März 2026 – Zwei niedliche LEGO Gratis-Sets sollen als Promo kommen

LEGO-Fans können sich den März 2026 schon mal vormerken: In einem offiziellen Promo-Zeitraum sollen zwei besonders niedliche LEGO-Sets kostenlos verteilt werden. Die Aktion zielt darauf ab, kleine, charmante Builds als Bonus mitzunehmen, typischerweise als Geschenk beim Kauf oder im Rahmen einer zeitlich begrenzten Verfügbarkeit.

Auch wenn LEGO solche Giveaways meist nur in einem engen Fenster anbietet, sind die Mini-Sets gerade bei Sammlern und Familien beliebt, weil sie schnell gebaut sind und trotzdem als hübsches Deko-Stück im Regal funktionieren.

Die Aktion im März 2026

Was passiert im März 2026? Laut Thema der Ankündigung werden im März 2026 zwei niedliche LEGO-Sets als Giveaway herausgegeben. Bei solchen Aktionen handelt es sich in der Regel um sogenannte Geschenk-zum-Kauf-Promos, bei denen du ein Gratis-Set bekommst, wenn du im Aktionszeitraum die Bedingungen erfüllst.

Für den deutschen Markt ist dabei vor allem entscheidend, wo die Promo gilt: Üblicherweise laufen solche Aktionen im LEGO Onlineshop sowie in LEGO Stores. Ob weitere Händler in Deutschland teilnehmen, hängt bei Giveaways oft von der konkreten Promo ab.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wichtig für dich: Wenn du auf Gratisbeigaben aus bist, lohnt es sich, den eigenen Warenkorb zu planen. Viele Fans kombinieren solche Aktionen gern mit ohnehin geplanten Releases oder größeren Sets, damit die Beigabe nicht nur ein netter Bonus bleibt, sondern das Gesamtpaket richtig rund macht.

Zwei niedliche Gratis-Sets als Bonus

Welche LEGO-Sets werden verschenkt? In der Aktion sind zwei kleine Sets angekündigt, die ausdrücklich als besonders niedlich beschrieben werden. Genau diese Art von Mini-Builds ist bei Giveaways typisch, weil sie schnell verfügbar sind, nicht zu viel Platz brauchen und sich gut als Sammlerstück eignen.

Was du daraus mitnehmen kannst: Falls die Promo wie üblich aufgebaut ist, könnten die beiden Sets entweder (1) zeitlich nacheinander in zwei Promo-Phasen oder (2) parallel mit unterschiedlichen Bedingungen angeboten werden. In beiden Fällen gilt meist: Solange der Vorrat reicht.

Gratis-Set 1: Ein niedlich gestaltetes LEGO-Set, das im März 2026 als Giveaway verfügbar sein soll.

Ein niedlich gestaltetes LEGO-Set, das im März 2026 als Giveaway verfügbar sein soll. Gratis-Set 2: Ein zweites, ebenfalls niedliches LEGO-Set, das ebenfalls im März 2026 kostenlos verteilt werden soll.

Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, ist ein früher Kauf im Aktionszeitraum bei solchen Promos meist die beste Strategie, weil die beliebtesten Giveaways erfahrungsgemäß am schnellsten vergriffen sind.

Wie gefällt dir die Idee, im März 2026 gleich zwei LEGO-Geschenke abzugreifen, und welche Art von niedlichen Mini-Sets würdest du dir als Giveaway wünschen? Schreib es in die Kommentare.