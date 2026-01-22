Definitely Not Fried Chicken bald kostenlos im Epic Games Store – ein Muss für Fans!

Mit seinem typischen Humor und einem Hauch von schwarzer Satire erinnert Definitely Not Fried Chicken an Serien wie Breaking Bad – und genau das ist wohl kein Zufall. Denn Epic Games hat nun offiziell bestätigt, dass das schräge Aufbau- und Managementspiel ab dem 29. Januar 2026 kostenlos im Epic Games Store verfügbar sein wird. Es ist damit das letzte Free Game im Januar 2026 – und gleichzeitig ein besonders ungewöhnliches Highlight.

In Definitely Not Fried Chicken übernimmst du die Rolle eines Unternehmers, der ein Fast-Food-Restaurant betreibt. Doch hinter der Fassade steckt eine kriminelle Drogenorganisation. Das Spiel kombiniert klassische Aufbaustrategie mit schwarzem Humor und einem ungewöhnlichen Setting. Es erschien ursprünglich im September 2023 für den PC und war bislang nur über Steam erhältlich.

Wie funktioniert das Gameplay?

Was erwartet dich spielerisch in Definitely Not Fried Chicken? Im Zentrum steht der Aufbau eines scheinbar legitimen Geschäfts. Du beginnst mit dem Verkauf von frittiertem Hähnchen und nutzt deine Einnahmen, um in immer riskantere Geschäftszweige zu investieren. So entsteht nach und nach ein ganzes kriminelles Imperium – stets mit dem Ziel, nicht aufzufliegen.

Der Reiz liegt im Mikromanagement: Personal einstellen, Standorte erweitern, neue Produktlinien entwickeln und gleichzeitig die Tarnung aufrechterhalten. Dabei kann dein Unternehmen auch in legale Richtungen wachsen, was zusätzliche Herausforderungen und Möglichkeiten schafft. Das Spiel belohnt dich mit einem ständigen Fortschrittsgefühl, bei dem neue Upgrades und Möglichkeiten nie weit entfernt sind.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wie wird das Spiel bewertet?

Wie kommt Definitely Not Fried Chicken bei der Community an? Laut den Nutzerbewertungen auf Steam erreicht das Spiel aktuell eine Wertung von „Größtenteils positiv“. Bei rund 2.000 Bewertungen liegt die Zustimmung bei etwa 71,5 %. Besonders gelobt werden die umfangreichen Management-Möglichkeiten und die motivierende Progression.

Viele Nutzer bezeichnen das Spiel als eine Art „Los Pollos Hermanos“-Simulator – eine direkte Anspielung auf die berühmte Figur Gustavo Fring aus Breaking Bad. Kritisiert wurde allerdings die Update-Politik in den letzten Monaten, was möglicherweise mit Problemen beim Publisher zusammenhing. Trotzdem gilt der Titel weiterhin als Geheimtipp unter Strategiespielen mit ungewöhnlichem Thema.

Alle Free Games im Epic Games Store im Januar 2026

Welche Spiele gab es im Januar 2026 bisher kostenlos? Insgesamt sechs Titel wurden im Januar 2026 bereits verschenkt, darunter auch bekannte Namen und Indie-Geheimtipps. Hier ist die vollständige Übersicht:

Spiel Zeitraum Normalpreis Wildgate 01.01. – 04.01. 19,99 € Total War: Three Kingdoms 01.01. – 04.01. 59,99 € Against All Odds 04.01. – 11.01. 14,99 € Love 11.01. – 18.01. 4,99 € Infinifactory 18.01. – 25.01. 24,99 € Rustler 22.01. – 29.01. 24,99 € Definitely Not Fried Chicken 29.01. – 05.02. 24,99 €

Ein ungewöhnlicher Abschluss für den Gratis-Monat

Warum lohnt sich das Free Game zum Monatsende? Mit seinem ungewöhnlichen Genre-Mix und der überspitzten Thematik ist Definitely Not Fried Chicken ein echter Hingucker im Freebie-Portfolio des Epic Games Store. Für Fans von Aufbauspielen, schwarzem Humor und Serien wie Breaking Bad dürfte der Titel genau das Richtige sein.

Du kannst das Spiel ab dem 29. Januar 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit kostenlos deiner Bibliothek hinzufügen. Die Aktion endet exakt eine Woche später, am 5. Februar 2026 um 17:00 Uhr.

Hast du das Spiel schon auf dem Schirm oder ist es eine Überraschung für dich? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!