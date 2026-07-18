Todd Howard auf Reddit – Bethesda will offener über Fallout-Remaster reden

Todd Howard hat sich überraschend direkt zur aktuellen Fallout-Remaster-Welle geäußert und dabei gleich zwei Signale an die Community gesendet: Erstens schaut Bethesda sehr genau hin, was Fans diskutieren. Zweitens soll sich die Kommunikation des Studios künftig spürbar verändern.

Der langjährige Game Director und Executive Producer, der Fallout und The Elder Scrolls seit Jahren maßgeblich prägt, meldete sich dabei nicht über eine klassische Pressemitteilung, sondern mitten in einer Diskussion auf Reddit zu Wort. Und genau dort verriet er auch, wie viel Einfluss Community-Ideen auf interne Gespräche haben können.

Todd Howard im Reddit-Thread zur Fallout-Roadmap

Wer hat sich zur Fallout-Remaster-Ankündigung geäußert? Howard antwortete direkt in einem Reddit-Thread, der die jüngsten Remaster-Ankündigungen rund um Fallout thematisierte. Er schrieb unter dem Nutzernamen ToddBethesda und stellte sich dabei als professioneller Mitleser vor, der regelmäßig Kommentare und Feedback verfolgt, auch wenn er selbst nur selten öffentlich postet.

Inhaltlich bedankte er sich für die Leidenschaft der Fans und machte deutlich, dass er damit nicht allein ist. Auch andere bei Bethesda würden Community-Diskussionen mitverfolgen. Für viele ist genau das die spannendste Info zwischen den Zeilen: Feedback landet offenbar nicht nur in Social-Media-Abteilungen, sondern wird zumindest wahrgenommen bis in die oberen Etagen.

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Ich bin so etwas wie ein professioneller Mitleser. Ihr wärt überrascht, wie viele richtig gute Ideen ich hier auf Reddit aufschnappe.

Bethesdas Kurswechsel bei der Kommunikation

Warum spricht Bethesda jetzt offener über kommende Projekte? Howard griff in seinem Post auch die typische Kritik an Bethesda auf: Das Studio sei meistens sehr still, wenn es um laufende und zukünftige Projekte geht. Die jüngste Fallout-Roadmap sei laut ihm ein bewusster Versuch, diese Gewohnheit zu ändern und stärker zu erklären, woran die Teams gerade arbeiten und was als Nächstes ansteht.

Das ist gerade im Fallout-Kosmos relevant, weil Remaster-Projekte schnell Erwartungen an Release-Zeiträume, Plattformen und Umfang auslösen. Eine Roadmap kann hier zumindest den Rahmen setzen und verhindern, dass jede Kleinigkeit sofort als großes Versprechen verstanden wird.

Zum Abschluss wurde Howard dann noch ungewöhnlich locker: Wenn Community-Mitglieder ihre Lieblingsideen hochvoten, könnten diese theoretisch sogar Realität werden, so sein augenzwinkernder Kommentar. Das ist natürlich kein konkretes Feature-Versprechen, zeigt aber, dass Bethesda die Plattform nicht nur als Marketing-Kanal sieht, sondern als Stimmungsbarometer.

Upvotet eure Lieblingsideen. Vielleicht machen wir sie ja wirklich.

Was das für Fallout 3 und Fallout New Vegas bedeuten könnte

Welche Erwartungen wecken die Remaster-Diskussionen? Im Zentrum der aktuellen Debatte stehen vor allem Fallout 3 und Fallout New Vegas, deren Remaster-Ankündigungen die alte Rivalität der Fanlager erneut anheizen. Gerade diese beiden Teile haben sehr unterschiedliche Stärken, vom Hauptstadt-Ödland-Flair bis zum Rollenspiel-Fokus rund um die Mojave, und entsprechend schnell wird online verglichen, welche Version ein Remaster eher verdient hätte oder was modernisiert werden muss.

Howards Reddit-Statement ist in diesem Kontext vor allem als Hinweis zu lesen, dass Bethesda die Diskussionen nicht nur beobachtet, sondern auch als Ideenquelle betrachtet. Ob es am Ende Quality-of-Life-Features, grafische Updates, Mod-Schnittstellen oder ganz andere Prioritäten werden, bleibt offen. Klar ist nur: Die Community macht Druck, und Bethesda scheint gewillt, zumindest häufiger zu erklären, was passiert.

Wie seht ihr das: Welche Änderungen wünscht ihr euch für Fallout 3 und Fallout New Vegas am dringendsten, und welche Ideen sollten auf Reddit unbedingt ganz nach oben gevotet werden? Schreibt es gerne in die Kommentare.