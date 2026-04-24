FF14 Patch 7.5 – Windurst Allianz-Raid, neuer Trial und Glamour-Update

Kurz vor dem FanFest in Anaheim hat Square Enix die vorläufigen Patchnotizen zu Patch 7.5 für Final Fantasy 14 veröffentlicht. Das Update trägt den Namen Trail to the Heavens und markiert den letzten großen Content-Schritt für Dawntrail, bevor die Story in Richtung nächster Erweiterung abbiegt.

Der Patch erscheint am 28. April 2026 und liefert neben neuen Hauptszenario-Quests auch frische Instanzen, System-Überarbeitungen und zahlreiche Komfortfunktionen. Außerdem ist Trail to the Heavens in mehrere Teile aufgeteilt, die zwischen Juni und September 2026 nachgereicht werden.

Neue Story, Dungeon und Trials

Wo startet die Hauptstory von Patch 7.5? Los geht es nach Patch-Release mit der Quest In Fate’s Footsteps, die ihr bei Krile in Solution Nine annehmt. In der ersten Hälfte des Hauptszenarios warten fünf Quests, die laut den Notizen unter anderem zurück in die eisigen Weiten von Garlemald führen.

Dort steht auch der neue Dungeon The Clyteum auf dem Plan. Der Zugang erfordert Stufe 100 mit einem Krieger- oder Magier-Job und ein durchschnittliches Itemlevel von 750. Für alle, die lieber mit NPC-Begleitung unterwegs sind: Trust und Duty Support werden unterstützt, außerdem gibt es einen Explorer-Mode.

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Welche neuen Bosskämpfe kommen mit 7.5? Mit The Unmaking erscheint ein neuer Trial inklusive Extrem-Version. Der normale Kampf verlangt Itemlevel 755, die Extrem-Variante Itemlevel 770 und wird über den Raid Finder betreten. Gegnerisch wird es dabei besonders nostalgisch: Mit Enuo wartet eine Void-basierte Bedrohung, die ursprünglich aus Final Fantasy 5 Advance bekannt ist.

Zusätzlich wird Shinryu’s Domain (Unreal) als neue Unreal-Herausforderung freigeschaltet. Der Einstieg verlangt Stufe 100 sowie Itemlevel 690, gesynct wird auf 695. Im Gegenzug verschwindet Tsukuyomi’s Pain (Unreal) aus der Rotation.

Windurst: Neuer Allianz-Raid und Final Fantasy 11-Vibes

Was ist der große Raid-Content in Patch 7.5? Mit Windurst: The Third Walk kommt der finale Abschnitt der Allianz-Raid-Reihe Echoes of Vana’diel ins Spiel. Der Name ist direkt an Final Fantasy 11 angelehnt, und Square Enix bestätigt auch schon den ersten Boss: Shantotto, die ikonische Schwarzmagierin aus FF11.

Zum Start braucht ihr Stufe 100, ein durchschnittliches Itemlevel von 755 und Fortschritt in der Questreihe, die mit The Hollow Promise beginnt. Die Rollenverteilung im Duty Finder folgt dem bekannten 1 Tank, 2 Heiler, 5 DPS pro Gruppe-Schema, während vorgefertigte Allianzen ohne Rollenbeschränkung antreten dürfen.

Bei den Belohnungen gilt eine Wochenbegrenzung: Pro Woche ist nur ein Item aus dem Loot möglich, zusätzlich gibt es einmal wöchentlich zwei Cracked Novaclusters und eine Ranperre Coin. Letztere dient zum Aufwerten von Ausrüstung, die über Allagische Steine der Mnemonik gekauft wird. Dazu kommen Orchestrion-Rolls über Tattered Third Movement Scores, die nach Bossen in einer gemeinsamen Truhe landen und in Lower Jeuno eingetauscht werden.

