Beast of Reincarnation: Release-Termin und neuer Gameplay-Trailer zum Action-RPG der Pokémon-Macher

Mit „Beast of Reincarnation“ meldet sich Game Freak eindrucksvoll zurück – allerdings nicht mit einem neuen Pokémon, sondern mit einem düsteren Action-Rollenspiel. Im Rahmen der jüngsten State of Play zeigte das Studio einen neuen Gameplay-Trailer und nannte erstmals einen konkreten Veröffentlichungstermin.

Das Spiel erscheint am 4. August 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X and Series S sowie für den PC.

Eine Vision von Japan im Jahr 4026

Inhaltlich führt „Beast of Reincarnation“ ins Jahr 4026 – in eine Welt, die mit unserer Gegenwart nur noch wenig gemein hat. Die Menschheit hat sich in isolierte Kolonien zurückgezogen, während das Umland von einer mysteriösen „Fäule“ befallen wird. Diese Krankheit oder Macht verändert Landschaften, Kreaturen und sogar Menschen.

Die Spielwelt vereint traditionelle japanische Ästhetik mit futuristischen Elementen. Alte Tempel stehen neben technologischen Relikten, Natur und Verfall verschmelzen zu einer düsteren Vision der Zukunft.

Im Zentrum stehen zwei ungewöhnliche Protagonisten:

, eine junge Frau ohne Erinnerungen, deren Haare durch die Fäule mit Pflanzen verschmolzen sind und ihr übernatürliche Fähigkeiten verleihen. Koo, ein mysteriöses Wesen, das von vielen als Bedrohung für die Welt betrachtet wird.

Entworfen wurden die Figuren von Pablo Uchida, der unter anderem an „Final Fantasy 16“ und „Metal Gear Solid“ mitwirkte. Entsprechend markant und stilistisch eigenständig wirkt das Charakterdesign.

Ein-Person-ein-Hund-Action-RPG

Director Kota Furushima beschreibt das Kampfsystem als „Ein-Person-ein-Hund-Action-RPG“. Gemeint ist damit ein hybrider Ansatz, bei dem beide Hauptfiguren gleichzeitig ins Kampfgeschehen eingebunden sind, aber unterschiedlich gesteuert werden.

Emma wird direkt kontrolliert. Sie kämpft mit einem Schwert und nutzt ihre mutierten Haarranken für schnelle Kombos und Spezialmanöver. Diese Ranken fungieren zudem als Greifhaken, mit denen zerstörte Brücken überwunden oder Gegner aus der Luft attackiert werden können.

Koo hingegen agiert über strategische Befehle. Per Knopfdruck öffnet sich ein Menü, das die Zeit verlangsamt. Spieler wählen Spezialfähigkeiten aus, die anschließend ausgeführt werden – fast wie in einem rundenbasierten Rollenspiel. Dadurch entsteht eine Mischung aus Echtzeit-Action und taktischer Planung.

Parry-System als zentrales Element

Ein weiterer Kernmechanismus ist das Parry-System. Wer Angriffe im richtigen Moment blockt, füllt eine spezielle Leiste auf. Nur mit dieser Energie kann Koo seine mächtigsten Fähigkeiten entfesseln.

Das zwingt Spieler zu einem ausgewogenen Kampfstil. Reine Offensive reicht nicht aus. Ebenso wenig funktioniert ein rein defensiver Ansatz. Stattdessen verlangt das Spiel ein ständiges Abwägen zwischen Angriff, Timing und strategischem Einsatz von Spezialfähigkeiten.

Eine Welt im Wandel

Besonders auffällig ist die dynamische Spielwelt. Die Fäule verändert die Umgebung in Echtzeit. Karge Einöden können sich plötzlich in dichte Wälder verwandeln. Diese Transformation betrifft nicht nur die Optik, sondern auch das Gameplay.

Mit dem Wandel der Umgebung erscheinen neue, gefährliche Gegner – sogenannte Malefakte. Dadurch entsteht ein permanenter Druck, da sich bekannte Areale plötzlich anders spielen können als zuvor.

Dieser Mechanismus verleiht der offenen Welt eine gewisse Unberechenbarkeit und hebt „Beast of Reincarnation“ von klassischen, statischen Open-World-Ansätzen ab.

Deutlich düsterer als Pokémon

Auch wenn Pokémon nach wie vor das bekannteste Werk von Game Freak bleibt, schlägt „Beast of Reincarnation“ einen völlig anderen Ton an. Das Setting ist ernst, die Thematik düster und das Kampfsystem deutlich komplexer als bei den Monster-Abenteuern.

Nach den ersten Gameplay-Eindrücken wirkt das Spiel grafisch ebenfalls ambitionierter als die letzten Pokémon-Titel. Stilistisch setzt man auf eine Mischung aus Anime-Ästhetik und postapokalyptischer Fantasy.

Release im Sommer

„Beast of Reincarnation“ erscheint am 4. August 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Mit dem neuen Trailer und den ausführlichen Story-Details dürfte das Action-RPG endgültig auf dem Radar vieler Spieler gelandet sein.

Ob Game Freak damit einen nachhaltigen Erfolg jenseits von Pokémon landen kann, wird sich im Sommer zeigen. Die Mischung aus strategischer Action, ungewöhnlichem Duo-System und einer sich wandelnden Welt klingt jedenfalls nach einem der spannendsten Projekte aus der aktuellen State of Play.