Directive 8020 ist für PS5, Xbox Series X|S und PC erschienen. Mit dem neuen Horror-Spiel schlägt Supermassive Games erstmals eine deutlich stärkere Sci-Fi-Richtung ein und entwickelt die bekannte Formel von The Dark Pictures Anthology weiter.
Zum Release veröffentlichte das Studio außerdem den offiziellen Launch-Trailer.
Sci-Fi-Horror im All statt klassische Geistergeschichten
Die Geschichte von Directive 8020 spielt auf dem Kolonieschiff Cassiopeia, das auf dem Planeten Tau Ceti f abstürzt. Schnell wird klar: Die Crew ist nicht allein.
Ein außerirdischer Organismus jagt die Überlebenden und besitzt die Fähigkeit, die Gestalt anderer Crew-Mitglieder anzunehmen. Dadurch entsteht permanente Paranoia, weil niemand mehr sicher weiß, wem überhaupt noch vertraut werden kann.
Magischen Merch entdecken! ✨
Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙♂️
Entscheidungen sollen noch wichtiger werden
Wie schon in früheren Spielen von Supermassive Games beeinflussen Entscheidungen direkt den Verlauf der Geschichte.
Laut Studio können erneut:
- alle Charaktere überleben
- einzelne Figuren sterben
- oder die komplette Crew ausgelöscht werden
Neu sind diesmal allerdings mehrere Survival- und Echtzeit-Elemente, die die klassische Dark-Pictures-Formel erweitern sollen.
Neue Gameplay-Mechaniken
Zu den neuen Features gehören unter anderem:
- Echtzeit-Bedrohungen
- Survival-Horror-Gameplay
- Stealth-Abschnitte
- erweiterte Wendepunkt-Mechaniken
- stärkere Konsequenzen bei Entscheidungen
Gerade die Echtzeit-Sequenzen könnten das Spiel deutlich hektischer und direkter machen als frühere Dark-Pictures-Titel.
Filmabend-Modus kehrt zurück
Natürlich ist auch der bekannte Filmabend-Modus wieder mit dabei. Damit lässt sich Directive 8020 gemeinsam mit bis zu fünf Spielern lokal im Couch-Koop erleben. Ein Online-Multiplayer soll dagegen erst nach dem Release per Update folgen.
Bekannte Schauspielerin übernimmt Hauptrolle
Die Hauptfigur Brianna Young wird von Lashana Lynch gespielt, die unter anderem aus:
- The Woman King
- Bob Marley: One Love
- dem James-Bond-Universum
bekannt ist.
Supermassive spricht von „neuen Gefilden“
Creative Director Will Doyle beschreibt Directive 8020 als wichtigen Entwicklungsschritt für das Studio:
Mit Directive 8020 haben wir unsere charakteristische Horror-Erzählweise genommen und in neue Gefilde geführt.
Besonders spannend dürfte dabei werden, wie gut die Mischung aus:
- filmischem Horror
- Entscheidungen
- Survival-Gameplay
- Sci-Fi-Paranoia
am Ende funktioniert.
Directive 8020 startet in eine wichtige Phase für Supermassive
Für Supermassive Games könnte der Release besonders wichtig werden.
Nach mehreren kleineren Dark-Pictures-Spielen versucht das Studio diesmal offenbar stärker:
- die Produktionsqualität zu erhöhen
- mehr Gameplay einzubauen
- größere Story-Entscheidungen zu liefern
- und die Reihe stärker weiterzuentwickeln
Gerade Fans von Filmen wie „The Thing“, „Alien“ oder „Event Horizon“ dürften sich die neue Horror-Richtung deshalb genauer anschauen.