In GTA Online ist die neue Eventwoche gestartet. Vom 2. bis 8. Juli 2026 stehen diesmal vor allem das Independence Day Special, neue Boni rund um Bunker-Inhalte, kostenlose Belohnungen und zahlreiche Rabatte im Mittelpunkt.

Passend zum US-Feiertag kehren außerdem mehrere Independence-Day-Inhalte zurück. Zusätzlich läuft weiterhin das Fine Art Collector Program, mit dem Rockstar die Spieler auf das kommende Update The Kortz Center Heist vorbereitet.

Fine Art Collector Program läuft weiter

Vor dem Start des neuen Heist-Updates im Juli läuft in GTA Online weiterhin das Fine Art Collector Program. Darüber können Spieler mehrere Belohnungen erhalten.

Wer sich einloggt, bekommt 500.000 GTA-Dollar innerhalb von 72 Stunden gutgeschrieben. Zusätzlich gibt es die Benefactor Turreted Limo kostenlos über Warstock Cache & Carry.

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Noch mehr Geld gibt es für Heist-Spieler: Wer einen beliebigen Heist abschließt, erhält 1.000.000 GTA-Dollar innerhalb von 72 Stunden sowie das NOOSE-Outfit.

Besitzer einer Mansion sollten sich ebenfalls einloggen. Wer zwischen dem 18. Juni und 13. Juli im Spiel ist, erhält zum Release von The Kortz Center Heist eine kuratierte Sammlung besonderer Geschenke.

Neue Weekly Challenge mit Bunker-Belohnung

Die neue Weekly Challenge passt diesmal zum Bunker-Schwerpunkt der Eventwoche. Ihr müsst drei Bunker Research Missions abschließen.

Als Belohnung gibt es:

100.000 GTA-Dollar

den Blue Jock Cranley Jumpsuit

In der kommenden Woche soll es erneut eine Challenge mit dem Blue Jock Cranley Jumpsuit geben. Dann müssen Spieler zwei Rennen gewinnen.

Bunker-Boni und dreifache GTA-Dollar in Stunt-Rennen

Die Boni der Woche drehen sich stark um Bunker, Forschung und klassische Action-Modi. Besonders interessant sind die erhöhten Auszahlungen für Bunker-Verkaufsmissionen und Stunt-Rennen.

Diese Boni sind aktiv:

2x Geschwindigkeit bei Bunker-Forschung

bei Bunker-Forschung 2x GTA$, RP und Forschung bei Bunker Research Missions

bei Bunker Research Missions 2x GTA$ und RP bei Bunker Sell Missions

bei Bunker Sell Missions 2x GTA$ und RP bei Ammu-Nation Contract Missions

bei Ammu-Nation Contract Missions 3x GTA$ und RP in der Stunt Race Series

in der Stunt Race Series 2x GTA$ und RP bei Running Back (Remix)

bei Running Back (Remix) 2x GTA$ und RP in der Community Series

Gerade wer seinen Bunker lange ignoriert hat, bekommt diese Woche einen ziemlich guten Grund, wieder vorbeizuschauen.

Kostenlos: Bunker, Garagen und Independence-Day-Waffen

Rockstar verteilt in dieser Eventwoche mehrere kostenlose Inhalte. Besonders auffällig: Der Lago Zancudo Bunker ist gratis. Auch High-End-Garagen gibt es kostenlos.

Im Gun Van sind außerdem mehrere Waffen passend zum Independence Day kostenlos erhältlich:

Firework Launcher

Firework Ammo

Musket

Gerade der Firework Launcher gehört zu den Klassikern der Independence-Day-Wochen in GTA Online und dürfte bei vielen Spielern direkt wieder im Inventar landen.

Podium Vehicle, Prize Ride und Testfahrzeuge

Im Diamond Casino & Resort steht diese Woche der Ocelot Jugular als Podium Vehicle bereit. Normalerweise kostet der Wagen 1.225.000 GTA-Dollar bei Legendary Motorsport. GTA+-Mitglieder erhalten inzwischen zwei Drehs pro 24 Stunden.

Im LS Car Meet gibt es den Lampadati Viseris als Preisfahrzeug. Dafür müsst ihr an zwei Tagen in Folge ein LS-Car-Meet-Rennen gewinnen. Regulär kostet das Fahrzeug 875.000 GTA-Dollar bei Legendary Motorsport.

