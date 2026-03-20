PS Plus Extra im April 2026 – Diese zwei Spiele sind bereits als Abgänge gelistet

Mit den neuen Zugängen für PlayStation Plus Extra und Premium im März 2026 ist wie gewohnt auch die nächste Streichliste aufgetaucht. Im PlayStation Store sind bereits die ersten Abgänge aus dem Spielekatalog markiert, die im April 2026 nicht mehr enthalten sein werden.

Betroffen sind aktuell zwei Titel, die dann aus dem Extra-Angebot verschwinden. Wer sie noch ohne Zusatzkosten im Abo durchspielen möchte, sollte die verbleibende Zeit entsprechend einplanen.

Erste bestätigte Abgänge im Spielekatalog

Welche Spiele verlassen PlayStation Plus Extra und Premium im April 2026? Nach aktuellem Stand sind zwei Spiele als Abgänge für April 2026 gelistet. Dabei trifft es ein storylastiges Adventure und eine Sport-Simulation, die beide im Spielekatalog nicht mehr verfügbar sein werden.

Spiel Genre Status Lost Records: Bloom & Rage Tape 1 & 2 Adventure Wird im April 2026 entfernt EA Sports PGA Tour Golf-Simulation Wird im April 2026 entfernt

Wie immer gilt: Das sind die ersten bestätigten Streichungen, erfahrungsgemäß bleibt es aber nicht bei dieser kurzen Liste. Weitere Abgänge können im Verlauf der kommenden Wochen noch dazukommen.

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Lost Records: Bloom & Rage Tape 1 & 2

Worum geht es in Lost Records: Bloom & Rage Tape 1 & 2? Das Adventure stammt von Don’t Nod, dem Studio hinter Life is Strange, und setzt auf eine stark erzählte Geschichte rund um vier High-School-Mädchen. Im Mittelpunkt stehen eine wachsende Freundschaft, ihre Punkband und ein Ereignis, das ihr Leben nachhaltig verändert.

Spannend ist dabei die Struktur über zwei Zeitebenen: Die Handlung bewegt sich zwischen 1995 und 2022, wobei ihr in beiden Zeitabschnitten Entscheidungen trefft und Stück für Stück das Gesamtbild zusammensetzt.

Bewege dich zwischen den zwei Zeiten 1995 und 2022 und beeinflusse in beiden den Lauf der Geschichte, wobei sich je ein Teil des Gesamtbilds offenbart: die lebensverändernden Geheimnisse, die sie als Teenagerinnen aufgedeckt haben, und wer oder was sie wieder zusammengeführt hat.

Wenn ihr storygetriebene Spiele mögt, ist das ein Kandidat, den man vor dem Ablauf aus dem Katalog idealerweise noch abhakt.

EA Sports PGA Tour

Für wen lohnt sich EA Sports PGA Tour vor der Entfernung besonders? Die Golf-Simulation von Electronic Arts richtet sich vor allem an alle, die eine authentische Turnier-Atmosphäre suchen und sich in großen Wettbewerben beweisen wollen. Im Fokus stehen unter anderem die Majors, inklusive Masters-Turnier, PGA Championship, U.S. Open Championship und The Open Championship.

Wer gern an seinem Schwung feilt, Plätze abarbeitet und sich im Karriere- oder Turnier-Umfeld festbeißt, sollte im April-Countdown ebenfalls ein Auge auf diesen Abgang haben.

Die nächsten PS-Plus-Termine für Essential

Wann werden die neuen Essential-Spiele für April 2026 angekündigt? Die Enthüllung der nächsten Essential-Titel findet traditionell am letzten Mittwoch des Monats statt. Für März 2026 fällt das auf den 25.03.2026, voraussichtlich gegen 17:30 Uhr (europäische Zeit).

Ab wann sind die Essential-Spiele im April 2026 spielbar? Der Download der neuen Essential-Spiele startet üblicherweise am ersten Dienstag des Monats. Entsprechend ist der Beginn für 07.04.2026 zu erwarten.

Welche der beiden bestätigten Abgänge wollt ihr bis zur Entfernung im April 2026 noch mitnehmen, und welche weiteren Streichungen würdet ihr befürchten? Schreibt es gern in die Kommentare.