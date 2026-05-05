Final Fantasy 7 Remake Part 3 – Leak nennt Titel und Datum, Insider zweifelt

Ein angeblicher Leak zu Final Fantasy VII Remake Part 3 macht aktuell in der Community die Runde und sorgt für ordentlich Gesprächsstoff. Der Beitrag tauchte zuerst im Forum ResetEra auf, wo ein Nutzer im Namen einer vermeintlichen Quelle schrieb, die angeblich Verbindungen zu Square-Enix-Marketing und den Vorbereitungen rund um das Summer Game Fest haben soll.

Der Leak wirkt auf den ersten Blick ungewöhnlich konkret und nennt nicht nur einen möglichen Enthüllungszeitpunkt, sondern auch Titel, Release-Zeitraum und sogar neue Gameplay-Ideen. Gleichzeitig gibt es bereits deutlichen Gegenwind von anderer Seite, wodurch die Glaubwürdigkeit der Angaben wieder stark unter Druck steht.

Die wichtigsten Behauptungen aus dem Leak

Welche Details nennt der Leak zu Enthüllung und Release? Laut dem ResetEra-Post soll die große Enthüllung beim Summer Game Fest am 5. Juni 2026 stattfinden. Dabei sei nicht nur ein Trailer geplant, sondern auch eine Entwickler-Präsentation. Zusätzlich wird von einem späteren Folge-Event gesprochen, das direkt von Square Enix gehostet werden soll.

Als Titel für den dritten Teil wird Final Fantasy 7 Return genannt. Außerdem behauptet der Leak ein Release-Zeitfenster für Anfang 2027. Offiziell ist der Name des finalen Serienteils bislang nicht bekannt.

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Welche neuen Features sollen im Spiel stecken? Der Leak führt eine ganze Reihe an Änderungen und Erweiterungen auf, die den Umfang deutlich nach oben schrauben würden. Unter anderem ist von einer größeren Welt die Rede, außerdem soll es mehr narrative Zwischensequenzen geben.

Enthüllung beim Summer Game Fest am 5. Juni 2026 mit Trailer

Zusätzliche Entwickler-Präsentation

Separates Folge-Event, angeblich von Square Enix veranstaltet

Angeblicher Titel: Final Fantasy 7 Return

Geplantes Release-Zeitfenster: Anfang 2027

Größere Welt im Vergleich zu den Vorgängern

Mehr Story-Cinematics und erzählerischer Fokus

Optionales Kampfsystem namens Active Turn Action

Drei zusätzliche spielbare Party-Mitglieder

Trilogie-Bundle mit den vorherigen Teilen

Besonders auffällig ist das angeblich neue optionale Kampfsystem Active Turn Action. Die Formulierung deutet auf eine Mischung aus rundenbasierter Logik und direkter Action-Steuerung hin, allerdings bleibt der Leak konkrete Erklärungen schuldig, wie genau sich das im Spiel anfühlen oder in die bisherigen Systeme einfügen soll.

Insider-Widerspruch sorgt für Zweifel

Wer widerspricht dem Leak und wie deutlich fällt das aus? Kurz nach der Verbreitung meldete sich auf ResetEra auch der Nutzer LaytonWright zu Wort, der in der Szene als glaubwürdiger Insider gilt. Er wischte die Angaben sehr direkt beiseite.

Ich hole gerade nach, war eine Zeit lang weg. Der Leak liegt total daneben.

Diese Aussage hat die Diskussion spürbar gedreht, weil sie den Eindruck erweckt, dass die vielen Details im ursprünglichen Posting nicht automatisch für Richtigkeit stehen. Weitere unabhängige Bestätigungen zu Titel, Datum oder Features gibt es bislang nicht.

Aktueller Stand bei Square Enix und der Remake-Trilogie

Was ist offiziell zu Final Fantasy VII Remake Part 3 bekannt? Square Enix hat den finalen Teil der Remake-Trilogie bereits bestätigt und kommuniziert, dass sich das Projekt in Entwicklung befindet und in Richtung Fertigstellung voranschreitet. Einen konkreten Releasetermin oder den offiziellen Namen des dritten Teils hat das Unternehmen jedoch noch nicht genannt.

Inhaltlich wird erwartet, dass der Abschluss die Geschichte von Cloud Strife und seinen Begleitern zu Ende erzählt und die verbleibenden Ereignisse des Originalspiels abdeckt. Wie groß die Welt am Ende wirklich wird, welche Party-Zusammensetzung möglich ist und ob es am Kampfsystem größere Neuerungen gibt, bleibt bis zur offiziellen Vorstellung offen.

Was denkt ihr: Klingt Final Fantasy 7 Return für euch nach einem plausiblen Titel, und würdet ihr ein optionales Active Turn Action-System feiern oder lieber beim bisherigen Kampfstil bleiben? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.