Mit dem Kortz Center Heist sind bereits sechs neue Fahrzeuge regulär in GTA Online erschienen. Der Fuhrpark des Sommer-Updates ist damit aber noch lange nicht vollständig.

In den Spieldateien wurden vier weitere Modelle entdeckt, die Rockstar voraussichtlich im Laufe der kommenden Wochen und Monate schrittweise freischalten wird. Dazu gehören ein neuer Polizeisportwagen, eine gepanzerte Variante des Caracara, ein Luxus-SUV und ein weiterer Supersportwagen.

Auch die Preise und Fahrzeugklassen sind teilweise schon bekannt. Der bereits für GTA+-Mitglieder verfügbare Grotti Veleno GT wird außerdem nach seiner einwöchigen Exklusivphase regulär bei Legendary Motorsport angeboten.

Diese Fahrzeuge erscheinen noch für GTA Online

Fahrzeug Klasse Händler Preis Verfügbarkeit Police Pegassi Ingus Pursuit Einsatzfahrzeuge Warstock Cache & Carry 4.376.250 GTA$ Noch nicht veröffentlicht Vapid Caracara Armoured Geländewagen Warstock Cache & Carry Noch unbekannt Noch nicht veröffentlicht Gallivanter Warden SUVs Legendary Motorsport 1.597.500 GTA$ Noch nicht veröffentlicht Pegassi Horus Supersportwagen Legendary Motorsport 2.810.000 GTA$ Noch nicht veröffentlicht Grotti Veleno GT Noch zu bestätigen Legendary Motorsport 3.000.000 GTA$ Derzeit nur mit GTA+ erhältlich

Rockstar hat noch keine konkreten Veröffentlichungstermine für die einzelnen Fahrzeuge bekannt gegeben. Die Modelle dürften als sogenannter Drip-Feed-Content nacheinander erscheinen.

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Police Pegassi Ingus Pursuit

Mit dem Police Pegassi Ingus Pursuit erhält GTA Online offenbar eine Polizeiversion des bereits bekannten Pegassi Ingus.

Das Fahrzeug gehört zur Klasse der Einsatzfahrzeuge und soll über Warstock Cache & Carry verkauft werden. Der reguläre Preis liegt den bislang vorliegenden Informationen zufolge bei 4.376.250 GTA-Dollar.

Damit wäre der neue Polizeisportwagen das teuerste der bislang entdeckten, noch unveröffentlichten Fahrzeuge des Updates.

Daten zum Police Pegassi Ingus Pursuit

Hersteller: Pegassi

Pegassi Modell: Ingus Pursuit

Ingus Pursuit Fahrzeugklasse: Einsatzfahrzeuge

Einsatzfahrzeuge Händler: Warstock Cache & Carry

Warstock Cache & Carry Preis: 4.376.250 GTA$

4.376.250 GTA$ Sitzplätze: vermutlich 2

vermutlich 2 Veröffentlichung: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Handelspreis: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Polizeimissionen: noch zu prüfen

noch zu prüfen Lenkraketen-Störsender: noch zu prüfen

In den bisherigen Informationen wird das Modell teilweise auch als Ingus Interceptor bezeichnet. Der endgültige deutsche Fahrzeugname sollte deshalb erst bei der tatsächlichen Freischaltung verbindlich übernommen werden.

Vapid Caracara Armoured

Der Vapid Caracara Armoured ist eine gepanzerte Variante des bekannten Geländewagens.

Das Fahrzeug gehört zur Offroad-Klasse und wird ebenfalls über Warstock Cache & Carry angeboten. Ein Preis ist bislang noch nicht bekannt.

Daten zum Vapid Caracara Armoured

Hersteller: Vapid

Vapid Modell: Caracara Armoured

Caracara Armoured Fahrzeugklasse: Geländewagen

Geländewagen Händler: Warstock Cache & Carry

Warstock Cache & Carry Preis: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Sitzplätze: noch zu bestätigen

noch zu bestätigen Veröffentlichung: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Bewaffnung: noch zu prüfen

noch zu prüfen Panzerung: bestätigt, genaue Widerstandsfähigkeit unbekannt

bestätigt, genaue Widerstandsfähigkeit unbekannt Lenkraketen-Störsender: noch zu prüfen

Entscheidend wird sein, wie stark die neue Panzerung tatsächlich ausfällt. Erst nach der Veröffentlichung lässt sich beurteilen, ob der Caracara Armoured lediglich besser gegen Kugeln schützt oder auch mehrere Explosionen überstehen kann.

