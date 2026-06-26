Black Ops 7 Season 04 Reloaded – Neue Zombies-Map und Nicolas Cage Operator

Call of Duty: Black Ops 7 bekommt zur Saisonmitte frischen Nachschub: Mit Season 04 Reloaded ist am 25. Juni 2026 ein Update für PC und Konsolen live gegangen, das gleich zwei Highlights kombiniert. Neben einer neuen rundenbasierten Zombies-Map ist auch ein neuer Operator mit Promi-Faktor im Spiel gelandet: Nicolas Cage.

Das Reloaded-Update bringt dabei nicht nur kosmetische Inhalte, sondern erweitert Black Ops 7 in mehreren Modi mit neuen Karten, Spielvarianten, Waffen sowie Balance-Anpassungen. Im Mittelpunkt stehen aber klar Zombies und das zeitlich begrenzte Event rund um Nick Cage.

Season 04 Reloaded bringt Nicolas Cage als Operator

Wer ist neu als Operator in Call of Duty: Black Ops 7 dabei? Mit Season 04 Reloaded ist Nicolas Cage offiziell als Operator in Black Ops 7 verfügbar. Der Auftritt kommt nicht einfach nur als einzelner Shop-Skin, sondern wird über einen eigenen Nick-Cage-Event-Pass begleitet, der das Crossover als Event im Spiel verankert.

Was genau im Event-Pass steckt, hängt von den freischaltbaren Stufen und Belohnungen ab, doch die Richtung ist klar: Wer den neuen Operator ausrüsten will, bekommt nun einen direkten Ingame-Anlaufpunkt und zusätzliche Extras rund um den Charakter.

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Neue Zombies-Map Kowakujō führt in ein brennendes Japan-Schloss

Welche neue Zombies-Map ist mit Season 04 Reloaded verfügbar? Die neue rundenbasierte Zombies-Map heißt Kowakujō und schickt das Team in ein feudales japanisches Schloss im Dark Aether. Das Setting setzt stark auf Feuer und Vulkan-Atmosphäre, während die Crew laut Hintergrundstory versucht, die materielle Welt zu retten und den letzten Shadowsmith zu befreien.

Passend dazu bringt Kowakujō neue Gegner und Bedrohungen mit, die das Tempo in den Runden spürbar anziehen dürften. Gleichzeitig erweitert das Update den Loot-Pool und die Werkzeuge, mit denen ihr euch gegen die Untoten behauptet.

Neue Gegner: übernatürliche Oni mit Kanabō-Keule und Kräften des Himmels

Weitere Feinde: feuergetränkte Höllenhunde sowie Versengte Zombies mit sengenden Angriffen

Neue Wunderwaffe: mystische Wonder Weapon als neues Kern-Tool in der Map

Zusätzliche Bewaffnung: eine weitere Legacy-Waffe in der Mystery Box

Neue GobbleGum: Legendary Hellping Hound, ruft einen Höllenhund als Unterstützung

Main Quest: Abschluss bringt EP und Belohnungen

Zusatz-Herausforderung: Cursed zum Freischalten neuer Pack-a-Punch-Camos

Multiplayer bekommt neue Karten und Modi

Welche Multiplayer-Inhalte kommen mit dem Update dazu? Auch der Multiplayer wird mit Season 04 Reloaded sichtbar erweitert. Mit Zenith erscheint eine neue Map, die euch in ein luxuriöses Anwesen an einer Klippe schickt, inklusive Geheimgang, der durch einen blutigen Handabdruck markiert ist. Zusätzlich kehrt Launch zurück, eine Karte aus dem ursprünglichen Call of Duty: Black Ops, die für Black Ops 7 neu remastered wurde.

Bei den Modi setzt das Update auf Abwechslung und kurze, klare Regeln: Team Blueprint Sharpshooter rotiert Waffenbaupläne im Match und belohnt flexible Anpassung an wechselnde Loadouts, während Knife Fight den Fokus auf Nahkampf legt. Außerdem wird Black Ops Classic dauerhaft ins Angebot aufgenommen, inklusive vier zusätzlicher Karten in der Rotation.

Neue Map: Zenith

Remaster-Map: Launch

Neuer Modus: Team Blueprint Sharpshooter

Neuer Modus: Knife Fight

Permanent: Black Ops Classic, plus vier weitere Maps in der Rotation

Was sagst du zu Kowakujō und dem Nicolas-Cage-Operator: cooler Fanservice oder zu viel Crossover für Call of Duty? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare.