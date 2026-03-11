Marathon – Bungie passt Lux-Bundles an und reagiert auf Battle-Pass-Kritik

Nur wenige Tage nach dem Release von Marathon muss Bungie bereits an der Monetarisierung nachjustieren. Der neue Extraction-Shooter stand nach dem Start vor allem wegen unglücklicher Währungspakete und eines schwach aufgenommenen Battle Pass in der Kritik. Jetzt reagiert das Studio schnell und kündigt erste Änderungen an.

Im Mittelpunkt steht ein Problem, das viele aus Live-Service-Spielen kennen: Ein kosmetischer Kauf war zwar theoretisch mit einem gängigen Paket erreichbar, praktisch aber nur über einen zusätzlichen Zwischenkauf. Genau diese gefühlte Zwangs-Extraausgabe hat in der Community für spürbaren Ärger gesorgt.

Änderungen an Lux-Paketen und Rückerstattung

Welche Änderung nimmt Bungie an der In-Game-Währung Lux vor? Das Lux-Bundle für umgerechnet 10 Euro soll künftig 1.120 statt 1.100 Lux enthalten. Damit lässt sich ein Runner-Skin, der exakt 1.120 Lux kostet, ohne weitere Käufe freischalten.

Bislang reichte das Paket nicht aus, obwohl der Preis nahelegte, dass man damit einen Premium-Skin abdecken kann. Wer den Skin wollte, musste nach dem 10-Euro-Kauf zusätzlich noch ein weiteres Lux-Paket nachlegen, was die Gesamtausgaben deutlich nach oben trieb und den Eindruck von künstlich erzeugten Kaufhürden verstärkte.

Wie geht Bungie mit bisherigen Käufen um? Laut Bungie erhalten alle, die das 10-Euro-Bundle vor der Umstellung gekauft haben, nachträglich 20 Lux gutgeschrieben. Damit soll der Nachteil ausgeglichen werden, der durch die alte Paketgröße entstanden ist.

Bereich Bisher Neu Lux im 10-Euro-Bundle 1.100 Lux 1.120 Lux Runner-Skin-Preis 1.120 Lux 1.120 Lux Ausgleich für frühere Käufer Keiner 20 Lux Gutschrift

Battle Pass unter Druck

Warum stößt der Battle Pass von Marathon auf so viel Kritik? Viele bemängeln, dass der Battle Pass für umgerechnet 10 Euro zu wenig Gegenwert liefert. Genannt werden vor allem kosmetische Inhalte, die als wenig attraktiv wahrgenommen werden, sowie der Umstand, dass keine Premiumwährung zurückgegeben wird.

Zusätzlich sorgen limitierte Sticker für Frust, weil sie nicht auf allen Waffen genutzt werden können. Gerade bei kosmetischen Belohnungen erwarten viele, dass einmal freigeschaltete Inhalte flexibel einsetzbar sind, statt durch Einschränkungen an Reiz zu verlieren.

Wie reagiert Bungie auf das Feedback zu den kosmetischen Inhalten? Das Studio betont, dass man die Rückmeldungen ernst nehme und daran arbeite, dass sich Ausgaben im Spiel künftig nach großem Wert anfühlen. Konkrete Details zu einer Überarbeitung des Battle Pass stehen zwar noch aus, die Richtung ist aber klar: Wahrnehmbarer Gegenwert soll stärker im Vordergrund stehen.

Wir nehmen euer Feedback zu den kosmetischen Inhalten ernst und arbeiten daran, dass sich Ausgaben im Spiel künftig nach großem Wert anfühlen.

Warum die schnelle Kurskorrektur wichtig ist

Welche Bedeutung hat die Monetarisierung für Marathon als Live-Service-Spiel? Gerade bei einem Live-Service-Titel entscheidet der erste Eindruck oft darüber, wie viel Vertrauen die Community dem Projekt langfristig gibt. Wenn direkt zum Start das Gefühl entsteht, dass Preise oder Pakete absichtlich ungünstig gestaltet sind, kann das die Stimmung schneller kippen lassen als jede Balance-Diskussion.

Dass Bungie nur Tage nach dem Launch reagiert, zeigt, wie sensibel das Studio auf die aktuelle Lage rund um Marathon blickt. Ob die Anpassung bei Lux und mögliche weitere Schritte beim Battle Pass reichen, um den Ärger zu beruhigen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Wie seht ihr Bungies Kehrtwende bei Lux und die Kritik am Battle Pass: sinnvolle Korrektur oder zu wenig, zu spät? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.