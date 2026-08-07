Silent Hill 2 auf PS5 Pro – Patch verbessert Bild, Schatten-Bug in 60fps

Silent Hill 2 ist als Remake eine starke Rückkehr des Horror-Klassikers, doch ausgerechnet auf der PS5 Pro stand das Spiel zuletzt für ein unangenehmes Aushängeschild. Die Pro-Version galt in der Community als einer der frühen Tiefpunkte für Sonys teure Mid-Gen-Konsole, weil die Bildqualität nicht das lieferte, was man von der Hardware erwarten würde. Jetzt soll ein neuer Patch endlich aufräumen, aber ganz ohne Haken scheint es nicht zu gehen.

Konami hat dafür ein rund 6GB großes Update veröffentlicht, das speziell die PS5-Pro-Implementierung des von Bloober Team entwickelten Remakes verbessern soll. Nachdem Sonys Upscaler PSSR in den letzten Monaten spürbar besser geworden ist, lag die Hoffnung nahe, dass Silent Hill 2 davon besonders profitiert.

Deutlich bessere Bildqualität durch PSSR

Was verbessert der neue Patch auf der PS5 Pro? Laut den bisherigen Eindrücken ist die wichtigste Nachricht zunächst positiv: Die Bildqualität soll im gesamten Spiel massiv zulegen. Genau dort, wo es zuvor hakelig wirkte, greift PlayStations überarbeiteter Upscaler nun deutlich sauberer, sodass das Bild insgesamt stabiler und klarer wirkt.

Gerade für ein Spiel wie Silent Hill 2, das stark über Atmosphäre, feine Kontraste und Details in dunklen Szenen funktioniert, ist ein sauberer Upscaling-Output entscheidend. Wenn PSSR wie vorgesehen arbeitet, wirkt die Präsentation weniger verwaschen und die Stimmung profitiert, weil Nebel, Kanten und Oberflächen nicht mehr so stark auseinanderfallen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Unterm Strich klingt das nach dem Patch, den man sich von Anfang an gewünscht hätte: PS5-Pro-Power, sichtbar besser genutzt, ohne dass man ständig das Gefühl hat, gegen technische Unsauberkeiten anzuspielen.

Probleme mit Schatten in Performance Mode

Welche Probleme melden Nutzer nach dem Update? Parallel zu den positiven Berichten häufen sich allerdings Posts in Foren wie ResetEra, die auf einen neuen Fehler hinweisen. Demnach sollen in Performance Mode die Schatten kaputt sein, was sich durch zu stark abgedunkelte Bereiche und abgesoffene Schwarztöne zeigt. Das Ergebnis sind unansehnliche, unnatürlich dunkle Areale, die Details verschlucken und die Lesbarkeit der Szene verschlechtern.

In geteilten Screenshots wirkt es so, als ob das Problem in Quality Mode nicht auftritt. Der Haken ist offensichtlich: Quality Mode bedeutet in der Praxis 30fps, was bei einem Spiel, das viele lieber flüssiger erleben wollen, eine spürbare Einschränkung ist. Wer also 60fps bevorzugt, bekommt möglicherweise genau den Modus, in dem die Schatten aktuell die Atmosphäre eher sabotieren als unterstützen.

Gerade weil Konami für diese Optimierung offenbar Zeit hatte und es sich nur um eine Plattform-Konstellation handelt, wirkt es umso merkwürdiger, dass so ein Bug durchrutscht. Für ein Horror-Spiel, in dem Licht, Dunkelheit und Nuancen so zentral sind, ist ein Schattenproblem eben nicht nur Kosmetik, sondern kann die gesamte Bildwirkung kippen.

So wirkt sich das auf eure Wahl zwischen Quality und Performance aus

Welcher Modus ist aktuell die bessere Wahl? Wer auf der PS5 Pro vor allem maximale Bildruhe und korrekte Schatten will, dürfte derzeit eher zu Quality Mode tendieren, wenn die Berichte stimmen. Wer hingegen unbedingt die höhere Bildrate möchte, sollte wissen, dass Performance Mode zwar von der verbesserten Bildqualität profitiert, aber gleichzeitig durch die möglichen Schwarzwerte und Schattenfehler an Wirkung verlieren kann.

Praktisch läuft es damit auf eine klassische Abwägung hinaus: 30fps mit saubererem Look oder 60fps mit dem Risiko von unschönen dunklen Bereichen. Das ist ärgerlich, weil der Patch eigentlich genau diese Art von Kompromiss entschärfen sollte, statt ihn neu zu verschärfen.

Wie erlebt ihr Silent Hill 2 auf der PS5 Pro nach dem Update: bessere Bildqualität ohne Einschränkungen oder habt ihr die Schattenprobleme im Performance Mode auch gesehen? Schreibt eure Eindrücke in die Kommentare.