Steam Machine 2026: Preis-Schock erwartet – Gamer diskutieren überteuertes Setup

Die neue Steam Machine ist zurück und sie sorgt erneut für Diskussionen in der Gaming-Community. Valve plant einen Release der überarbeiteten Steam Machine im Frühjahr 2026, doch ein offizieller Preis fehlt bislang. Trotzdem verdichten sich laut Aussagen von Influencern und der Community Hinweise darauf, dass das Gerät deutlich teurer als eine klassische Konsole ausfallen könnte.

Was wir bisher über die Hardware wissen!

Welche Leistung bietet die Steam Machine 2026? Während offizielle Spezifikationen noch ausstehen, beschreiben Insider das Gerät als eher im Bereich einer Basis-PS5. Linus Tech Tips bestätigte, dass die Steam Machine nicht an die Leistung einer PS5 Pro herankommt. Das wirft Fragen zur Preis-Leistungs-Verhältnismäßigkeit auf – gerade, wenn der Preis höher angesetzt wird.

Die Steam Machine ist ein kompaktes Gaming-System, das auf SteamOS basiert und primär für das Wohnzimmer gedacht ist. Sie erinnert optisch und funktional an eine Konsole, ist aber technisch gesehen ein nicht aufrüstbarer Gaming-PC. Damit unterscheidet sie sich von klassischen Desktop-PCs, die preislich ähnlich liegen, aber mehr Flexibilität bieten.

Wie teuer wird die Steam Machine?

Warum wird ein hoher Preis erwartet? Die Diskussionen um den Preis nehmen Fahrt auf, seitdem Linus Tech Tips eine Preisschätzung von 500 US-Dollar (ca. 460 Euro) ins Spiel brachte – eine Einschätzung, bei der laut Berichten die Stimmung bei Valve sehr verhalten war. Die Community vermutet daher, dass der tatsächliche Preis deutlich höher liegen könnte.

Auf Reddit kursieren inzwischen Preisprognosen von bis zu 899 US-Dollar (etwa 830 Euro). Ein viel diskutierter Kommentar mit über 10.000 Upvotes geht davon aus, dass der Preis nicht unter 799 US-Dollar liegen wird. Für ein Gerät mit Mittelklasse-Leistung ist das ein stolzer Betrag.

Vergleich Preis (geschätzt) Leistung Steam Machine (2026) ca. 799–899 US-Dollar ähnlich PS5 (Basis-Version) PS5 Pro ca. 700 Euro deutlich leistungsstärker Gaming-PC (selbst gebaut) ab 850 Euro individuell konfigurierbar, aufrüstbar

Wie reagiert die Community?

Welche Kritikpunkte äußern Spieler? Die Meinungen sind gespalten. Einige Nutzer sehen die Steam Machine als überteuertes Nischenprodukt. Reddit-User wie MalevolntCatastrophe schreiben, dass jeder, der mit einem Preis unter 500 US-Dollar gerechnet habe, „realitätsfremd“ sei. Schließlich handle es sich um einen Gaming-PC – auch wenn er wie eine Konsole aussieht.

Andere kritisieren den Marketingansatz von Valve. Der User Just-Ad6865 merkt an, dass Valve mit Slogans wie „Deine Spiele auf dem großen Bildschirm“ selbst für Konsolen-Assoziationen sorge und sich daher am Konsolenmarkt messen lassen müsse. Doch bei einem Preis von bis zu 899 US-Dollar sei das kaum realistisch.

Lohnt sich der Kauf einer Steam Machine?

Für wen ist die Steam Machine interessant? Die Steam Machine könnte für Spieler attraktiv sein, die eine einfache Plug-and-Play-Lösung für ihr Wohnzimmer suchen und vollständig im Steam-Ökosystem bleiben wollen. Auch das neue Modell wird vermutlich wieder mit einem Steam Controller der nächsten Generation und dem sogenannten Steam Frame kombiniert werden.

Für PC-Enthusiasten hingegen bleibt ein selbstgebauter Rechner die deutlich sinnvollere Option. Diese bieten mehr Leistung, Upgrade-Möglichkeiten und bessere Preis-Leistung. Der geschlossene Ansatz der Steam Machine wirkt wenig zukunftssicher – insbesondere bei dem vermuteten Preis.

Alle Details zum Release der Steam Machine

Wann erscheint die neue Steam Machine? Valve hat den Release für das 1. Quartal 2026 angekündigt. Gemeinsam mit der Steam Machine sollen auch neue Hardware-Komponenten wie der Steam Controller (Next Gen) und Steam Frame erscheinen. Damit möchte Valve erneut den Versuch wagen, das Wohnzimmer als Gaming-Zentrale zu erobern – diesmal mit einem eigenen, intern entwickelten Gerät.

Ob der Plan aufgeht, wird stark vom finalen Preis abhängen. Sollte Valve tatsächlich einen Preis jenseits der 800 Euro ansetzen, dürfte die Steam Machine eher ein Produkt für Technikbegeisterte mit viel Budget bleiben und kein Massenprodukt wie PS5 oder Xbox Series X.

Was meinst du: Ist ein Preis von 800 Euro für ein kompaktes Steam-System gerechtfertigt? Würdest du dir eine Steam Machine kaufen oder bleibst du lieber bei Konsole oder klassischem PC? Teile deine Meinung mit uns in den Kommentaren!