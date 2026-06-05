Pico Park Classic Edition auf Steam vor Delistung – jetzt dauerhaft sichern

Auf Steam läuft gerade ein eher ungewöhnlicher Countdown: Das Koop-Puzzle Pico Park: Classic Edition steht vor der Entfernung aus dem Store, lässt sich aber bis dahin noch kostenlos zur Bibliothek hinzufügen. Wer schnell ist, kann sich den Titel dauerhaft sichern, auch wenn er später nicht mehr auf Steam gelistet ist.

Wichtig dabei: Es handelt sich nicht um eine klassische Aktion nach dem Motto erst bezahlen, dann kurzzeitig gratis. Pico Park: Classic Edition ist aktuell ohnehin Free-to-play, soll aber in naher Zukunft komplett verschwinden. Ein genauer Termin für die Delistung wurde bislang nicht genannt.

Gratis sichern, bevor der Store-Eintrag verschwindet

Wie funktioniert das Free-to-keep in diesem Fall? Ihr müsst Pico Park: Classic Edition einfach auf Steam anfordern und idealerweise auch einmal herunterladen, solange der Eintrag noch verfügbar ist. Danach bleibt das Spiel in eurer Bibliothek, selbst wenn es später aus dem Shop entfernt wird.

Hintergrund: Tecopark hatte im Oktober 2025 angekündigt, die Classic-Version dauerhaft als Free-to-play auf Steam anzubieten, diese Entscheidung aber inzwischen zurückgenommen. Der Publisher begründet das mit der weiteren Ausrichtung der Reihe und will die kostenlose Variante künftig einstellen.

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Nach sorgfältiger Überlegung, wie wir die Pico-Park-Reihe in Zukunft weiterführen, haben wir beschlossen, diese kostenlose Version einzustellen.

Da offen ist, wann genau die Seite offline geht, ist das Zeitfenster im Prinzip ab sofort begrenzt. Wenn ihr sowieso gern mit Freunden knobelt, lohnt sich das schnelle Einpacken, schon allein als unkomplizierte Ergänzung für den nächsten Spieleabend.

Darum lohnt sich Pico Park als Koop-Spiel

Was ist Pico Park: Classic Edition überhaupt? Pico Park ist ein kooperatives Puzzle-Spiel, das auf Teamwork setzt und mit bis zu 10 Leuten gespielt werden kann. Die Grundidee ist simpel: Schlüssel einsammeln, Ziel erreichen, gemeinsam durch die Tür. In der Praxis sorgen die Level-Gimmicks aber dafür, dass ihr ständig koordinieren, improvisieren und euch gegenseitig absichern müsst.

In der Classic Edition stecken 22 Level, die euch regelmäßig dazu zwingen, als Gruppe zusammenzubleiben, Schaltertimings abzusprechen oder Wege freizuräumen, damit niemand zurückgelassen wird. Gerade wenn eine Person aus der Reihe tanzt, kann ein eigentlich kurzer Abschnitt schnell in Chaos enden, im besten Sinne.

Koop für bis zu 10 Teilnehmende

22 Rätsel-Level mit Fokus auf Zusammenarbeit

Online-Koop wurde mit einem großen Update ergänzt

Smartphone als Controller nutzbar per TecoGamePad-App für iOS und Android

Spannend ist außerdem der technische und optische Feinschliff: 2025 hat die Classic Edition ein visuelles Overhaul bekommen, das den Retro-Look aufhübscht, ohne den ursprünglichen Charme zu verlieren. Dazu kam Online-Koop, wodurch sich der Titel auch für Remote-Runden eignet, wenn ihr euch parallel in Sprachchats abstimmt.

Alternativen und die restliche Pico-Park-Reihe

Welche Optionen gibt es, wenn ihr mehr wollt? Wer nach der Classic Edition auf den Geschmack kommt, hat mehrere Anlaufstellen. Zum einen gibt es eine kostenpflichtige Version von Pico Park, zum anderen steht mit Pico Park 2 bereits ein Nachfolger bereit.

Titel Einordnung Preisniveau in Deutschland Pico Park: Classic Edition kostenlose Classic-Fassung mit Overhaul und Online-Koop Gratis, aber vor Delistung Pico Park kostenpflichtige Version rund 5 Euro Pico Park 2 Nachfolger rund 9 Euro

Auch bei den Steam-Bewertungen steht die Classic Edition derzeit gut da: Die Nutzerwertung ist Sehr positiv, mit über 80 Prozent Empfehlungen. Das passt zu dem Ruf, den sich Pico Park seit dem Original-Release 2016 als kleines, aber extrem effektives Koop-Spiel aufgebaut hat.

Nebenbei gibt es auf Steam gerade noch mehr kostenlose Kost, wenn ihr nach Retro-Vibes sucht: Bis zum 14. Juni 2026 lässt sich auch Gravity Circuit kostenlos beanspruchen, allerdings als Singleplayer-Erlebnis.

Habt ihr Pico Park: Classic Edition schon gespielt oder schnappt ihr es euch jetzt noch schnell, bevor es aus dem Store verschwindet? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare.