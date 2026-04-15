Stalker 2 – Sealed Truth schickt euch zurück nach X-18, aber nur unter einer Bedingung

GSC Game World liefert Nachschub für die Zone: Seit dem 14. April 2026 ist das kostenlose Inhalts-Update Sealed Truth für Stalker 2: Heart of Chornobyl verfügbar. Es soll die Wartezeit bis zur ersten großen Story-Erweiterung Cost of Hope überbrücken, die im Sommer 2026 erscheinen und euch dann tiefer ins Innere des Kernkraftwerks von Tschornobyl führt.

Der neue Content ist dabei nicht nur ein kleines Goodie am Rand, sondern schickt euch in eines der bekanntesten Horror-Szenarien der Reihe. Allerdings hat die Rückkehr in die Tiefe einen klaren Haken, der vor allem alle trifft, die in der Kampagne bereits sehr weit sind.

Rückkehr in die X-Labore

Worum geht es im Sealed-Truth-Update? Das Highlight des Updates ist eine neue Questreihe, die euch zurück in die berüchtigten X-Labore führt. Konkret dreht sich diesmal alles um Labor X-18, das viele Fans noch aus dem ersten Stalker als Garant für beklemmende Gänge, fiese Überraschungen und echte Horror-Momente kennen.

In der Spielwelt von Stalker 2: Heart of Chornobyl macht dabei ein Gerücht die Runde: Der Techniker Diod, den ihr aus der Hauptgeschichte kennt, soll einen Weg in die versiegelten unteren Ebenen von X-18 gefunden haben. Weil Diod selbst kein Kämpfer ist, kommt Protagonist Skif ins Spiel und übernimmt den Job, der eher nach Albtraum als nach Routine klingt.

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GSC Game World stellt die Mission als anspruchsvolle Exkursion mit hohem Schwierigkeitsgrad in Aussicht, die sich dafür umso mehr lohnen soll. Neben einer saftigen Auszahlung winken euch verlorengeglaubte Informationen rund um die Geheimnisse der X-Labore sowie nützliche Ausrüstung, die in der Zone nie lange überflüssig bleibt.

Der Haken für viele in der Community

Warum lässt sich die neue Mission oft nicht starten? Obwohl Sealed Truth ab sofort kostenlos verfügbar ist, können viele den neuen Auftrag nicht einfach so annehmen. Der Grund ist eine sehr enge Voraussetzung im Story-Fortschritt, an die GSC die Quest narrativ gebunden hat.

Damit Sealed Truth überhaupt starten kann, müsst ihr euch laut Vorgabe exakt in folgendem Zeitfenster der Kampagne befinden:

Die Hauptquest Heiße Spur (Hot on the Trail) muss abgeschlossen sein. Die darauffolgende Quest Ein kleiner Zwischenfall (A Minor Incident) darf noch nicht begonnen worden sein.

Wer bereits im Endgame angekommen ist oder die Story sogar beendet hat, schaut deshalb erst einmal in die Röhre. In der Praxis bedeutet das: Entweder müsst ihr einen passenden, älteren Spielstand laden oder einen neuen Durchgang starten, um das Questfenster wieder zu erreichen.

Ein Lore-Happen vor Cost of Hope

Wozu dient Sealed Truth bis zum großen DLC? GSC Game World positioniert das Update klar als Dankeschön an die Community und als Lore-Vertiefung, bevor Cost of Hope im Sommer 2026 die nächste große Story-Etappe einläutet. Wenn ihr euch ohnehin für die Hintergrundgeschichten der Zone und die düsteren X-Projekte interessiert, dürfte genau dieser Ausflug nach X-18 mehr sein als nur ein kurzer Abstecher.

Stalker 2: Heart of Chornobyl ist auf PC, Xbox Series und PS5 verfügbar.

Wie findet ihr es, dass Sealed Truth an ein so enges Questfenster gebunden ist, und würdet ihr für X-18 sogar einen neuen Run starten? Schreibt es gern in die Kommentare.