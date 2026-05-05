Spielzeit von 007 First Light – IO Interactive nennt 20 Stunden Kampagnenlänge

IO Interactive hat den Release von 007 First Light für den 27. Mai 2026 bestätigt und liefert gleichzeitig eine der wichtigsten Kennzahlen für alle, die bei Story-Games zuerst auf die Kampagnenlänge schauen. Laut Entwicklungsleitung soll die Hauptstory rund 20 Stunden dauern und damit deutlich länger ausfallen als das, was man von den jüngsten Hitman-Titeln gewohnt war.

Die Angabe bezieht sich auf einen durchschnittlichen Durchlauf vor dem Release. Wie stark sich das am Ende nach oben oder unten verschiebt, hängt klassisch vom Schwierigkeitsgrad und davon ab, ob ihr Bond eher leise durchschleust oder mit mehr Risiko in die Action geht.

20 Stunden Story und ein neuer Maßstab für IO Interactive

Wie lange dauert die Kampagne von 007 First Light? IO Interactive plant für die Hauptstory eine Spielzeit von etwa 20 Stunden. Das ist für das Studio ein spürbarer Schritt nach vorn, gerade im direkten Vergleich zur bisherigen World-of-Assassination-Formel.

Zum Einordnen: Hitman 3 ließ sich häufig in etwa 8 bis 12 Stunden abschließen, wenn man sich auf die Story-Ziele konzentrierte. Die komplette World of Assassination kam in dieser Betrachtung auf rund 30 Stunden. 007 First Light positioniert sich damit als deutlich umfangreicheres Einzelpaket, das mehr Gewicht auf eine zusammenhängende Erzählung legt, statt in erster Linie kurze Sandbox-Aufträge aneinanderzureihen.

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Dass der Game Director die Zahl so konkret nennt, deutet auf ein lineareres oder zumindest narrativ dichteres Erlebnis hin. Gleichzeitig bleibt IO Interactive seiner DNA treu, denn die tatsächliche Spielzeit dürfte stark davon leben, wie viel ihr erkundet, wie konsequent ihr Stealth spielt und wie oft ihr alternative Wege ausprobiert.

Mehr Erzählfokus statt reiner Sandbox-Routine

Was bedeutet der größere Umfang im Vergleich zu Hitman? Eine fast verdoppelte Hauptstory-Länge im Vergleich zu einem typischen Hitman-Durchlauf spricht dafür, dass 007 First Light entweder mehr Schauplätze, größere Areale oder eine höhere Dichte an Story-Setpieces bietet. Statt sich primär über Wiederholungen und Optimierung einzelner Missionen zu definieren, wirkt das Projekt stärker wie eine klassische Agenten-Origin-Story.

Inhaltlich geht es dabei um Bonds Weg zum Doppel-Null-Status. Der wird nicht einfach vorausgesetzt, sondern soll über Einsätze, taktische Improvisation und den Einsatz von Ausrüstung erarbeitet werden. Das passt zur Bond-Fantasie, denn hier zählt nicht nur perfektes Schleichen, sondern auch das schnelle Reagieren, wenn ein Plan kippt.

Unterm Strich ist 20 Stunden für ein Stealth-Actiongame eine Ansage. Entscheidend wird sein, ob IO Interactive die Dichte und Qualität des Missionsdesigns aus Hitman auf dieses größere Format übertragen kann. Wenn das gelingt, dürfte das für viele ein klares Plus beim Vollpreis-Kauf sein.

Bluff-System, soziale Tarnung und Q-Gadgets als Kernmechaniken

Welche neuen Gameplay-Features prägen 007 First Light? Zentral ist ein neues Bluff-System, das Entdeckungen abfedern soll. Wird Bond in einer heiklen Situation ertappt, könnt ihr das Ganze über gezielte Dialog-Optionen abwenden, solange die zugehörige Instinkt-Leiste noch gefüllt ist.

Wichtig ist dabei die Begrenzung: Das System ist nicht grenzenlos nutzbar und soll bei Elite-Gegnern gar nicht erst greifen. Damit verhindert IO Interactive, dass man sich einfach durch jede Sperrzone durchmogelt, sobald es brenzlig wird. Das Bluff-System funktioniert eher als taktisches Sicherheitsnetz, das euch Zeit verschafft, aber keine dauerhafte Lösung ist.

Gleichzeitig erweitert das Studio die bekannte soziale Tarnung aus Hitman. Bond infiltriert Schauplätze unter zivilen Identitäten, nutzt die Umgebung als Werkzeug und kombiniert das mit klassischer Agenten-Ausrüstung aus Qs Arsenal. In Kombination mit dem Bluff-Ansatz klingt das nach dynamischer Infiltration, bei der Fehler nicht sofort in einem Neustart enden müssen, aber trotzdem Konsequenzen haben.

Wie wichtig ist euch eine 20-Stunden-Kampagne bei einem neuen Bond-Spiel, und klingt das Bluff-System für euch nach echter Weiterentwicklung oder eher nach Komfort-Feature? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.