fi-Paranoia

am Ende funktioniert.

Directive 8020 startet in eine wichtige Phase für Supermassive

Für Supermassive Games könnte der Release besonders wichtig werden.

Nach mehreren kleineren Dark-Pictures-Spielen versucht das Studio diesmal offenbar stärker:

die Produktionsqualität zu erhöhen

mehr Gameplay einzubauen

größere Story-Entscheidungen zu liefern

und die Reihe stärker weiterzuentwickeln

Gerade Fans von Filmen wie „The Thing“, „Alien“ oder „Event Horizon“ dürften sich die neue Horror-Richtung deshalb genauer anschauen.