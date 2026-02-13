007 First Light: Neuer Story-Trailer zeigt jungen Bond im Kampf gegen 009

Im Rahmen der jüngsten State of Play hat IO Interactive einen neuen Story-Trailer zu „007 First Light“ veröffentlicht und damit unter Beweis gestellt, dass Fans hier kein klassisches Bond-Abenteuer erwartet, sondern die Entstehungsgeschichte einer Ikone.

Nach der kürzlich bekannt gegebenen Verschiebung meldet sich das Spiel nun mit frischem Material zurück. Der neue Trailer rückt vor allem die Handlung und die Figurenkonstellation in den Mittelpunkt – und macht deutlich, dass es um weit mehr geht als nur Explosionen und Gadgets.

Ein unerfahrener Bond am Beginn seiner Karriere

„007 First Light“ versetzt Spieler in die Rolle eines jungen James Bond, der gerade erst vom MI6 rekrutiert wurde. Vom perfekt sitzenden Smoking und der lässigen Routine eines erfahrenen Doppelnull-Agenten ist hier noch wenig zu sehen.

Die Geschichte setzt ein, nachdem Bonds eigenmächtige Aktivitäten in Island das Interesse des britischen Geheimdienstes geweckt haben. Kurz darauf wird er Teil des neu geschaffenen 00-Programms – und steht damit am Anfang seiner Karriere als Eliteagent.

Laut Entwickler handelt es sich um eine vollständig eigenständige Story. Sie respektiere die Essenz der Marke, gehe aber bewusst neue Wege. Statt ikonische Szenen nachzuspielen, soll hier gezeigt werden, wie Bond zu dem Mann wird, den die Welt kennt.

Konflikte im MI6 und ein abtrünniger Agent

Ein zentrales Element der Geschichte ist die Dynamik innerhalb des MI6. Die neue M erkennt Bonds Potenzial und gewährt ihm Freiheiten. Gleichzeitig steht ihm mit John Greenway ein ehemaliger 00-Agent als Ausbilder gegenüber, der wenig von Bonds impulsiver Art hält.

Disziplin gegen Instinkt, Vorschrift gegen Intuition – dieser Konflikt prägt offenbar große Teile der Handlung.

Die Situation spitzt sich zu, als ein abtrünniger Agent auftaucht: 009 ist untergetaucht und bedroht das noch junge 00-Programm. Die Jagd nach ihm wird zur ersten großen Bewährungsprobe für Bond – und zum Kern des Abenteuers.

Exotische Schauplätze und klassische Agenten-Atmosphäre

Der Story-Trailer gibt Einblicke in mehrere Schauplätze:

Island, wo Bonds Rekrutierung ihren Anfang nimmt

die Karpaten mit ihrer ruhigen, aber bedrohlichen Berglandschaft

Aleph, ein chaotischer Schwarzmarkt voller Gefahren

Visuell setzt das Spiel klar auf cineastische Inszenierung. Schneestürme, nächtliche Infiltrationen und hitzige Verfolgungsjagden sorgen für echtes Agenten-Feeling.

Gameplay zwischen Hitman-DNA und Blockbuster-Action

Spielerisch bleibt IO Interactive seiner Expertise treu. Bekannt durch die Hitman-Reihe, kombiniert das Studio in „007 First Light“ lineare Story-Sequenzen mit größeren, offenen Arealen.

In diesen Abschnitten entscheiden Spieler selbst, wie sie vorgehen:

lautlose Infiltration

taktische Eliminierung einzelner Ziele

direkte Konfrontation

Im Gegensatz zu Hitman soll Bond jedoch dynamischer und direkter agieren. Laut Entwickler ist Bond „anders“ – weniger methodisch, mehr instinktgetrieben.

Damit entsteht eine Mischung aus Stealth, Action und filmreifer Inszenierung, die sich deutlich von klassischen Agenten-Shootern abheben soll.

Release im Mai 2026

„007 First Light“ erscheint am 27. Mai 2026 für die PlayStation 5, die Xbox Series X and Series S, die Nintendo Switch 2 sowie für PC.

Wer frühzeitig zugreift, erhält ein kostenloses Upgrade auf die Deluxe Edition.

Mit dem neuen Story-Trailer zeigt IO Interactive, dass „007 First Light“ mehr sein will als nur eine Lizenzumsetzung. Es ist der Versuch, die Ursprünge von James Bond spielbar zu machen – roh, ungeschliffen und voller Potenzial.

Sollte die Mischung aus Charakterdrama, Agenten-Thriller und spielerischer Freiheit gelingen, könnte hier eines der spannendsten Action-Adventures des Jahres 2026 entstehen.