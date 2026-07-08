Mario Kart Tour wird am 29. September 2026 abgeschaltet – das ändert sich bis dahin

Nintendo zieht bei einem seiner langlebigsten Mario-Mobile-Ableger endgültig den Stecker: Mario Kart Tour wird am 29. September 2026 vollständig abgeschaltet. Die Online-Dienste gehen laut offizieller Ankündigung um 23:00 Uhr PT offline, was bei uns in Deutschland dem 30. September 2026 um 08:00 Uhr entspricht. Danach ist der Titel in seiner bisherigen Form nicht mehr spielbar.

Damit endet ein Kapitel, das 2019 auf iOS und Android begann und über Jahre hinweg ein eigenes Tour-System, stetig rotierende Inhalte sowie ein großes Sammel- und Fortschrittsgerüst rund um Fahrer, Karts und Gleiter aufgebaut hat. Größere Content-Updates sind zwar schon länger ausgeblieben, doch die Abschaltung ist jetzt der endgültige Schlusspunkt für den Mobile-Racer.

Der Countdown für Mario Kart Tour läuft

Wann ist Schluss und was passiert bis dahin? Nintendo hat den Termin nicht nur bestätigt, sondern parallel bereits damit begonnen, zentrale Premium-Funktionen schrittweise zurückzufahren. Für euch bedeutet das: Es bleiben nur noch wenige Monate, um offene Ziele anzugehen, die Sammlung zu vervollständigen oder einfach ein letztes Mal durch die Tour-Rotation zu fahren.

Ein wichtiger Punkt: Anders als bei einigen anderen Mobile-Titeln gibt es bislang keine Ankündigung für eine Offline-Alternative oder einen direkten Nachfolger, der die Inhalte in anderer Form bewahrt. Wenn die Server offline sind, ist auch das Spiel in seiner aktuellen Form nicht mehr nutzbar.

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Welche Inhalte Mario Kart Tour besonders gemacht haben? Neben Touch-Steuerung und Mobile-Fokus waren es vor allem die zeitlich wechselnden Tours, die Sammelobjekte und die Streckenmischung aus klassischen Mario-Kart-Kursen und realen Städte-Varianten, die dem Spiel seine eigene Identität gegeben haben.

Diese Änderungen gelten ab sofort und bis zum Shutdown

Was ändert sich bei Rubinen und dem Gold-Pass? Nintendo listet in einer offiziellen FAQ mehrere Maßnahmen, die bereits greifen oder in den nächsten Wochen starten. Damit ihr den Überblick behaltet, hier die Punkte vollständig im Klartext:

Der Verkauf von Rubinen wurde mit sofortiger Wirkung eingestellt.

Vorhandene Rubine können weiterhin bis zur Serverabschaltung ausgegeben werden.

Neue Gold-Pass-Abos sowie automatische Verlängerungen wurden deaktiviert.

Wer einen aktiven Gold-Pass hat, behält die meisten Vorteile bis zum Serviceende kostenlos.

Wer keinen Gold-Pass hat, erhält die meisten Gold-Pass-Vorteile kostenlos ab der Vacation Tour am 4. August 2026.

Wie läuft das mit Rückerstattungen? Nach dem Ende des Services sollen berechtigte Accounts, die unverbrauchte bezahlte Rubine gekauft haben, eine Rückerstattung beantragen können. Nicht erstattungsfähig sind kostenlose Rubine sowie bereits ausgegebene bezahlte Währung. Weitere Details zu Ablauf und Account-Handhabung will Nintendo näher am Abschalttermin kommunizieren.

Was das Aus für Mobile-Racer langfristig bedeutet

Warum trifft so eine Abschaltung die Community besonders? Gerade Live-Service- und Mobile-Spiele hängen stark an ihren Servern. Wenn sie verschwinden, gehen oft nicht nur Matches verloren, sondern auch jahrelanger Fortschritt, Sammlungen und persönliche Erinnerungen an Events, Lieblingsstrecken und seltene Inhalte.

Wie könnt ihr euch bis Ende September noch vorbereiten? Wer noch Rubine übrig hat, sollte planen, wofür sie ausgegeben werden. Außerdem lohnt es sich, die verbleibenden Tours bewusst mitzunehmen, offene Herausforderungen abzuschließen und Screenshots oder Clips von der eigenen Sammlung zu sichern, wenn euch das wichtig ist.

Wie steht ihr zur Abschaltung von Mario Kart Tour und hättet ihr euch eine Offline-Version gewünscht? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.