Das Premium Test Ride Vehicle für PS5, Xbox Series X/S und PC Enhanced ist diesmal der Principe Deveste Eight.

Auf der Teststrecke stehen außerdem:

Neue Fahrzeuge bei Luxury Autos und Simeon

Auch die Autohäuser wurden wieder aktualisiert. Bei Luxury Autos in Rockford Hills stehen diese Woche zwei Fahrzeuge:

Bei Premium Deluxe Motorsport von Simeon könnt ihr diese fünf Fahrzeuge kaufen und testen:

Salvage Yard Robberies der Woche

Auch die Salvage Yard Robberies wurden rotiert. Diese Woche stehen folgende Ziele bereit:

Für die nächste Woche sind bereits diese Fahrzeuge vorgesehen:

FIB Priority File und Zeitrennen

Das FIB Priority File der Woche ist The Fine Art File. Priority Files zahlen in dieser Woche doppelt.

Weitere Aktivitäten:

Premium Race: Muscle In

Muscle In HSW Time Trial: North Chumash

North Chumash Time Trial: Lake Vinewood Estate

Große Rabatte auf Bunker, Agenturen, Flugzeuge und Fahrzeuge

Die Rabattliste fällt diesmal ziemlich groß aus. Neben kostenlosen Immobilien gibt es besonders hohe Preisnachlässe auf Militärfahrzeuge, Flugzeuge, Supersportwagen und Bunker-Inhalte.

Kostenlos

Lago Zancudo Bunker

High-End-Garagen

70 Prozent Rabatt

Mobile Operations Center

Benefactor Terrorbyte

B-11 Strikeforce

Buckingham Luxor

Mammoth Avenger

RM-10 Bombushka

RO-86 Alkonost

60 Prozent Rabatt

Agenturen inklusive Upgrades und Modifikationen

Hangars inklusive Upgrades und Modifikationen

Declasse Scramjet

Grotti Furia

Grotti Stinger TT

Grotti X80 Proto

Imponte Deluxo

Överflöd Zeno

Pegassi Tezeract

Progen Emerus

50 Prozent Rabatt

Benefactor Krieger

Bravado Banshee GTS

Bravado Buffalo EVX

Bravado Buffalo STX

Bravado Half-Track

Buckingham Pyro

Coil Rocket Voltic

Declasse Vigero ZX

Declasse Weaponized Tampa

Dinka LSCM Jester RR

Eberhard Titan 250 D

Gallivanter Baller ST-D

Grotti LSCM Cheetah Classic

HVY Barrage

Imponte Ruiner 2000

JoBuilt P-996 LAZER

Karin Calico GTF

Mammoth F-160 Raiju

Mammoth Hydra

Nagasaki Shinobi

Obey 10F

Pegassi Ignus

Pegassi Oppressor

Pegassi Toreador

Pegassi Torero XO

Pegassi Weaponized Ignus

Penaud La Coureuse

Pfister Growler

TM-02 Khanjali

Übermacht Niobe

Übermacht Sentinel GTS

V-65 Molotok

Vapid FMJ MK V

Vom Feuer Anti-Aircraft Trailer

Western Police Bike

40 Prozent Rabatt

Bunker inklusive Upgrades und Modifikationen

Lohnt sich die neue Eventwoche?

Die neue GTA-Online-Woche ist vor allem für Spieler interessant, die ihren Bunker ausbauen, Forschung schneller abschließen oder günstig an teure Militärfahrzeuge und Flugzeuge kommen wollen. Der kostenlose Lago Zancudo Bunker ist dabei besonders auffällig, weil er neuen oder zurückkehrenden Spielern den Einstieg in Bunker-Inhalte erleichtert.

Dazu kommen die kostenlosen Independence-Day-Waffen, doppelte Boni auf Bunker-Missionen und dreifache Belohnungen in Stunt-Rennen. Wer nur auf das nächste große Update wartet, kann die Woche außerdem nutzen, um mit dem Fine Art Collector Program noch zusätzliche GTA-Dollar und Belohnungen für The Kortz Center Heist mitzunehmen.