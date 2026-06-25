PS6-Preisprognose der Analysten, droht zum Start die 1.000-Dollar-Marke

Die PlayStation 6 könnte deutlich teurer werden, als viele in der Gaming-Community es sich wünschen. Mehrere Branchenanalysten rechnen damit, dass Sony beim nächsten Konsolenstart in Preisregionen vorstößt, die bisher eher mit High-End-PCs als mit klassischen Wohnzimmerkonsolen verbunden waren.

Hintergrund ist ein Markt, der seit Jahren nicht mehr nach dem alten Muster funktioniert. Statt dass Hardware mit der Zeit günstiger wird, gab es in dieser Generation immer wieder Preisanhebungen, weil Bauteile knapp und Produktionsketten anfälliger geworden sind.

Die Preisprognosen der Analysten

Wie teuer könnte die PlayStation 6 werden? In Gesprächen mit einem Branchenmagazin nannten Analysten Preisvorstellungen, die sich um eine psychologisch wichtige Schwelle drehen: Joost van Dreunen, CEO der Analytics-Firma Aldora, hält einen Basispreis von über 1.000 US-Dollar für realistisch. Mat Piscatella von Circana geht ebenfalls davon aus, dass eine PlayStation 6 bei etwa 1.000 US-Dollar landen könnte.

Auch vorsichtigere Schätzungen bewegen sich demnach nicht weit unterhalb dieser Marke. Manu Rosier von Newzoo bringt ins Spiel, dass Hersteller bei der Einführung vermutlich versuchen könnten, unter 999 US-Dollar zu bleiben, vor allem aus Marketinggründen, weil ein dreistelliger Einstiegspreis für viele zugänglicher wirkt als eine vierstellige Zahl.

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Für Deutschland ist damit noch keine konkrete Preisansage verbunden, aber die Tendenz ist klar: Wenn sich diese Prognosen bewahrheiten, könnte die PS6 beim Launch in einem Bereich landen, der für viele Haushalte eine echte Hürde darstellt.

Warum Konsolen plötzlich nicht mehr günstiger werden

Warum steigen Hardware-Preise in dieser Konsolengeneration? Der Markt für Bauteile steht unter Druck: Teileknappheit und der Rückzug einzelner Hersteller aus der Produktion von Komponenten für Consumer-Hardware haben die Situation verschärft. Dadurch gab es in den vergangenen Jahren Effekte, die man früher kaum kannte, nämlich Preiserhöhungen im Lebenszyklus statt klassischer Preisrunden nach unten.

Analysten erwarten deshalb, dass die nächste Generation diesen Trend nicht automatisch umkehrt, sondern ihn im Zweifel fortschreibt. Für Sony, Microsoft und Nintendo wird entscheidend, wie teuer die Kernkomponenten in den Jahren vor dem Start tatsächlich sind und wie aggressiv die Plattformbetreiber ihre Hardwarepreise kalkulieren.

Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis gibt Sony dabei einen kleinen möglichen Vorteil: Durch die breite Erfahrung im Elektronikgeschäft könnte der Konzern besser durch Lieferkettenprobleme navigieren als manche Wettbewerber, die weniger stark im klassischen Hardwaregeschäft verankert sind.

Ein Blick auf Vergleichspreise und mögliche Gegenkräfte

Welche Signale geben aktuelle Gerätepreise und der PC-Markt? Ein wichtiger Ankerpunkt in der Diskussion ist der aktuelle Preis der PlayStation 5 Pro, die in dieser Debatte als Referenz genannt wird. Wenn ein Mid-Gen-Upgrade schon sehr hoch angesetzt ist, wirkt es schwer vorstellbar, dass ein echter Generationssprung nur knapp darüber liegt.

Zusätzlichen Zündstoff liefert der PC-nahe Konsolenansatz: Valve hat inzwischen Registrierungen für den Kauf der Steam Machine geöffnet, die laut Berichten teurer wurde als ursprünglich erhofft. Der Einstiegspreis liegt bei 1.049 US-Dollar, was als Warnsignal gesehen wird, wie teuer Gaming-Hardware generell werden kann, wenn sie nicht wie klassische Konsolen querfinanziert wird.

Genau hier liegt aber auch eine mögliche Entlastung: Konsolenhersteller subventionieren ihre Geräte traditionell teils zum Start und holen die Marge später über Spieleverkäufe und Dienste wieder rein. Das könnte der Grund sein, warum eine PlayStation 6 am Ende trotz teurer Komponenten unter einer vierstelligen Zahl bleiben könnte, selbst wenn die Herstellungskosten hoch sind.

Welche Rolle spielt der KI-Boom? In den Prognosen taucht außerdem ein Faktor auf, der über Gaming hinausreicht: Die Nachfrage nach Chips und anderen Komponenten für KI-Rechenzentren. Sollte diese Nachfrage sinken, könnten Bauteilpreise insgesamt nachgeben. Bleibt sie hingegen hoch oder steigt weiter, könnte das auch die Kosten für Konsolenhardware weiter nach oben drücken.

Wie würdet ihr reagieren, wenn die PlayStation 6 zum Start tatsächlich in Richtung vierstelliger Preis geht: abwarten, sparen oder direkt auf Alternativen setzen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.