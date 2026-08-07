Rockstar Games verspricht für Ende August einen ausführlichen Blick auf GTA 6, verrät bislang aber weder Inhalte noch Laufzeit. Ein angeblicher Netflix-Support-Chat nennt nun ungefähr 20 Minuten und passt damit erstaunlich gut zu einem älteren Gerücht.

Am 27. August 2026 dürfte Rockstar Games endlich ausführlicher zeigen, was Spieler in GTA 6 erwartet. Die Präsentation trägt offiziell den Titel „Grand Theft Auto VI: Ein ausführlicher Blick“ und feiert zunächst auf Netflix Premiere.

Wie umfangreich dieser Einblick ausfällt, ist bislang nicht offiziell bekannt. Eine neue, allerdings mit Vorsicht zu behandelnde Spur spricht nun von ungefähr 20 Minuten.

Sollte die Angabe stimmen, wäre die Präsentation wesentlich länger als ein gewöhnlicher GTA-Trailer. Denkbar wäre damit erstmals eine ausführliche Vorstellung des Gameplays, der offenen Spielwelt oder wichtiger Spielmechaniken. Bestätigt hat Rockstar solche Inhalte bislang jedoch nicht.

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Netflix-Support nennt angeblich eine Laufzeit von 20 Minuten

Ausgangspunkt des neuen Gerüchts ist ein auf Reddit veröffentlichter Screenshot eines angeblichen Gesprächs mit dem Netflix-Kundendienst. Darin wird erklärt, dass die GTA-6-Präsentation ungefähr 20 Minuten dauern soll.

Netflix-Abonnenten könnten den ausführlichen Blick demnach am 27. August um 21 Uhr deutscher Zeit ansehen. Diese Uhrzeit ist offiziell bestätigt, die genannte Laufzeit dagegen nicht.

Der Screenshot lässt sich nicht unabhängig verifizieren. Außerdem ist unklar, ob die Antwort tatsächlich von einem Mitarbeiter stammt oder von einem automatisierten beziehungsweise KI-gestützten Supportsystem generiert wurde.

Gerade bei noch unveröffentlichten Inhalten sind Auskünfte des Kundendienstes nicht zwangsläufig zuverlässig. Denkbar ist auch, dass der Support lediglich öffentlich kursierende Gerüchte übernommen hat.

Netflix selbst nennt auf der öffentlich erreichbaren Seite zur GTA-6-Präsentation bislang keine Laufzeit. Auch Rockstar Games macht dazu keine Angaben.

Älteres GTA-6-Gerücht sprach ebenfalls von 20 Minuten

Interessant wird die neue Behauptung durch ein Gerücht, das bereits im Juni 2026 die Runde machte. Damals erklärte der bekannte GTA-Content-Creator DarkViperAU, von einer Quelle etwas über ein ungefähr 20 Minuten langes GTA-6-Video gehört zu haben.

DarkViperAU vermutete, dass es sich bei einem Video dieser Länge wahrscheinlich um eine Gameplay-Präsentation handeln würde. Gleichzeitig stellte er ausdrücklich klar, dass er die Information nicht selbst bestätigen könne und auch seine vermeintliche Quelle falschliegen könnte.

Ursprünglich wurde darüber spekuliert, dass Rockstar das Video bereits im Zusammenhang mit dem Vorbestellstart im Juni veröffentlichen könnte. Dazu kam es bekanntlich nicht: GTA 6 konnte zwar bestellt werden, neues Videomaterial zeigte Rockstar jedoch nicht.

Mit der inzwischen offiziell angekündigten Präsentation für den 27. August erhält das ältere Gerücht nun zumindest einen möglichen neuen Zusammenhang. Zwei voneinander getrennte Spuren nennen dieselbe ungefähre Dauer. Ob der Netflix-Support allerdings auf eigene Informationen zurückgreift oder lediglich das bekannte Gerücht wiedergibt, bleibt vollkommen offen.

In der Netflix-App tauchten auch rund 30 Minuten auf

Zusätzlich sorgt ein Screenshot für Verwirrung, auf dem Netflix eine Laufzeit von 30 Minuten und 6 Sekunden anzeigt. Ein anderer Nutzer berichtet in den Kommentaren von 30 Minuten und 22 Sekunden. Die voneinander abweichenden Angaben sprechen dafür, dass es sich um einen Platzhalter oder Anzeigefehler handeln könnte.

Dass mehrere unterschiedliche Laufzeiten auftauchten, spricht eher gegen einen verlässlichen Eintrag. Möglicherweise handelte es sich um einen Platzhalter, einen Anzeigefehler oder die Laufzeit eines automatisch abgespielten Vorschauinhalts.

Die angeblichen 30 Minuten sind daher derzeit nicht belastbarer als die Auskunft aus dem Support-Chat. Eine offizielle Bestätigung für 20 oder 30 Minuten gibt es weiterhin nicht.

Was zeigt Rockstar in der GTA-6-Präsentation?

Rockstar beschreibt die Sendung lediglich als „ausführlichen Blick“ auf GTA 6. Netflix verspricht, dass Abonnenten mehr über das Spiel erfahren werden, das die nächste Ära der Unterhaltung prägen soll.

Ob tatsächlich längere Gameplay-Szenen gezeigt werden, steht noch nicht fest. Rockstar spricht bislang weder ausdrücklich von einer Gameplay-Präsentation noch von Trailer 3.

Bei einer Laufzeit von ungefähr 20 Minuten könnte das Studio mehrere Bereiche des Spiels behandeln. Möglich wären unter anderem:

die offene Spielwelt von Leonida und Vice City

die spielbaren Hauptfiguren Lucia Caminos und Jason Duval

Missionen und Überfälle

Fahrzeuge, Aktivitäten und Nebenbeschäftigungen

technische Besonderheiten der Spielwelt

neue Gameplay-Systeme

Dabei handelt es sich ausschließlich um naheliegende Möglichkeiten. Konkrete Inhalte der Präsentation hat Rockstar noch nicht angekündigt.

Wann erscheint der ausführliche Blick auf GTA 6?

„Grand Theft Auto VI: Ein ausführlicher Blick“ feiert am Donnerstag, dem 27. August 2026, um 21 Uhr deutscher Zeit auf Netflix Premiere.

YouTube-Nutzer müssen sich anschließend sechs Stunden länger gedulden. Auf dem offiziellen Rockstar-Kanal und der GTA-6-Webseite erscheint die Präsentation hierzulande erst am 28. August um 3 Uhr morgens.

Die Termine im Überblick:

Netflix: 27. August 2026 um 21 Uhr

27. August 2026 um 21 Uhr YouTube und GTA-6-Webseite: 28. August 2026 um 3 Uhr

Ob die Präsentation tatsächlich ungefähr 20 Minuten dauert, erfahren wir möglicherweise erst kurz vor der Premiere. Bis Rockstar oder Netflix die Laufzeit offiziell nennt, bleibt die Angabe ein interessantes, aber unbestätigtes Gerücht.

Was würdet ihr euch von einer 20-minütigen GTA-6-Präsentation wünschen?