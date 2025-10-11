Assassin’s Creed Shadows – Leak auf Switch 2 verstärkt Veröffentlichungshoffnung

Die Nachricht, dass eine Version von Assassin’s Creed Shadows für die Nintendo Switch 2 online geleakt ist, sorgt derzeit für Aufregung in der Gaming-Community. Diese neue Entwicklung verstärkt die Gerüchte, dass das Spiel bald auf Nintendos neuester Hybridkonsole verfügbar sein wird. Ursprünglich wurde Assassin’s Creed Shadows am 20. März 2025 für PC und die aktuellen Konsolen veröffentlicht und spielt im Japan des 16. Jahrhunderts, wo du in die Rollen von Fujibayashi Naoe, einer Kunoichi, und Yasuke, einem afrikanischen Samurai, schlüpfen kannst.

Ein weiterer Beweis: Der französische Händler

Was sagt der französische Händler? Ein französischer Händler, genauer gesagt Auchan, hat ein Produktseite für Assassin’s Creed Shadows für die Switch 2 veröffentlicht. Diese Produktseite zeigt eine physische Version des Spiels, jedoch nicht auf einem klassischen Cartridge. Stattdessen wird eine Game-Key Card angeboten, was auf die großen Speicherkapazitäten des Spiels hinweist.

Mit einer Installationsgröße zwischen 100GB und 123GB passt das Spiel nicht auf die derzeit größten Switch 2 Cartridges, die bis zu 64GB fassen können. Dies könnte erklären, warum Ubisoft sich für die günstigere und schnellere Game-Key Card entschieden hat. Diese Karten ermöglichen es, Spiele direkt von der internen Speicherkarte der Switch 2 zu spielen, was nicht nur schneller ist, sondern auch kostengünstiger in der Produktion.

Ubisofts strategische Ankündigungen

Welche Pläne verfolgt Ubisoft? Ubisoft hat bereits im Juli 2025 während eines Quartalsberichts angedeutet, dass neue Versionen von Assassin’s Creed Shadows in naher Zukunft erscheinen werden. Dies schließt wahrscheinlich die Switch 2-Version ein, da Ubisoft bereits mit der Veröffentlichung von Star Wars Outlaws im September 2025 die Unterstützung für Nintendos neue Konsole begonnen hat.

Zusätzlich zu dieser potenziellen Switch 2-Version gibt es auch Pläne für eine iOS-Version von Assassin’s Creed Shadows, die bereits offiziell angekündigt wurde. Dies zeigt, dass Ubisoft bestrebt ist, die Reichweite des Spiels auf so viele Plattformen wie möglich zu erweitern.

Technische Herausforderungen der Switch 2

Wie sieht die technische Ausstattung der Switch 2 aus? Die Nintendo Switch 2, die am 5. Juni 2025 veröffentlicht wurde, bietet eine Auflösung von 1080p und eine Bildwiederholrate von 120 Hz im Handheld- oder Tischmodus. Im Docking-Modus kann sie sogar eine 4K-Auflösung mit 60 Hz erreichen. Diese technischen Verbesserungen machen die Switch 2 zu einer attraktiven Plattform für anspruchsvolle Spiele wie Assassin’s Creed Shadows.

Trotz dieser Verbesserungen bleibt der Speicherplatz eine Herausforderung. Da die Switch 2 Cartridges nur bis zu 64GB fassen, sind viele Entwickler gezwungen, auf Game-Key Cards zurückzugreifen, die eine schnellere Ladegeschwindigkeit bieten und kostengünstiger in der Produktion sind.

Die Zukunft von Assassin’s Creed Shadows

Welche weiteren Entwicklungen sind zu erwarten? Assassin’s Creed Shadows hat bereits für Aufsehen gesorgt, und die Aussicht auf eine Switch 2-Version könnte das Spiel noch weiter in den Fokus rücken. Mit Ubisoft’s Bestätigung weiterer Versionen und der wachsenden Beliebtheit der Switch 2 könnte dies der Beginn einer neuen Ära für das Franchise sein.

Nun bleibt abzuwarten, wie Ubisoft und Nintendo die Veröffentlichung dieser Version handhaben werden, und ob die Fans die Game-Key Card als neuen Standard annehmen werden. Wie immer interessiert uns deine Meinung: Was hältst du von den neuesten Entwicklungen bei Assassin’s Creed Shadows? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!