Gallivanter Warden

Der Gallivanter Warden ist ein neuer SUV, der später bei Legendary Motorsport erscheinen soll.

Der Preis beträgt 1.597.500 GTA-Dollar.

Damit ist der Warden das günstigste Fahrzeug unter den Modellen, deren Preise bereits bekannt sind.

Daten zum Gallivanter Warden

Hersteller: Gallivanter

Gallivanter Modell: Warden

Warden Fahrzeugklasse: SUVs

SUVs Händler: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: 1.597.500 GTA$

1.597.500 GTA$ Sitzplätze: vermutlich 4

vermutlich 4 Veröffentlichung: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Imani-Tech: noch zu prüfen

noch zu prüfen Lenkraketen-Störsender: noch zu prüfen

noch zu prüfen HSW: noch zu prüfen

Gallivanter ist in GTA Online das Gegenstück zu Land Rover beziehungsweise Range Rover. Entsprechend dürfte auch der Warden auf einem modernen britischen Luxus-SUV basieren.

Pegassi Horus

Mit dem Pegassi Horus kommt ein weiterer Supersportwagen zu GTA Online.

Das Fahrzeug soll bei Legendary Motorsport erscheinen und kostet 2.810.000 GTA-Dollar.

Damit liegt der Horus preislich knapp unter dem Grotti Veleno GT.

Daten zum Pegassi Horus

Hersteller: Pegassi

Pegassi Modell: Horus

Horus Fahrzeugklasse: Supersportwagen

Supersportwagen Händler: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: 2.810.000 GTA$

2.810.000 GTA$ Sitzplätze: vermutlich 2

vermutlich 2 Veröffentlichung: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt HSW: noch zu prüfen

noch zu prüfen Drift-Tuning: noch zu prüfen

noch zu prüfen Lenkraketen-Störsender: noch zu prüfen

Da Pegassi in GTA vor allem Fahrzeuge von Lamborghini und Pagani aufgreift, dürfte auch der Horus an einem aktuellen italienischen Supersportwagen orientiert sein. Eine genaue Einordnung folgt, sobald bessere Aufnahmen verfügbar sind.

Grotti Veleno GT

Der Grotti Veleno GT nimmt eine Sonderrolle ein. Das Fahrzeug ist bereits im Spiel vorhanden, kann derzeit aber ausschließlich von Mitgliedern von GTA+ kostenlos erworben werden.

Für alle anderen Spieler ist der Wagen während der ersten Woche nach Veröffentlichung des Kortz-Center-Updates noch gesperrt.

Anschließend soll der Veleno GT regulär bei Legendary Motorsport erhältlich sein.

Daten zum Grotti Veleno GT

Hersteller: Grotti

Grotti Modell: Veleno GT

Veleno GT Händler: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Regulärer Preis: 3.000.000 GTA$

3.000.000 GTA$ GTA+-Preis: derzeit 0 GTA$

derzeit 0 GTA$ Sitzplätze: 2

2 Reguläre Freischaltung: voraussichtlich eine Woche nach Update-Release

voraussichtlich eine Woche nach Update-Release Kauf über LS Car Meet: bereits von anderen Spielern möglich

bereits von anderen Spielern möglich HSW: noch zu prüfen

noch zu prüfen Drift-Tuning: noch zu prüfen

noch zu prüfen Lenkraketen-Störsender: noch zu prüfen

Spieler ohne GTA+ können den Wagen offenbar schon vor seiner regulären Veröffentlichung im LS Car Meet von einem anderen Spieler kaufen. Dafür muss ein GTA+-Mitglied den Veleno GT dort als persönliches Fahrzeug bereitstellen.

Was kosten die unveröffentlichten Fahrzeuge zusammen?

