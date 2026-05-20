Leak zur Nintendo Direct im Juni 2026 – Switch-2-Line-up soll klarer werden

Ein neuer Leak zur nächsten Nintendo Direct sorgt gerade für ordentlich Bewegung in der Community. Laut Jeff Grubb, der im Giant Bombcast über interne Branchengespräche spricht, soll die nächste große Präsentation bereits bis Mitte Juni 2026 stattfinden. Eine konkrete Terminansage gebe es zwar noch nicht, aber das Zeitfenster wirkt plausibel, weil Nintendo in der Vergangenheit regelmäßig im Juni mit einer Direct die zweite Jahreshälfte vorbereitet hat.

Besonders spannend: Erst vor Kurzem gab es bereits eine kurze Direct, die sich ausschließlich um das neue Star-Fox-Spiel drehte. Seitdem warten viele Fans auf eine klassische Ausgabe mit breiter Themenpalette, gerade weil die Roadmap für die zweite Hälfte von 2026 bislang auffällig leer wirkt.

Der Zeitpunkt passt auch aus einem anderen Grund: Das erste Jubiläum von Nintendo Switch 2 rückt näher und damit die Frage, welche großen Projekte das System in den kommenden Monaten tragen sollen. Bislang sind zwar einige Releases angekündigt, doch darüber hinaus ist vieles offen.

Ein enger Zeitraum rund um die großen Sommer-Events

Wann könnte die nächste Nintendo Direct stattfinden? Jeff Grubb spricht von einer Direct bis Mitte Juni 2026 und bringt das Ganze in Verbindung mit dem Summer Game Fest, das am 5. Juni 2026 startet. Nintendo selbst gibt für solche Präsentationen oft nur wenig Vorlauf, weshalb ein kurzfristiger Ankündigungspost nicht überraschen würde.

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Welche Art von Nintendo Direct steht im Raum? Laut Grubb ist noch unklar, ob es eine klassische Nintendo Direct oder eher eine Partner Showcase wird. Er tendiert jedoch zu einem großen Rundumschlag, auch wegen der zeitlichen Nähe zu anderen Branchenshows und dem Bedarf, das Line-up für die nächsten Monate klarer zu kommunizieren.

Inhaltlich würde eine klassische Direct gerade jetzt Sinn ergeben, denn Switch 2 hatte zwar ein starkes erstes Jahr, doch die nächsten großen Ankerpunkte sind bislang nicht wirklich öffentlich abgesteckt. Ein Juni-Event wäre der klassische Slot, um Herbst und Winter mit Neuankündigungen zu füllen.

Warum Nintendo jetzt liefern muss

Welche Spiele sind für Switch 2 bereits bestätigt? Zwischen Mai und Juli stehen Yoshi and the Mysterious Book, Star Fox sowie Splatoon Raiders an. Dazu kommt Fire Emblem: Fortunes Weave, das für irgendwann im Laufe von 2026 eingeplant ist, aber noch ohne konkretes Datum.

Welche Gerüchte könnten in einer Direct eine Rolle spielen? In der Gerüchteküche hält sich weiterhin ein Zelda Ocarina of Time Remake, das für die Holiday-Season 2026 im Gespräch ist. Offiziell bestätigt ist das bislang nicht, aber genau solche Themen wären typisch für eine größere Direct im Juni.

Zusätzlich hoffen viele auf handfeste Neuigkeiten zu Mario Kart World, denn rund um DLC wird zwar viel gemunkelt, doch substanzieller neuer Content lässt weiter auf sich warten. Und natürlich steht immer die große Frage im Raum, wie Nintendo mittelfristig mit den Nachfolgern zu Super Mario Odyssey und Super Smash Bros. Ultimate plant, auch wenn konkrete Enthüllungen dazu jederzeit noch auf sich warten lassen könnten.

Bedeutung für die zweite Jahreshälfte 2026

Warum ist eine Juni-Direct für Nintendo besonders wichtig? Traditionell nutzt Nintendo den Juni, um den Fahrplan für die zweite Jahreshälfte zu setzen. Ein prominentes Beispiel ist die Nintendo Direct im Juni 2023, die erstmals Super Mario Bros. Wonder gezeigt hat, lange bevor der Release im Herbst anstand.

Diesmal kommt ein zusätzlicher Faktor hinzu: Für September 2026 ist eine Preiserhöhung rund um Switch 2 angekündigt. Um das Wertgefühl für Bestandskunden und potenzielle Käufer hochzuhalten, braucht es überzeugende Argumente in Form von starken Spielen und klaren Release-Zeiträumen.

Was erwarten Fans darüber hinaus? Viele wollen vor allem wissen, welche großen Projekte Nintendo in Richtung 2027 vorbereitet, zumal der Blick bereits auf Pokémon Winds and Waves fällt, das 2027 eine wichtige Rolle bei der Hardware-Dynamik spielen dürfte. Bis dahin muss aber die Zeit mit attraktiver Software überbrückt werden und genau dafür wäre eine große Nintendo Direct im Juni die passende Bühne.

Was würdet ihr euch von einer Nintendo Direct im Juni 2026 am meisten wünschen: konkrete Release-Daten, große Neuankündigungen oder endlich neue Infos zu Mario Kart World und den nächsten Nintendo-Blockbustern? Schreibt es in die Kommentare.