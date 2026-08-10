Crimson Desert Update 1.17.00 behebt Quick-Slot-Bug und Kartenfehler

Für Crimson Desert ist am 7. August 2026 das Update 1.17.00 erschienen. Der neue Patch fällt zwar deutlich kleiner aus als einige der vorherigen Aktualisierungen, nimmt sich dafür aber eines Fehlers an, der im Spielalltag regelmäßig für Frust sorgte.

Im Mittelpunkt steht das Schnellzugriff-Menü für Verbrauchsgegenstände. Sobald der komplette Vorrat eines dort abgelegten Essens aufgebraucht war, belegte Crimson Desert den freien Platz bislang automatisch mit einem anderen Gegenstand.

Mehr Kontrolle über den Schnellzugriff

Warum war der Quick-Slot-Bug so störend? Das Problem konnte dazu führen, dass Fans ihre Belegung immer wieder neu konfigurieren mussten. Besonders ärgerlich war dies während längerer Kämpfe, in denen sämtliche Vorräte eines ausgewählten Essens verbraucht wurden und anschließend plötzlich ein unbeabsichtigter Gegenstand im Schnellzugriff auftauchte.

Update 1.17.00 verhindert diese automatische Zuweisung. Ist das ausgewählte Essen vollständig verbraucht, soll der entsprechende Platz nun nicht mehr eigenständig mit einem anderen Gegenstand gefüllt werden. Der Fehler war zwar nicht spielentscheidend, störte aber etablierte Steuerungsabläufe und konnte gerade in Bosskämpfen zum ungünstigsten Zeitpunkt auftreten.

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Neue Inhalte, zusätzliche Funktionen oder größere Komfortverbesserungen sind in diesem Patch nicht enthalten. Pearl Abyss konzentriert sich stattdessen vollständig auf Fehlerbehebungen und eine stabilere Spielerfahrung.

Alle Fehlerbehebungen aus Update 1.17.00

Welche weiteren Probleme behebt der Patch? Neben der korrigierten Quick-Slot-Funktion hat Pearl Abyss mehrere Fehler aus den Bereichen Inhalte, Bewegung, Benutzeroberfläche und Lokalisierung beseitigt. Auch falsch dargestellte Kartenelemente und nicht zuverlässig aktivierte Ausrüstungseffekte gehören zur vollständigen Änderungsliste.

Der Fortschritt bei der Herausforderung Desperate Rescue wird wieder korrekt gezählt.

Nach dem vollständigen Verbrauch eines zugewiesenen Essens wird kein unbeabsichtigter Gegenstand mehr im Schnellzugriff platziert.

Die besonderen Effekte spezieller Kopfbedeckungen werden nun auch in zuvor problematischen Situationen korrekt aktiviert.

Überlappende Schrittgeräusche während der Bewegung wurden behoben.

Ruckelnde Bewegungsanimationen sollen nicht mehr auftreten.

Symbole von nicht erreichbaren Schatztruhen werden nicht länger auf der Karte angezeigt.

Handelsrouten erscheinen wieder korrekt auf der Karte.

Verschiedene Lokalisierungsfehler wurden behoben.

Die allgemeine Qualität sämtlicher Sprachfassungen wurde verbessert.

Vor allem die Kartenkorrekturen dürften die Erkundung angenehmer machen. Wer bislang vergeblich nach einer angezeigten Schatztruhe gesucht oder sich über fehlerhaft dargestellte Handelswege gewundert hat, sollte nach der Installation des Updates nicht mehr auf diese irreführenden Markierungen treffen.

Verfügbarkeit auf den Plattformen

Wo steht Update 1.17.00 zum Download bereit? Der Patch ist für die PC-Versionen bei Steam und im Epic Games Store verfügbar. Auch auf PlayStation und Xbox wurde die Aktualisierung bereits veröffentlicht.

Die Mac-Version bei Steam hat den Patch ebenfalls erhalten. Für die Ausgabe aus dem Mac App Store befand sich die Veröffentlichung zum Zeitpunkt der Ankündigung dagegen noch in Vorbereitung.

Damit liefert Pearl Abyss ein kompaktes, aber im Alltag durchaus nützliches Bugfix-Update. Welche Fehler sollten die Entwickler als Nächstes beheben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.