In GTA Online ist die neue Eventwoche gestartet. Vom 2. bis 8. Juli 2026 stehen diesmal vor allem das Independence Day Special, neue Boni rund um Bunker-Inhalte, kostenlose Belohnungen und zahlreiche Rabatte im Mittelpunkt.
Passend zum US-Feiertag kehren außerdem mehrere Independence-Day-Inhalte zurück. Zusätzlich läuft weiterhin das Fine Art Collector Program, mit dem Rockstar die Spieler auf das kommende Update The Kortz Center Heist vorbereitet.
Fine Art Collector Program läuft weiter
Vor dem Start des neuen Heist-Updates im Juli läuft in GTA Online weiterhin das Fine Art Collector Program. Darüber können Spieler mehrere Belohnungen erhalten.
Wer sich einloggt, bekommt 500.000 GTA-Dollar innerhalb von 72 Stunden gutgeschrieben. Zusätzlich gibt es die Benefactor Turreted Limo kostenlos über Warstock Cache & Carry.
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Noch mehr Geld gibt es für Heist-Spieler: Wer einen beliebigen Heist abschließt, erhält 1.000.000 GTA-Dollar innerhalb von 72 Stunden sowie das NOOSE-Outfit.
Besitzer einer Mansion sollten sich ebenfalls einloggen. Wer zwischen dem 18. Juni und 13. Juli im Spiel ist, erhält zum Release von The Kortz Center Heist eine kuratierte Sammlung besonderer Geschenke.
Neue Weekly Challenge mit Bunker-Belohnung
Die neue Weekly Challenge passt diesmal zum Bunker-Schwerpunkt der Eventwoche. Ihr müsst drei Bunker Research Missions abschließen.
Als Belohnung gibt es:
- 100.000 GTA-Dollar
- den Blue Jock Cranley Jumpsuit
In der kommenden Woche soll es erneut eine Challenge mit dem Blue Jock Cranley Jumpsuit geben. Dann müssen Spieler zwei Rennen gewinnen.
Bunker-Boni und dreifache GTA-Dollar in Stunt-Rennen
Die Boni der Woche drehen sich stark um Bunker, Forschung und klassische Action-Modi. Besonders interessant sind die erhöhten Auszahlungen für Bunker-Verkaufsmissionen und Stunt-Rennen.
Diese Boni sind aktiv:
- 2x Geschwindigkeit bei Bunker-Forschung
- 2x GTA$, RP und Forschung bei Bunker Research Missions
- 2x GTA$ und RP bei Bunker Sell Missions
- 2x GTA$ und RP bei Ammu-Nation Contract Missions
- 3x GTA$ und RP in der Stunt Race Series
- 2x GTA$ und RP bei Running Back (Remix)
- 2x GTA$ und RP in der Community Series
Gerade wer seinen Bunker lange ignoriert hat, bekommt diese Woche einen ziemlich guten Grund, wieder vorbeizuschauen.
Kostenlos: Bunker, Garagen und Independence-Day-Waffen
Rockstar verteilt in dieser Eventwoche mehrere kostenlose Inhalte. Besonders auffällig: Der Lago Zancudo Bunker ist gratis. Auch High-End-Garagen gibt es kostenlos.
Im Gun Van sind außerdem mehrere Waffen passend zum Independence Day kostenlos erhältlich:
- Firework Launcher
- Firework Ammo
- Musket
Gerade der Firework Launcher gehört zu den Klassikern der Independence-Day-Wochen in GTA Online und dürfte bei vielen Spielern direkt wieder im Inventar landen.
Podium Vehicle, Prize Ride und Testfahrzeuge
Im Diamond Casino & Resort steht diese Woche der Ocelot Jugular als Podium Vehicle bereit. Normalerweise kostet der Wagen 1.225.000 GTA-Dollar bei Legendary Motorsport. GTA+-Mitglieder erhalten inzwischen zwei Drehs pro 24 Stunden.
Im LS Car Meet gibt es den Lampadati Viseris als Preisfahrzeug. Dafür müsst ihr an zwei Tagen in Folge ein LS-Car-Meet-Rennen gewinnen. Regulär kostet das Fahrzeug 875.000 GTA-Dollar bei Legendary Motorsport.
Das Premium Test Ride Vehicle für PS5, Xbox Series X/S und PC Enhanced ist diesmal der Principe Deveste Eight.
