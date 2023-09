Tore durch Gong öffnen in Resident Evil 4: Separate Ways, so geht’s

In Resident Evil 4: Separate Ways ist Ada Wong in der Burg auf der Suche nach verschiedenen Bestandteilen, um den Entwicklungshemmer herstellen zu können. Auf ihrem Weg muss sie unter anderem an eine Laterne gelangen, um eine versperrte Tür zu öffnen.

Dafür muss im Gang der Trübsal aber erst einmal ein kleines Rätsel gelöst werden, das zwar nicht sonderlich schwierig ausfällt, euch aber nicht viel Zeit beim Nachdenken lässt. Damit ihr also nicht verzweifelt den Controller in die Ecke pfeffert, erklären wir euch die genaue Vorgehensweise bei diesem Rätsel.

Das Rätsel mit dem Gong lösen

Geht zu dem großen Tor und zieht an der Kette, um den ersten Gong ertönen zu lassen. Dadurch hebt sich das Hindernis vor euch und gibt den Blick auf zwei großen Gittertore frei.

Im Gang der Trübsal stoßt ihr auf das Gong-Rätsel. © Capcom

Gittertor 1: Am ersten Tor befinden sich zwei Schlangen auf der Verriegelung. Dabei handelt es sich bereits um die Lösung. Schießt also mit der Pistole auf den ersten und zweiten Gong mit einer Schlange darauf.

Sobald ihr den ersten Gong getroffen habt, flackert eine der beiden Schlangen auf dem Tor auf. Schießt jetzt auf den zweiten Gong mit der Schlange, um das Tor zu öffnen.

Bedenkt, dass jeder Gong über jeweils zwei Seiten verfügt. Das wird später noch wichtig!

Schießt auf diese beiden Gongs. © Capcom

Gittertor 2: Im zweiten Bereich müsst ihr auf auf drei Adler-Symbole schießen, damit sich das Tor öffnet. Zwei davon befinden sich direkt vor euch innerhalb des zweiten Bereichs. Den dritten passenden Gong seht ihr im letzten Bereich, hinter dem zweiten Tor auf der linken Seite.

© Capcom

Habt ihr alle drei Symbole getroffen, öffnet sich das zweite Tor und ihr könnt bis zu der Statue mit der Laterne in der Hand gehen.

Vor dem Bohrer flüchten in Separate Ways

Sobald ihr die Laterne an euch nehmt, öffnet sich das kreisrunde Gebilde vor euch. Zum Vorschein kommt ein mit riesigen Stacheln gespickter Bohrer, der sich unaufhaltsam auf Ada zubewegt.

© Capcom

Natürlich sind die beiden Gittertore wieder zugefallen, als ihr zu der Laterne gegriffen habt. In dieser Situation habt ihr nicht viel Zeit, den der Bohrer macht keinen Halt, es kommt also auf Schnelligkeit an.

Wie gut, dass sich das allgemeine Prinzip, um die Tore zu öffnen, im Vergleich zu vorhin nicht geändert hat. Schießt also als erstes auf den Adler direkt in eurem Bereich. Jetzt dreht euch um uns visiert auf die zwei anderen Gongs im mittleren Bereich.

Das Tor öffnet sich und ihr gelangt wieder in den mittleren Bereich. Hier müsst ihr auf die drei Gongs mit einem Fisch-Symbol schießen. Zwei sind in eurem Bereich, der dritte befindet sich im ersten Bereich auf der linken Seite.

Im ersten Bereich angekommen gilt es die zwei Schlangen-Gongs zu treffen. Das sollte aber kein großes Problem mehr sein. Seid ihr erfolgreich und noch nicht vom Bohrer eingeholt worden, öffnet sich eine Klappe in dem Tor vor euch. Schwingt euch mit der Seilpistole hindurch und damit gleichzeitig außer Gefahr.

© Capcom

Jetzt müsst ihr nur noch die karmesinrote Laterne in die freie Hand der Statue links von der Tür setzen, um diese zu öffnen und eure Reise fortsetzen zu können.

© Capcom

Weitere Guides zu Resident Evil 4 Remake oder der Erweiterung Separate Ways findet ihr in unserer umfangreichen Komplettlösung.