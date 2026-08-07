Project Helix könnte zur ultimativen Xbox für fünf Generationen werden, doch es gibt einen Haken

Microsoft könnte für seine nächste Konsole eine besonders weitreichende Abwärtskompatibilität planen. Ein angeblich internes Schreiben deutet darauf hin, dass Project Helix-Spiele aus sämtlichen bisherigen Xbox-Generationen unterstützen soll. Ganz ohne Einschränkungen dürfte das gewaltige Spielearchiv jedoch nicht verfügbar werden.

Die nächste Xbox soll nicht nur aktuelle PC-Spiele und eigens für Project Helix entwickelte Titel ausführen. Microsoft möchte offenbar ebenso Spiele der ursprünglichen Xbox, der Xbox 360, Xbox One und Xbox Series X/S auf dem neuen System zusammenführen.

Damit würde Project Helix fünf Konsolengenerationen in einem Gerät vereinen. Der Plan geht aus einem internen Memo hervor, das The Verge nach eigenen Angaben einsehen konnte. Microsoft selbst hat die darin beschriebenen Einzelheiten bislang nicht öffentlich bestätigt.

Publisher müssen alte Xbox-Spiele freigeben

Die größte Einschränkung steckt offenbar in den benötigten Genehmigungen. Microsoft soll Publisher dazu auffordern, ihre früheren Spiele für die neue Plattform freizugeben. Diese behalten dabei die Kontrolle über Verfügbarkeit, Preisgestaltung und eine mögliche Aufnahme in den Xbox Game Pass.

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Technische Anpassungen müssten die Rechteinhaber laut dem Bericht nicht selbst vornehmen. Microsoft wolle die erforderliche Emulation und Aufbereitung übernehmen. Auf diese Weise könnten selbst Xbox-360-Spiele künftig auf PCs, Handhelds und Project Helix ausgeführt werden.

Dass ein Spiel technisch emuliert werden kann, bedeutet allerdings nicht automatisch, dass Microsoft es auch anbieten darf. Ausgelaufene Musik-, Fahrzeug- oder Markenlizenzen können einer erneuten Veröffentlichung im Weg stehen. Auch ungeklärte oder inzwischen bei anderen Unternehmen liegende Rechte dürften verhindern, dass tatsächlich jedes jemals veröffentlichte Xbox-Spiel zurückkehrt.

Microsofts Ziel ist damit zwar eine möglichst umfassende Unterstützung aller fünf Xbox-Generationen. In der Praxis wäre die Auswahl jedoch weiterhin von der Zustimmung der jeweiligen Rechteinhaber abhängig.

Erste Xbox-Klassiker laufen bereits auf dem PC

Microsoft hat den Ausbau der Abwärtskompatibilität bereits offiziell begonnen. Seit Juli 2026 stehen mit „Blinx: The Time Sweeper“, „Conker: Live & Reloaded“, „Crimson Skies: High Road to Revenge“ und „Fuzion Frenzy“ die ersten Spiele der ursprünglichen Xbox über die Xbox-App für den PC und unterstützte Handhelds bereit.

Wer für einen dieser Titel bereits eine digitale Konsolenlizenz besitzt, kann das Spiel dank Xbox Play Anywhere auch auf dem PC nutzen. Die Neuauflagen bieten darüber hinaus technische Verbesserungen wie eine höhere Auflösung. Erfolge sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Das zunächst kleine Angebot versteht Microsoft ausdrücklich als Beginn einer größeren Initiative. Das geleakte Schreiben könnte nun zeigen, wie weit das Unternehmen diese Pläne mit der nächsten Xbox ausbauen möchte.

Was geschieht mit alten Xbox-Discs?

Zusätzlich soll Microsoft an einem Disc-to-Digital-Programm arbeiten. Besitzer physischer Spiele könnten darüber eine digitale Lizenz erhalten, die anschließend mit ihrem Microsoft-Konto verknüpft wird.

Nach den vorliegenden Informationen betrifft dieses Vorhaben zunächst jedoch lediglich Spiele für Xbox One und Xbox Series X. Discs der ursprünglichen Xbox und Xbox 360 sollen davon nicht erfasst werden. Die Behauptung, sämtliche alten Datenträger könnten einfach in Project Helix eingelegt und gestartet werden, lässt sich durch den Bericht somit nicht bestätigen.

Ohnehin ist noch unklar, ob die kommende Xbox serienmäßig ein Laufwerk besitzt. Denkbar wäre auch, dass die Umwandlung auf einer anderen kompatiblen Xbox mit Laufwerk vorgenommen wird und Project Helix anschließend nur die daraus entstandene digitale Lizenz verwendet.

Project Helix könnte zur zentralen Xbox-Plattform werden

Microsoft hatte Project Helix bereits offiziell als nächste Xbox-Generation vorgestellt. Das System soll die bisher getrennten Welten von Konsole und Windows-PC enger zusammenführen und auf einem speziell entwickelten AMD-Chip basieren. Entwicklungsgeräte sollen voraussichtlich 2027 ihre Alpha-Phase erreichen.

Einen Erscheinungstermin und Preis nannte das Unternehmen bislang nicht. Auch die im Memo beschriebene umfassende Abwärtskompatibilität ist noch nicht offiziell angekündigt. Sollte Microsoft ausreichend Publisher für das Programm gewinnen, könnte Project Helix dennoch das bislang größte zusammenhängende Spielearchiv einer Xbox-Konsole bieten.