Insektenkiller, die Zweite – Insekten finden in Resident Evil 4: Separate Ways

In Resident Evil 4: Separate Ways gibt es einmal mehr die sagenumwobenen, blauen Auftragszettel, die unserem Denkapparat einiges abverlangen. Diese smarten Nebenmissionen haben es in sich und vor allem die blauen Zettel im DLC Separate Ways.

Einer der Aufträge führt uns auf die Suche nach Insekten und dieses Mal ist es noch schwieriger als beim ersten Versuch.

In dieser Lösung erfahrt ihr, wo ihr die 3x Novistadores findet. Es folgt der genau Fundort aller drei Insekten.

Resident Evil 4: Separate Ways – Insektenkiller, die Zweite

Zunächst einmal könnt ihr den blauen Auftragszettel aufnehmen. Der wartet direkt beim Händler, bevor ihr in den Graben springt. Ihr lauft im Grunde an den Auftragszettel dran vorbei. Es leuchtet Blau. Und was macht es? Dreimal dürft ihr raten.

© Capcom

Das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass der Graben in der Verteidigungslinie unter Beschuss steht. Deshalb müsst ihr schnell sein. Das erste Insekt ist zwar gut getarnt, aber wenn ihr wisst, wo ihr suchen müsst, geht es eigentlich schnell.

Hier haben wir eine Karte mit allen drei Insekten vorbereitet. Lauft einfach nach und nach diese Wege ab.

© Capcom

Es folgt eine kleine Erklärung, worauf ihr bei dem jeweiligen Novistadores achten müsst.

Insekt 1 befindet sich direkt an der Hinterseite am Graben. Springt also runter am Anfang der Verteidigungslinie und schaut nach links hinten. Da hängt das gute Stück, wohl getarnt wie eh und je!

© Capcom

Insekt 2 hängt rechts hinter der mittigen Brücke (zentral im Gebiet). Wenn ihr von Westen nach Osten über die Brücke lauft, seht ihr das Insekt oben in der Luft an einem Wachturm kleben. Ihr müsst den Blick etwas in die Höhe streifen lassen.

Das Insekt hängt kurz vor dem Ende des Aufstiegs. Auch dieses Insekt ist wieder einmal sehr schwer zu entdecken, da es einfach zu gut getarnt ist.

© Capcom

Insekt 3 findet ihr quasi ganz am Ende dieses Gebiets. Wenn ihr über die lange Brücke lauft und euch rüber gezogen habt, seht ihr es direkt auf der rechten Seite.

Lauft die Leiter hoch oder schießt direkt auf den markierten Punkt auf unserer Karte. Das geht theoretisch auch, ohne dass ihr die Leiter hochlauft.

© Capcom

Jetzt habt ihr es: Als Belohnung gibt es dieses Mal sogar 9x Spinell, eine ganze Menge, wenn ihr mich fragt! Lauft dafür einfach zum Händler und der Auftrag wird automatisch abgegeben.

Weitere Hilfen und Lösungen zu Resident Evil 4: Separate Ways oder dem Hauptspiel findet ihr in unserer umfangreichen Komplettlösung. Schaut gern mal vorbei!