LEGO Smart Brick bringt größtes LEGO-Upgrade aller Zeiten!

Mit der Enthüllung des LEGO Smart Play Systems auf der CES 2026 hat LEGO eine neue Ära des kreativen Spielens eingeläutet. Im Zentrum steht der sogenannte Smart Brick, ein intelligenter Baustein, der LEGO Sets ohne Bildschirm zum Leben erweckt. Er funktioniert als zentrales Steuerelement, das über RFID-Tags und spezialisierte Minifiguren interaktive Funktionen auslöst.

Die Bestandteile des LEGO Smart Play Systems

Was gehört alles zum neuen System? Das LEGO Smart Play System besteht aus mehreren miteinander kombinierbaren Komponenten, die es ermöglichen, physisches Spielen mit interaktiven Elementen zu verknüpfen, ganz ohne App oder Display. Die Hauptbestandteile sind die Folgenden.

Smart Brick: Der zentrale Steuerstein mit Sensoren, Akkus, Lautsprecher und RGB-LEDs

Der zentrale Steuerstein mit Sensoren, Akkus, Lautsprecher und RGB-LEDs Smart Tags: Kleine RFID-Chips, die bestimmte Verhaltensmuster auslösen

Kleine RFID-Chips, die bestimmte Verhaltensmuster auslösen Smart Minifiguren: Figuren mit eingebauter RFID-Technik für zusätzliche Funktionen

Figuren mit eingebauter RFID-Technik für zusätzliche Funktionen Ladepad: Kabellose Ladeeinheit für den Smart Brick (wird möglicherweise separat verkauft)

Die Kommunikation erfolgt vollständig über das System selbst. Es sind keine Updates via App notwendig, was langfristig für Stabilität sorgt.

So funktioniert der Smart Brick

Welche Technik ist in dem Stein verbaut? Der Smart Brick ist ein technisches Meisterwerk im Format eines klassischen LEGO 2×4 Steins (fünf Platten hoch). Er wurde speziell für das neue System entwickelt und enthält einen maßgeschneiderten ASIC-Chip. Hier sind die wichtigsten technischen Merkmale.

Komponente Funktion RFID-Leser Erkennt Tags und Minifiguren Lautsprecher Gibt Geräusche passend zur Spielsituation aus RGB-LEDs Erzeugen visuelle Effekte Farb- und Lagesensor Reagiert auf Bewegungen und Position Ortungssystem Bestimmt relative Position zu Tags und anderen Bricks Integrierter Akku Lässt sich kabellos laden

Mit diesen Funktionen kann der Smart Brick z. B. erkennen, ob er gedreht wurde, ob ein Fahrzeug überschlägt oder welche Figur gerade auf ihm sitzt.

Spielmechaniken und Interaktionen

Wie verändert sich das Spielerlebnis? Die große Stärke des LEGO Smart Play Systems ist seine Flexibilität. Der Smart Brick reagiert dynamisch auf die eingesetzten Tags und Figuren. Ein Beispiel: Ein bestimmter Tag simuliert ein Flugzeug, inklusive Triebwerksgeräuschen und Warnsignal bei zu langem Überkopfflug. Wird zusätzlich eine Pilot-Minifigur eingesetzt, ertönt eine Durchsage an die Passagiere.

Ein weiteres Beispiel ist ein Autorennen: Der Brick erkennt, wer zuerst die Ziellinie überquert, und erzeugt passende Soundeffekte wie quietschende Reifen oder Crash-Geräusche bei einem Überschlag. Auch Tierverhalten kann simuliert werden, wenn der Brick durch einen Tag erkennt, welches Tier gebaut wurde.

© Lego Group/PlayCentral-Bildmontage

Kompatibilität und Erweiterbarkeit

Welche Sets sind kompatibel? Der Smart Brick ist themenübergreifend einsetzbar. Das bedeutet: Ein Brick aus einem LEGO Star Wars Set funktioniert auch mit Tags und Figuren aus anderen Serien, etwa LEGO Pokémon. Diese modulare Konzeption erlaubt es, das System über verschiedene Sets hinweg zu erweitern.

Zum Start im März 2026 erscheinen zunächst mehrere LEGO Star Wars Sets mit Smart Brick. Weitere Sets, darunter auch aus der Pokémon-Reihe, sollen im Sommer folgen. Dabei gibt es Starter-Sets mit Brick sowie Erweiterungssets mit zusätzlichen Tags oder Figuren.

Verfügbarkeit und Vorbestellung

Wann und wo kann man das System kaufen? Der offizielle Verkaufsstart ist für März 2026 angesetzt. Bereits ab dem 9. Januar 2026 ist die Vorbestellung über den LEGO Onlineshop möglich. Zum Start sollen folgende Varianten angeboten werden:

Starter-Set mit Smart Brick und Ladepad (Preis noch nicht bekannt)

Erweiterungssets mit Tags und Minifiguren (voraussichtlich ab ca. 24,99 €)

Eventuell separate Ladepads (Preis und Verfügbarkeit noch unklar)

Die ersten Bilder zeigen, dass mehrere Bricks gleichzeitig auf einem Pad geladen werden können. Ob ein Ladepad in jedem Starter-Set enthalten ist oder separat erworben werden muss, ist bisher nicht abschließend geklärt.

Ein neuer Meilenstein für LEGO

Warum ist das LEGO Smart Play System so besonders? Laut LEGO selbst handelt es sich um die größte Innovation seit der Einführung der Minifigur im Jahr 1978. Die Kombination aus analogem Bauen und digitaler Reaktion schafft ein einzigartiges Spielerlebnis. Besonders bemerkenswert ist, dass alle elektronischen Komponenten nahezu unsichtbar verbaut sind und das System vollständig offline funktioniert.

Auch aus technischer Sicht ist das System bemerkenswert: Die Entwicklung eines eigenen Chips, das Ortungssystem samt Patentanmeldung sowie die Integration in klassische LEGO-Formate zeigen den hohen Aufwand, den LEGO betrieben hat. Ziel ist es, das physische Spiel zu bereichern, ohne es durch Bildschirme zu ersetzen.

Was denkst du über das neue LEGO Smart Play System? Reizt dich die Kombination aus Technik und klassischem Bauen oder bleibst du lieber beim traditionellen LEGO-Spiel? Teile deine Meinung gerne unten in den Kommentaren!