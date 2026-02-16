Assassin’s Creed Shadows – Claws of Awaji erhält Release-Termin für Switch 2

Ubisoft hat den nächsten Schritt für Assassin’s Creed Shadows auf Nintendos neuer Konsole konkretisiert: Die Erweiterung Claws of Awaji bekommt einen festen Termin für die Switch 2. Damit rückt für Fans nicht nur frischer Story-Content näher, sondern auch die Frage, wie sich das zusätzliche Abenteuer auf der Hybrid-Konsole technisch und spielerisch einfügt.

Assassin’s Creed Shadows spielt im Japan des 16. Jahrhunderts und setzt auf zwei Hauptfiguren mit klar getrennten Spielstilen: Fujibayashi Naoe als Shinobi und Yasuke als Samurai. Nach dem Launch auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC hat das Spiel auch auf der Switch 2 seinen Platz gefunden, und jetzt wird der Release-Plan für die große Zusatzepisode nachgeschärft.

Termin und Einordnung der Erweiterung

Wann erscheint Claws of Awaji für Switch 2? Die Veröffentlichung der Erweiterung Claws of Awaji ist für die Switch 2 offiziell terminiert. Ubisoft positioniert den DLC als größeren, eigenständigen Nachschub, der über reine kosmetische Extras hinausgeht und als Erweiterung des Hauptabenteuers gedacht ist.

Wichtig für alle, die auf Switch 2 eingestiegen sind: Der DLC ist nicht als separates Spiel zu verstehen, sondern baut auf Assassin’s Creed Shadows auf. Entsprechend wird vorausgesetzt, dass das Hauptspiel auf der Konsole installiert ist, bevor die Inhalte freigeschaltet werden können.

Mit Blick auf den bisherigen Veröffentlichungsrhythmus von Shadows ist der Schritt logisch: Nachdem die Switch-2-Version des Hauptspiels bereits am 2. Dezember 2025 erschienen ist, folgt die Erweiterung nun als nächster großer Inhaltshappen für alle, die ihre Reise mit Naoe und Yasuke fortsetzen wollen.

Was Claws of Awaji spielerisch liefern soll

Welche Inhalte stehen bei Claws of Awaji im Fokus? Claws of Awaji soll die Kernelemente von Assassin’s Creed Shadows gezielt erweitern: offene Erkundung, Infiltration und Kämpfe, die je nach Figur völlig anders ablaufen. Gerade auf Switch 2 dürfte das interessant werden, weil Shadows in seinem Design stark von Dynamik lebt, etwa durch Tageszeiten und Jahreszeiten, die sich auf die Spielweise auswirken.

Shadows selbst setzt im Stealth-Bereich stark auf Licht und Schatten, inklusive der Möglichkeit, Lichtquellen zu manipulieren und so Wege zu öffnen. Dazu kommen typische Shinobi-Optionen wie leises Vorgehen, Klettern und das Nutzen von Hilfsmitteln. Yasuke hingegen steht für direkte Konfrontationen mit schwerem Waffeneinsatz. Eine Story-Erweiterung, die diese Gegensätze weiter ausreizt, kann genau die Art von Abwechslung liefern, die viele nach dem Durchspielen der Hauptkampagne suchen.

Auch strukturell passt ein größerer DLC gut zum Spiel: Shadows arbeitet mit nicht linearen Missionsansätzen, bei denen Ziele nicht immer direkt markiert werden und Informationen aktiv beschafft werden müssen. Wenn Claws of Awaji dieses Konzept weiterführt, kann das neue Gebiet oder neue Missionsketten deutlich stärker nach eigenem Tempo gespielt werden, statt nur einen geradlinigen Zusatzpfad anzubieten.

Switch 2 als Plattform für das große Japan-Abenteuer

Wie ordnet sich die Switch-2-Version von Assassin’s Creed Shadows ein? Assassin’s Creed Shadows ist als großes Open-World-Abenteuer konzipiert, dessen Spielwelt durch Systeme wie saisonale Veränderungen zusätzlich lebt. Dass Ubisoft das Spiel auf die Switch 2 gebracht hat, ist bereits ein Statement, und die Terminierung von Claws of Awaji zeigt, dass die Plattform auch beim Post-Launch-Support fest eingeplant ist.

Für viele in Deutschland dürfte das vor allem eine praktische Nachricht sein: Wer Shadows unterwegs oder flexibel am TV spielen will, muss beim Nachschub nicht außen vor bleiben. Gerade DLC-Erweiterungen sind oft der Moment, in dem Plattformen auseinanderdriften, wenn Releases zeitversetzt kommen. Umso wichtiger ist ein klarer Termin, damit alle wissen, wann es weitergeht.

Entscheidend wird am Ende sein, wie sauber die zusätzliche Content-Ladung auf der Konsole läuft, denn Erweiterungen bringen oft mehr als nur Story, etwa neue Schauplätze, Gegnerkonstellationen oder zusätzliche Systeme. Wenn Ubisoft hier auf Switch 2 eine ähnlich runde Experience abliefert wie beim Hauptspiel, könnte Claws of Awaji genau das sein, was Shadows nach dem Abspann noch einmal frischen Drive gibt.

Wie stehst du zu Assassin’s Creed Shadows auf Switch 2 und planst du, Claws of Awaji direkt zum Release zu spielen? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare.