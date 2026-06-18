Resident Evil 4 Remake – neue PC-Mod bringt Koop-Multiplayer in die Story

Für viele war es lange ein Wunsch: die Kampagne von Resident Evil 4 Remake nicht allein, sondern gemeinsam zu erleben. Genau das macht jetzt eine neue PC-Mod möglich. Unter dem Namen Resident Evil 4 Multiplayer bringt die Mod einen Koop-Mehrspielermodus in das Horror-Remake und lässt euch die Story Seite an Seite durchspielen.

Die Modifikation stammt vom Modder claybtv und wurde am 17. Juni 2026 veröffentlicht. Wichtig: Es handelt sich um ein Community-Projekt, nicht um ein offizielles Feature von Capcom.

So funktioniert der Koop-Modus

Wie läuft das gemeinsame Spielen in der Kampagne ab? Die Mod synchronisiert zwei PC-Kopien von Resident Evil 4 Remake miteinander und setzt eine zweite Figur in die laufende Story. Dabei bleibt der Ablauf der Kampagne grundsätzlich erhalten, nur eben mit einem zusätzlichen Charakter an eurer Seite.

Laut Beschreibung werden zentrale Spielsysteme zwischen beiden Instanzen abgeglichen. Dazu zählen Gegner, Events und interaktive Elemente wie Schalter, was grundsätzlich dafür sorgt, dass sich die Kampagne komplett im Koop bewältigen lässt.

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Zwei PC-Versionen können miteinander verbunden werden, um gemeinsam zu spielen.

Die Kampagne wird synchronisiert, inklusive Gegnern, Events und Schaltern.

Auch ungewöhnliche Kombinationen sind möglich, etwa zwei Leons im selben Run.

Spielbare Charaktere und Ausrichtung am Serien-Vorbild

Welche Figuren kann die zweite Person übernehmen? Neben Leon kann die zweite Person auch andere Charaktere aus Resident Evil 4 Remake steuern. Genannt werden unter anderem Albert Wesker und Ashley, wodurch sich teils ganz andere Dynamiken ergeben als im ursprünglichen Singleplayer-Design.

Vom Gefühl her orientiert sich die Mod eher an einem klassischen Koop-Erlebnis, wie es viele aus Resident Evil 5 und Resident Evil 6 kennen. Gerade Fans, die sich schon lange einen Partnerlauf durch ikonische Abschnitte wünschen, bekommen damit eine neue Art, das Remake zu erleben.

Beta-Status, bekannte Probleme und Einschränkungen

Welche Haken hat die Mod aktuell noch? Resident Evil 4 Multiplayer ist derzeit als Beta gekennzeichnet, entsprechend müsst ihr mit technischen Macken rechnen. Genannt werden vor allem Lag sowie ruckelige Gegnerbewegungen, die den Spielfluss stellenweise sichtbar beeinträchtigen können.

Dazu kommt organisatorischer Aufwand: Beide Personen müssen sich beim Einrichten koordinieren und sich im Spiel an derselben Stelle befinden, bevor die Synchronisation sauber greift. Einzelne Bereiche gelten als besonders anfällig für Glitches, etwa der Kampf gegen Del Lago.

Beta-Status mit Lag und teils stotternder Gegneranimation.

Beide müssen im Spiel am gleichen Fortschrittspunkt sein, bevor synchronisiert wird.

Bestimmte Abschnitte können besonders fehleranfällig sein, darunter Del Lago.

Öffnet eine Person das Inventar, pausiert das Spielgeschehen für die zweite.

Plattformen und Blick auf offizielle Multiplayer-Gerüchte

Für welche Plattformen ist das verfügbar? Die Mod ist ausschließlich für die PC-Version gedacht. Auf Konsolen gibt es aktuell keine Möglichkeit, Resident Evil 4 Remake auf diese Weise im Koop zu spielen.

Parallel dazu halten sich weiterhin Spekulationen über ein mögliches Resident Evil 5 Remake, offiziell bestätigt ist dazu aber weiterhin nichts. Zuletzt wurde außerdem Resident Evil: Veronica als Remake von Code: Veronica angekündigt, zusätzlich steht auch ein mögliches Remake zu Resident Evil Zero im Raum. Obwohl diese Titel mehr als eine Hauptfigur haben, gibt es bislang keine konkreten Hinweise auf einen offiziellen Koop-Modus.

Wie würdet ihr Resident Evil 4 Remake am liebsten im Koop spielen: eher ernsthaft taktisch durch die Kampagne oder als chaotischer Fun-Run mit ungewöhnlichen Charakter-Kombos? Schreibt es in die Kommentare.