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Directive 8020 ab sofort erhältlich: Supermassive Games startet neuen Sci-Fi-Horror auf PS5

Bild von Patrik Hasberg Patrik Hasberg13. Mai 2026
0 1 Minute Lesezeit
© Supermassive Games

Directive 8020 ist für PS5, Xbox Series X|S und PC erschienen. Mit dem neuen Horror-Spiel schlägt Supermassive Games erstmals eine deutlich stärkere Sci-Fi-Richtung ein und entwickelt die bekannte Formel von The Dark Pictures Anthology weiter.

Zum Release veröffentlichte das Studio außerdem den offiziellen Launch-Trailer.

Sci-Fi-Horror im All statt klassische Geistergeschichten

Die Geschichte von Directive 8020 spielt auf dem Kolonieschiff Cassiopeia, das auf dem Planeten Tau Ceti f abstürzt. Schnell wird klar: Die Crew ist nicht allein.

Ein außerirdischer Organismus jagt die Überlebenden und besitzt die Fähigkeit, die Gestalt anderer Crew-Mitglieder anzunehmen. Dadurch entsteht permanente Paranoia, weil niemand mehr sicher weiß, wem überhaupt noch vertraut werden kann.

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Entscheidungen sollen noch wichtiger werden

Wie schon in früheren Spielen von Supermassive Games beeinflussen Entscheidungen direkt den Verlauf der Geschichte.

Laut Studio können erneut:

  • alle Charaktere überleben
  • einzelne Figuren sterben
  • oder die komplette Crew ausgelöscht werden

Neu sind diesmal allerdings mehrere Survival- und Echtzeit-Elemente, die die klassische Dark-Pictures-Formel erweitern sollen.

Neue Gameplay-Mechaniken

Zu den neuen Features gehören unter anderem:

  • Echtzeit-Bedrohungen
  • Survival-Horror-Gameplay
  • Stealth-Abschnitte
  • erweiterte Wendepunkt-Mechaniken
  • stärkere Konsequenzen bei Entscheidungen

Gerade die Echtzeit-Sequenzen könnten das Spiel deutlich hektischer und direkter machen als frühere Dark-Pictures-Titel.

Filmabend-Modus kehrt zurück

Natürlich ist auch der bekannte Filmabend-Modus wieder mit dabei. Damit lässt sich Directive 8020 gemeinsam mit bis zu fünf Spielern lokal im Couch-Koop erleben. Ein Online-Multiplayer soll dagegen erst nach dem Release per Update folgen.

Bekannte Schauspielerin übernimmt Hauptrolle

Die Hauptfigur Brianna Young wird von Lashana Lynch gespielt, die unter anderem aus:

  • The Woman King
  • Bob Marley: One Love
  • dem James-Bond-Universum

bekannt ist.

Supermassive spricht von „neuen Gefilden“

Creative Director Will Doyle beschreibt Directive 8020 als wichtigen Entwicklungsschritt für das Studio:

Mit Directive 8020 haben wir unsere charakteristische Horror-Erzählweise genommen und in neue Gefilde geführt.

Besonders spannend dürfte dabei werden, wie gut die Mischung aus:

  • filmischem Horror
  • Entscheidungen
  • Survival-Gameplay
  • Sci-Fi-Paranoia

am Ende funktioniert.

Directive 8020 startet in eine wichtige Phase für Supermassive

Für Supermassive Games könnte der Release besonders wichtig werden.

Nach mehreren kleineren Dark-Pictures-Spielen versucht das Studio diesmal offenbar stärker:

  • die Produktionsqualität zu erhöhen
  • mehr Gameplay einzubauen
  • größere Story-Entscheidungen zu liefern
  • und die Reihe stärker weiterzuentwickeln

Gerade Fans von Filmen wie „The Thing“, „Alien“ oder „Event Horizon“ dürften sich die neue Horror-Richtung deshalb genauer anschauen.

Bild von Patrik Hasberg Patrik Hasberg13. Mai 2026
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Bild von Patrik Hasberg

Patrik Hasberg

Schreiberling, Spieleentdecker, praktizierender Perfektionist und Mann fürs Grobe. Außerdem laufender Freizeit-Hobbit, der Katzen liebt. – Hunde gehen auch. „Auch sonst eigentlich ganz ok“.
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