Auf der Teststrecke stehen außerdem:
Neue Fahrzeuge bei Luxury Autos und Simeon
Auch die Autohäuser wurden wieder aktualisiert. Bei Luxury Autos in Rockford Hills stehen diese Woche zwei Fahrzeuge:
Bei Premium Deluxe Motorsport von Simeon könnt ihr diese fünf Fahrzeuge kaufen und testen:
Salvage Yard Robberies der Woche
Auch die Salvage Yard Robberies wurden rotiert. Diese Woche stehen folgende Ziele bereit:
- The McTony Robbery: Grotti Itali RSX
- The Duggan Robbery: Classique Broadway
- The Cargo Ship Robbery: Vapid Ellie
Für die nächste Woche sind bereits diese Fahrzeuge vorgesehen:
- The Gangbanger Robbery: Grotti Turismo Omaggio
- The Podium Robbery: Übermacht Cypher
- The Duggan Robbery: Willard Eudora
FIB Priority File und Zeitrennen
Das FIB Priority File der Woche ist The Fine Art File. Priority Files zahlen in dieser Woche doppelt.
Weitere Aktivitäten:
- Premium Race: Muscle In
- HSW Time Trial: North Chumash
- Time Trial: Lake Vinewood Estate
Große Rabatte auf Bunker, Agenturen, Flugzeuge und Fahrzeuge
Die Rabattliste fällt diesmal ziemlich groß aus. Neben kostenlosen Immobilien gibt es besonders hohe Preisnachlässe auf Militärfahrzeuge, Flugzeuge, Supersportwagen und Bunker-Inhalte.
Kostenlos
- Lago Zancudo Bunker
- High-End-Garagen
70 Prozent Rabatt
- Mobile Operations Center
- Benefactor Terrorbyte
- B-11 Strikeforce
- Buckingham Luxor
- Mammoth Avenger
- RM-10 Bombushka
- RO-86 Alkonost
60 Prozent Rabatt
- Agenturen inklusive Upgrades und Modifikationen
- Hangars inklusive Upgrades und Modifikationen
- Declasse Scramjet
- Grotti Furia
- Grotti Stinger TT
- Grotti X80 Proto
- Imponte Deluxo
- Överflöd Zeno
- Pegassi Tezeract
- Progen Emerus
50 Prozent Rabatt
- Benefactor Krieger
- Bravado Banshee GTS
- Bravado Buffalo EVX
- Bravado Buffalo STX
- Bravado Half-Track
- Buckingham Pyro
- Coil Rocket Voltic
- Declasse Vigero ZX
- Declasse Weaponized Tampa
- Dinka LSCM Jester RR
- Eberhard Titan 250 D
- Gallivanter Baller ST-D
- Grotti LSCM Cheetah Classic
- HVY Barrage
- Imponte Ruiner 2000
- JoBuilt P-996 LAZER
- Karin Calico GTF
- Mammoth F-160 Raiju
- Mammoth Hydra
- Nagasaki Shinobi
- Obey 10F
- Pegassi Ignus
- Pegassi Oppressor
- Pegassi Toreador
- Pegassi Torero XO
- Pegassi Weaponized Ignus
- Penaud La Coureuse
- Pfister Growler
- TM-02 Khanjali
- Übermacht Niobe
- Übermacht Sentinel GTS
- V-65 Molotok
- Vapid FMJ MK V
- Vom Feuer Anti-Aircraft Trailer
- Western Police Bike
40 Prozent Rabatt
- Bunker inklusive Upgrades und Modifikationen
Lohnt sich die neue Eventwoche?
Die neue GTA-Online-Woche ist vor allem für Spieler interessant, die ihren Bunker ausbauen, Forschung schneller abschließen oder günstig an teure Militärfahrzeuge und Flugzeuge kommen wollen. Der kostenlose Lago Zancudo Bunker ist dabei besonders auffällig, weil er neuen oder zurückkehrenden Spielern den Einstieg in Bunker-Inhalte erleichtert.
Dazu kommen die kostenlosen Independence-Day-Waffen, doppelte Boni auf Bunker-Missionen und dreifache Belohnungen in Stunt-Rennen. Wer nur auf das nächste große Update wartet, kann die Woche außerdem nutzen, um mit dem Fine Art Collector Program noch zusätzliche GTA-Dollar und Belohnungen für The Kortz Center Heist mitzunehmen.