Für die drei vollständig unveröffentlichten Fahrzeuge mit bereits bekanntem Preis werden insgesamt mindestens 8.783.750 GTA-Dollar fällig.

Darin enthalten sind:

Police Pegassi Ingus Pursuit: 4.376.250 GTA$

Gallivanter Warden: 1.597.500 GTA$

Pegassi Horus: 2.810.000 GTA$

Der Preis des Vapid Caracara Armoured ist noch nicht bekannt.

Rechnet man zusätzlich den regulären Preis des Grotti Veleno GT hinzu, liegt die bislang bekannte Gesamtsumme bei:

11.783.750 GTA-Dollar

Auch hier fehlt noch der Caracara Armoured. Tuning, Spezial-Upgrades und mögliche Handelspreise sind ebenfalls nicht eingerechnet.

Wann erscheinen die neuen Fahrzeuge?

Konkrete Termine gibt es bislang nicht.

Rockstar veröffentlicht zusätzliche Fahrzeuge eines GTA-Online-Updates üblicherweise im Rahmen der wöchentlichen Event-Wechsel. Denkbar ist deshalb, dass in den kommenden Wochen jeweils ein neues Modell freigeschaltet wird.

Die Reihenfolge ist noch nicht bekannt. Der Grotti Veleno GT soll allerdings bereits nach dem Ende seiner einwöchigen GTA+-Exklusivität regulär angeboten werden.

Gibt es Handelspreise?

Für die unveröffentlichten Fahrzeuge wurden bislang nur die regulären Preise genannt.

Gerade beim Police Pegassi Ingus Pursuit ist ein zusätzlicher Handelspreis denkbar. Bei bisherigen Polizeifahrzeugen mussten dafür häufig bestimmte Dispatch-Work-Missionen oder andere Polizeiaufträge abgeschlossen werden.

Ob das auch beim Ingus Pursuit gilt, ist noch nicht bestätigt.

Welche Fahrzeuge sind bereits erhältlich?

Zum Release des Kortz Center Heists wurden fünf neue Fahrzeuge regulär freigeschaltet:

Grotti Cartuccia GT

Benefactor LRC GT

Benefactor Läufer

Albany Merula

Ocelot E-Stride

Der Grotti Veleno GT ist zusätzlich für GTA+-Mitglieder verfügbar.

Die ausführlichen Preise, Händler und Informationen zu diesen Modellen findet ihr in unserer separaten Übersicht zu allen neuen Fahrzeugen des Updates.

FAQ zu den unveröffentlichten Fahrzeugen

Wie viele Fahrzeuge erscheinen noch?

In den Spieldateien wurden vier noch nicht regulär veröffentlichte Fahrzeuge entdeckt. Hinzu kommt der Grotti Veleno GT, der derzeit nur für GTA+-Mitglieder verfügbar ist.

Welches Fahrzeug ist am teuersten?

Der Police Pegassi Ingus Pursuit kostet 4.376.250 GTA-Dollar und ist damit das teuerste bekannte Drip-Feed-Fahrzeug.

Was kostet der Vapid Caracara Armoured?

Der Preis des gepanzerten Caracara ist bislang noch nicht bekannt.

Wo wird der Ingus Pursuit verkauft?

Der neue Polizeisportwagen soll bei Warstock Cache & Carry angeboten werden.

Wo erscheinen Warden und Horus?

Beide Fahrzeuge werden bei Legendary Motorsport verkauft.

Ist der Grotti Veleno GT schon erhältlich?

Ja, allerdings zunächst nur für Mitglieder von GTA+. Diese erhalten den Wagen aktuell kostenlos.

Können Spieler ohne GTA+ den Veleno GT bereits kaufen?

Offenbar ja. Der Kauf kann schon jetzt über ein GTA+-Mitglied im LS Car Meet möglich sein. Regulär erscheint das Fahrzeug später bei Legendary Motorsport.

Wann werden die Fahrzeuge veröffentlicht?

Rockstar hat noch keine Termine genannt. Die Freischaltung dürfte schrittweise im Rahmen der wöchentlichen GTA-Online-Updates erfolgen.