ARC Raiders – Flashpoint-Update kommt am 31. März 2026, Inhalte bekannt

Embark Studios hat den Termin für das nächste große Content-Update von ARC Raiders bestätigt. Das Flashpoint-Update erscheint am 31. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und soll die Roadmap des Extraction-Shooters wie geplant in Richtung Frühjahrs-Finale vorantreiben.

Die Ankündigung kam zusammen mit einem kurzen Teaser in den sozialen Netzwerken. Dazu wurde ein Bild veröffentlicht, das drei Raiders aus der Vogelperspektive zeigt, offenbar in einer Bar-Umgebung in Speranza, was in der Community sofort neue Spekulationen über mögliche Social-Features ausgelöst hat.

Starttermin und erste Hinweise auf Inhalte

Wann erscheint das Flashpoint-Update für ARC Raiders? Das Update startet am Dienstag, den 31. März 2026, und ist als nächster Meilenstein nach den bisherigen Updates Headwinds und Shrouded Sky eingeplant.

Embark hält sich bei konkreten Patchnotes bislang noch bedeckt, kündigt aber an, in den kommenden Wochen weitere Details zu teilen. Klar ist bereits: Flashpoint soll erneut an mehreren Stellschrauben gleichzeitig drehen und sowohl neue Gefahren als auch neue Aufgaben ins Spiel bringen.

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Wahrheit ist rar und Gerüchte verbreiten sich. Flashpoint kommt.

Das gezeigte Motiv aus Speranza wurde von vielen als Wink interpretiert, dass ein Social Hub oder zumindest eine stärkere Nutzung des Bereichs näher rücken könnte. Offiziell bestätigt ist das in dieser Form allerdings nicht, auch wenn die Location laut Entwicklern bisher eher untergenutzt wirkt.

Diese Neuerungen sind bereits offiziell eingeplant

Welche neuen Inhalte bringt Flashpoint laut Roadmap? Auch ohne vollständige Patchnotes ist durch die 2026-Roadmap bereits umrissen, welche Bausteine im März-Update landen sollen.

Ein neuer ARC-Bedrohungstyp

Eine neue Kartenbedingung

Ein neues Projekt für eure Fortschrittsziele

Ein Update für Scrappy

Besonders Scrappy steht dabei im Fokus, weil das UI rund um die Figur zuletzt überraschend überarbeitet wurde. Viele deuten das als Vorbereitung auf neue Funktionen oder zusätzliche Möglichkeiten, Materialien zu sammeln. Ob Flashpoint hier wirklich mehr als nur Feinschliff liefert, dürfte eine der spannendsten Fragen der kommenden Tage bleiben.

Letzte Balance-Änderungen und Ausblick auf April

Was hat sich zuletzt bei den Waffen und am Meta geändert? Erst am 17. März 2026 ist ein kleineres Update live gegangen, das neben Bugfixes und Anpassungen auch einen dicken Nerf für eine der beliebtesten PvP-Waffen gebracht hat: die IL Toro-Schrotflinte.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick: Der Pellet-Schaden wurde von 7,5 auf 7 reduziert, die Basis-Feuerrate von 43 auf 38 gesenkt, die Basis-Streuung von 4,5 auf 6 erhöht und die komplette Nachladezeit von 4,3 Sekunden auf 5,7 Sekunden angehoben. Damit dürfte die Dominanz der Waffe in Nahkampf-Situationen deutlich abnehmen, gerade in intensiven Lobbys wie auf Stella Montis.

Was kommt nach Flashpoint? Nach dem März-Update wartet bereits der nächste große Schritt: Für April ist laut Roadmap das Riven-Tides-Update vorgesehen. Dort soll nicht nur eine komplett neue Map erscheinen, sondern auch ein großer neuer ARC-Gegner, der in eine ähnliche Kategorie wie Queen oder Matriarch fällt. Zusätzlich sind eine weitere Kartenbedingung sowie ein dritter Expedition-Departure geplant, falls ihr euren Charakter erneut zurücksetzen wollt.

Freut ihr euch auf Flashpoint am 31. März 2026, und was wünscht ihr euch am meisten: neue Gegner, mehr Abwechslung durch Kartenbedingungen oder doch endlich mehr Leben in Speranza? Schreibt es gern in die Kommentare.