Glamour, Farben und mehr Platz im Haus

Welche Systemänderungen sind für Glamour und Farben geplant? Square Enix dreht in Patch 7.5 spürbar an der Fashion-Schraube. Rüstungen und Accessoires aus den meisten Dungeons lassen sich künftig in Outfit-Glamours umwandeln. Zudem gibt es mehr Optionen beim Erstellen von Outfit-Glamours, darunter eine Try-On-Funktion und die Möglichkeit, einzelne Teile wieder aus einem Set zu entfernen.

Am stärksten dürfte die Umstellung beim Färben einschlagen: Die bisherigen Farbstoffe werden in drei neue Farbstoff-Typen zusammengefasst. Wer einen der neuen Farbstoffe besitzt, kann innerhalb der jeweiligen Kategorie jede Farbe nutzen. Ausgenommen sind Online-Store-Farben und ähnlich seltene Spezialfarben. Alte Farbstoffe werden über die Calamity Salvagers in Limsa Lominsa, Gridania und Ul’dah umtauschbar, während Vor-Patch-Farbstoffe nicht mehr regulär am Markt gehandelt werden sollen.

Was passiert beim Housing mit 7.5? Die Platzierungslimits für Möbel werden deutlich erhöht. Apartments und Privatgemächer steigen auf 150 Indoor-Objekte, kleine Häuser auf 300 Indoor und 40 Outdoor, mittlere Häuser auf 450 Indoor und 60 Outdoor, große Häuser auf 600 Indoor und 80 Outdoor. Gleichzeitig begrenzt das Spiel die gleichzeitige Darstellung auf 400 Möbelstücke auf dem Bildschirm, um die Systemlast zu senken. Neu ist außerdem eine Option, die Anzahl angezeigter Charaktere in Wohngebieten über Display Limits einzustellen. Für PS4 kommt zusätzlich Dark Minimalist Style als Innenarchitektur-Option.

Komfort-Updates, PvP und neue Technik-Features

Welche Quality-of-Life-Änderungen stecken in den Notizen? Patch 7.5 bringt eine ganze Reihe praktischer Updates: Items können künftig generell in eine Ausführungswarteschlange gesetzt werden, Duty Support wird für The Dusk Vigil, Shisui of the Violet Tides und The Clyteum ergänzt, und auch Wondrous Tails sowie Faux Hollows bekommen Rotationen, neue Aufgaben und angepasste Belohnungen.

Auch bei der Charakter-Optik passiert etwas: Neue Frisuren für Viera und Hrothgar kommen dazu, und zahlreiche Helme, die bisher nur für Hrothgar sichtbar waren, werden nun auch bei Viera korrekt angezeigt. Dazu gibt es neue Emotes, neue Portrait- und Adventurer-Plate-Akzente sowie Group-Pose-Features wie Soft Focus und erweiterte Eye Settings.

Was ist neu im PvP? In Crystalline Conflict erscheint die neue Arena Archeia Harmonias mit taktischen Elementen wie Aetherometer-Stopps, Aetherial Bridges, Jump Glyphs und einem defensiven Healing Glyph für jedes Team. Außerdem wird die Arena-Rotation angepasst und die Wechsel-Frequenz von 90 auf 60 Minuten reduziert. Parallel endet Series 10, Series 11 startet und läuft bis Patch 7.56. Auch Season 19 endet, Season 20 beginnt, inklusive neuer Ranglisten-Regeln und Reward-Vergabe.

Ein echtes Highlight für Viel-Spieler ist außerdem das neue Feature Configuration Sharing: Hotbars, HUD, Makros und viele weitere Einstellungen lassen sich als temporäre Server-Sicherung hochladen und via 16-stelligem Code auf andere Charaktere übertragen. Das ist besonders praktisch, wenn ihr mehrere Figuren spielt oder Setups schnell teilen wollt.

Was ist für euch das spannendste an Patch 7.5: der neue Story-Abschnitt, Windurst als Allianz-Raid oder die großen Glamour- und Farbstoff-Änderungen? Schreibt eure Eindrücke gern in die Kommentare.